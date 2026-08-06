Bestnote Franchise GmbH

Lehrermangel, Lernlücken, überforderte Familien – was die Bestnote Franchise GmbH jetzt im Nachhilfemarkt beobachtet

Bild-Infos

Download

Hannover (ots)

Wenn Kinder den Schulstoff zu Hause nicht mehr allein bewältigen, wird Nachhilfe für viele Eltern vom entfernten Gedanken zur konkreten Frage. Johann Nowak von der Bestnote Franchise GmbH spricht aus dem Nachhilfealltag darüber, welche Muster Familien häufig zu spät erkennen und warum aus kleinen Unsicherheiten schnell feste Rückstände werden können. Welche Entwicklungen sich derzeit zeigen, erfahren Sie hier.

Viele Eltern merken nicht erst im Zeugnis, dass ihr Kind den Anschluss verliert. Es sind die Hausaufgaben am Küchentisch, die plötzlich jeden Abend zum Thema werden, die Klassenarbeit mit der roten Zahl oder der Satz, dass eine Erklärung in der Schule nicht verstanden wurde. Gleichzeitig stehen Schulen seit Jahren unter Druck: Lehrermangel, Vertretungsstunden, volle Klassen und sehr unterschiedliche Leistungsstände machen es schwer, jedem Kind die Zeit zu geben, die es eigentlich bräuchte. Wie groß dieser Druck ist, zeigt auch das Deutsche Schulbarometer 2026: Lehrkräfte nennen dort unter anderem auffälliges Verhalten von Schülern, Heterogenität im Klassenzimmer sowie Arbeitsbelastung und Zeitmangel als zentrale Herausforderungen. Für Eltern zeigt sich das nicht in Statistiken, sondern am Küchentisch. Wenn Grundlagen fehlen, läuft der Unterricht meist trotzdem weiter. Aus einer kleinen Lücke wird dann schnell ein Problem, das sich durch mehrere Themen zieht. „Viele Familien warten viel zu lange, bevor sie sich Unterstützung holen“, sagt Johann Nowak von der Bestnote Franchise GmbH. „Aus einer einzelnen Lücke wird dann ein dauerhafter Rückstand, der irgendwann nur noch mit erheblichem Aufwand aufzuholen ist.“

„Kinder mit fachlichen Rückständen brauchen häufig keinen zusätzlichen Druck, sondern einen ruhigen Rahmen, in dem Grundlagen wiederholt, Fragen gestellt und Fortschritte sichtbar gemacht werden“, macht Johann Nowak deutlich. Damit beschreibt er einen Punkt, den viele Eltern aus dem Alltag kennen: Mehr Ermahnungen oder längere Hausaufgabenabende lösen das eigentliche Problem selten. Entscheidend ist, dass ein Kind wieder versteht, woran es hakt, und in einem verlässlichen Rahmen üben kann. Bei Bestnote zeigt sich dieses Muster regelmäßig im Nachhilfealltag. Das Unternehmen arbeitet mit Schülerinnen und Schülern von der ersten Klasse bis zum Abitur und setzt dort an, wo Eltern allein oft nicht weiterkommen: bei den konkreten fachlichen Baustellen, aber auch bei der Frage, wie Kinder wieder Sicherheit und Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten entwickeln.

Wenn der Unterricht weiterläuft: Warum kleine Rückstände größer werden

Im Schulalltag bleibt selten Zeit, jedes fehlende Fundament noch einmal in Ruhe aufzubauen. Der Unterricht geht weiter, die nächste Klassenarbeit steht an und das nächste Thema kommt trotzdem. Genau hier werden fehlende Grundlagen schnell zum Dauerproblem: Wer in Mathematik Brüche nicht sicher verstanden hat, kämpft später auch mit Gleichungen. Wer in Deutsch Texte nur oberflächlich erfasst, hat bei Sachaufgaben, Interpretationen oder längeren Aufgabenstellungen immer wieder Schwierigkeiten. Und wer in Englisch Grammatik oder Vokabeln nicht gefestigt hat, tut sich schwer, wenn plötzlich frei formuliert werden soll.

