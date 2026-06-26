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Zu alt für ein Baby? Melissa Schemionek von LiveLoveBaby verrät, was Frauen ab 35 über ihre Fruchtbarkeit wirklich wissen sollten

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Paphos, Zypern (ots)

Immer mehr Frauen verschieben ihren Kinderwunsch zunächst zugunsten von Ausbildung, Karriere und persönlicher Stabilität. Später stellt sich dabei meist völlig unvermittelt eine entscheidende Frage: Bin ich vielleicht schon zu alt für ein Baby? Während soziale Medien, das persönliche Umfeld und zahlreiche Informationen im Internet zusätzliche Verunsicherung schaffen, fehlt vielen Frauen eine fachlich fundierte Einordnung ihrer tatsächlichen Situation. Warum das Alter zwar eine Rolle spielt, aber längst nicht alles entscheidet, erklärt Kinderwunsch-Expertin Melissa Schemionek.

Mit Anfang oder Mitte 30 erscheint die Familienplanung für viele Frauen zunächst noch weit entfernt. Berufliche Ziele, persönliche Entwicklung oder die Suche nach dem passenden Partner stehen oft im Vordergrund. Erst später rückt der Kinderwunsch stärker ins Bewusstsein, häufig aber begleitet von wachsender Unsicherheit. Denn kaum ein Thema sorgt in dieser Lebensphase für mehr Druck als die Frage nach dem richtigen Zeitpunkt für eine Schwangerschaft. Vor allem Frauen ab 35 hören immer wieder, dass ihre Fruchtbarkeit deutlich eingeschränkt sei. Tatsächlich zeigen wissenschaftliche Daten, dass die weibliche Fruchtbarkeit mit zunehmendem Alter schrittweise abnimmt. So konzentrieren sich viele Frauen fast ausschließlich auf ihr Alter oder einzelne Laborwerte, verlieren jedoch andere wichtige Einflussfaktoren aus dem Blick. „Viele Frauen geraten dadurch unnötig in Panik oder fühlen sich ihrer Situation hilflos ausgeliefert“, berichtet Melissa Schemionek von LiveLoveBaby. „Wer die eigene Fruchtbarkeit nur auf das Alter reduziert, übersieht aber häufig wichtige Stellschrauben und verliert dadurch wertvolle Zeit.“

„Natürlich ist das Alter ein biologischer Faktor im Kinderwunsch, aber es entscheidet nicht allein darüber, ob eine Schwangerschaft möglich ist oder nicht“, fügt die Kinderwunsch-Expertin hinzu. „Viel wichtiger ist die Frage, welche individuellen Faktoren die Fruchtbarkeit aktuell beeinflussen und wie Frauen diese gezielt unterstützen können.“ Melissa Schemionek begleitet mit LiveLoveBaby insbesondere Frauen über 35 dabei, ihre Fruchtbarkeit ganzheitlich zu betrachten und beeinflussbare Faktoren aktiv zu verbessern. Dabei erklärt sie komplexe biologische Zusammenhänge verständlich und zeigt, dass Themen wie Zellgesundheit, Hormonbalance, Stressregulation oder Nährstoffversorgung eine deutlich größere Rolle spielen, als vielen bewusst ist. Statt Angst und Druck weiter zu verstärken, verfolgt Melissa Schemionek damit einen Ansatz, der medizinische Fakten sachlich einordnet und Frauen gleichzeitig konkrete Orientierung bietet. Ihr Ziel: Frauen sollen ihre Situation realistisch einschätzen können, ohne dabei in Hoffnungslosigkeit oder Aktionismus zu verfallen.

Was das Alter biologisch mit der Fruchtbarkeit macht

In Bezug auf unseren Kinderwunsch wirkt das Alter nicht wie ein Schalter, der plötzlich umgelegt wird. Vielmehr verläuft der Rückgang der Fruchtbarkeit Schritt für Schritt über die Jahre. Besonders relevant sind dabei zwei Punkte: die Eizellreserve und die Eizellqualität.

Erstere beschreibt die Zahl der noch vorhandenen Eizellen. Da Frauen mit einer begrenzten Anzahl an Eizellen geboren werden und keine neuen Eizellen bilden, nimmt diese Reserve im Lauf des Lebens stetig ab. In diesem Zusammenhang wird oft der AMH-Wert genannt. Er gilt als Hinweis auf die ovarielle Reserve, also auf die geschätzte Eizellmenge. Was er aber nicht leisten kann: Er sagt nichts direkt über die Qualität der Eizellen oder die Wahrscheinlichkeit einer Schwangerschaft im Einzelfall aus. „Viele Frauen richten ihren Blick fast nur auf diesen Wert und ziehen daraus weitreichende Schlüsse. Dabei ist seine Aussagekraft weit eingeschränkter, als viele glauben“, sagt Melissa Schemionek von LiveLoveBaby.

Die Eizellqualität wiederum beschreibt, ob sich eine Eizelle befruchten lässt, sich korrekt teilt und eine stabile Schwangerschaft ermöglichen kann. Mit zunehmendem Alter wird die Zellteilung störanfälliger. Dadurch können chromosomale Abweichungen entstehen, die eine Schwangerschaft erschweren oder zu Fehlgeburten führen. Genau das spiegelt sich auch in den IVF-Daten wider: Nicht nur die Chance auf eine Schwangerschaft nimmt ab, es steigt auch das Risiko, dass sie nicht bis zur Geburt bestehen bleibt.

Die Eizelle als Hochleistungsinstrument

Wer Fruchtbarkeit besser verstehen will, muss dementsprechend auch die Eizelle selbst betrachten. Für Melissa Schemionek ist sie eine energieintensive Hochleistungszelle. Damit sie gut funktionieren kann, braucht sie stabile Zellstrukturen, eine ausreichende Energieversorgung und funktionierende Mitochondrien. Mitochondrien sind Zellbestandteile, die Energie in Form von ATP bereitstellen. Diese Energie ist wichtig für die Funktion und Teilungsfähigkeit der Eizelle.

Aus dieser Sicht ist Eizellqualität nicht nur eine Frage der Gene. Sie ist auch ein Ausdruck von Zellgesundheit. Und genau diese Zellgesundheit kann beeinflusst werden. „Oxidativer Stress, also eine erhöhte Belastung durch reaktive Sauerstoffverbindungen, kann Zellstrukturen schädigen und die Qualität von Eizellen negativ beeinflussen“, erklärt Melissa Schemionek von LiveLoveBaby. Faktoren wie Ernährung, Nährstoffversorgung, Schlaf, Stressregulation und Lebensstil spielen dabei eine entscheidende Rolle.

Welche Stellschrauben Frauen selbst beeinflussen können

Neben der Eizellqualität ist auch das körperliche Milieu wichtig. Gemeint ist damit die Gesamtheit der biologischen Bedingungen im Körper, welche die Einnistung und Entwicklung eines Embryos beeinflussen. Denn eine erfolgreiche Schwangerschaft hängt nicht nur davon ab, ob eine Befruchtung stattfindet. Entscheidend ist auch, ob der Körper eine Einnistung zulässt und die Schwangerschaft aufrechterhalten kann.

„Frauen haben konkrete Stellschrauben, an denen sie aktiv arbeiten können. Die entscheidende Frage ist nicht: Bin ich zu alt? Sondern: Welche Faktoren beeinflussen meinen Kinderwunsch aktuell tatsächlich und was kann ich gezielt tun?“, bringt Melissa Schemionek es auf den Punkt. Auch wenn das Alter nicht veränderbar ist, gibt es demnach konkrete Bereiche, an denen Frauen ansetzen können. Dazu zählen eine ausgewogene Ernährung, ausreichend Bewegung, guter Schlaf, der Abbau von Stress sowie der Verzicht auf Rauchen und übermäßigen Alkoholkonsum. Solche Faktoren können die Zellgesundheit unterstützen und damit auch die biologischen Voraussetzungen im Kinderwunsch verbessern.

Hinzu kommen Mikronährstoffe: Sie sind für Zellstoffwechsel, Hormonproduktion und Energieversorgung wichtig und können die Fruchtbarkeit deshalb indirekt beeinflussen. Ebenso spielen hormonelle Regulation, Zyklusqualität, Nährstoffstatus und Stoffwechselprozesse eine Rolle. Melissa Schemionek weist jedoch klar darauf hin: „All das ist keine Garantie für eine Schwangerschaft.“ Es gehe vielmehr darum, die bestehenden biologischen Chancen bestmöglich zu unterstützen.

Fazit: Der entscheidende Blick auf die eigene Situation

Eine rein auf das Alter gerichtete Sicht greift grundsätzlich zu kurz. Sie kann dazu führen, dass andere wichtige Einflussfaktoren übersehen werden und wertvolle Zeit verloren geht. Eine gezielte Auseinandersetzung mit der eigenen Situation kann dagegen helfen, Unsicherheit zu verringern und die vorhandene Zeit sinnvoller zu nutzen. Das Alter bleibt dabei zwar ein realer biologischer Faktor. Es ist aber nicht die einzige Größe, die im Kinderwunsch zählt. Wer die eigene Fruchtbarkeit besser verstehen möchte, sollte deshalb nicht nur auf Zahlen oder einzelne Werte blicken, sondern auf das Gesamtbild. Genau darin liegt aus Sicht von Melissa Schemionek der entscheidende Unterschied.

Sie möchten wissen, welche Stellschrauben in Ihrer persönlichen Situation den Unterschied machen können? Unter www.livelovebaby.de können Sie ein kostenloses Klarheitsgespräch mit Melissa Schemionek und ihrem Team vereinbaren.

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