Für Lehrkräfte ist das im Alltag kaum vollständig aufzufangen. In einer Klasse sitzen Kinder, die den Stoff schon verstanden haben, neben Kindern, denen noch die Grundlage fehlt. Gleichzeitig muss der Unterricht für alle weitergehen. Johann Nowak von der Bestnote Franchise GmbH sieht genau diese Folgen im Nachhilfealltag: „Viele Kinder scheitern nicht am neuen Thema allein. Sie scheitern an einer Lücke, die schon vorher entstanden ist und nie richtig geschlossen wurde.“ Für Familien wird daraus schnell ein Muster: Das Kind übt für die nächste Arbeit, kommt aber trotzdem nicht richtig voran, weil die eigentliche Baustelle viel früher liegt.

Mehr als zusätzliche Aufgaben: Was gute Nachhilfe leisten muss

Nachhilfe darf nicht dort anfangen, wo der Unterricht gerade steht, sondern dort, wo das Kind den Anschluss verloren hat. Genau das macht den Unterschied zwischen bloßem Üben und echter Lernförderung aus. Ein Kind mit Problemen in Mathe braucht nicht automatisch noch mehr Aufgaben zum aktuellen Thema, wenn eigentlich Brüche, Grundrechenarten oder Textaufgaben nicht sicher sitzen. Ähnlich ist es in Deutsch oder Englisch: Wer Texte nicht versteht oder Grundlagen in Grammatik und Wortschatz nicht gefestigt hat, kommt auch mit mehr Wiederholung allein selten weiter.

„Wer nur den aktuellen Stoff wiederholt, übersieht oft das eigentliche Problem“, erklärt Johann Nowak. „Entscheidend ist, zuerst herauszufinden, an welcher Stelle das Kind ausgestiegen ist. Erst dann kann Förderung wirklich greifen.“ Deshalb setzt die Bestnote Franchise GmbH auf kleine, passende Lerngruppen und auf Einzelunterricht, wenn dieser sinnvoll und möglich ist. Kinder sollen nicht in unpassenden Großgruppen mitlaufen, sondern dort gefördert werden, wo sie fachlich tatsächlich stehen. Entscheidend ist dabei auch, wer vor ihnen sitzt: Lehrkräfte werden nach fachlicher und pädagogischer Eignung ausgewählt, damit Inhalte nicht nur korrekt, sondern auch verständlich erklärt werden. Zusätzlich arbeitet Bestnote mit festangestellten Lehrkräften statt mit reinen Honorarkraftmodellen. Für Familien ist das ein wichtiger Punkt, weil gute Förderung auch konstante Bezugspersonen braucht.

Nachhilfe ohne Stempel: Warum Kinder einen anderen Lernort brauchen

Viele Kinder kommen nicht neutral zur Nachhilfe. Sie bringen bereits die Erfahrung mit, dass sie etwas nicht verstanden haben, dass eine Arbeit schlecht ausgefallen ist oder dass zu Hause wieder über Schule gestritten wurde. Wenn Nachhilfe dann wie die nächste Kontrolle wirkt, blocken viele innerlich ab. Genau deshalb spielt nicht nur der Unterricht selbst eine Rolle, sondern auch die Frage, wie ein Kind diesen Ort erlebt.

Die Bestnote Franchise GmbH setzt deshalb auf große, helle Räume, mehrere Lernräume und ein Umfeld, das nicht nach provisorischem Pflichttermin wirkt. Je nach Situation kann der Unterricht zudem im Institut oder bei der Familie zu Hause stattfinden. Ergänzend nutzt Bestnote das 90/10-Konzept: Der Schwerpunkt liegt klar auf Bildung, hinzu kommen Aktivitäten und Erlebnisse wie Kino, Zoo, Soccerpark, Lasertag oder gemeinsame Feiern. „Wenn Kinder Nachhilfe nur mit schlechten Noten verbinden, wird jeder Termin zur Belastung“, erklärt Johann Nowak. „Sie müssen merken, dass sie dort nicht abgestempelt werden, sondern wieder Fortschritte machen können.“

Wenn dieselben Fehler bleiben: Woran Eltern Handlungsbedarf erkennen

Spätestens wenn sich bestimmte Situationen wiederholen, sollten Eltern genauer hinsehen: Hausaufgaben dauern regelmäßig deutlich länger als vorgesehen, das Kind sagt immer häufiger „Ich kann das sowieso nicht“, dieselben Fehler tauchen trotz Üben wieder auf oder die Noten rutschen ab, obwohl zu Hause viel Zeit investiert wird. Dann geht es oft nicht mehr um eine einzelne schlechte Arbeit, sondern um ein Muster, das sich ohne passende Unterstützung weiter verfestigen kann. Gerade für Familien mit begrenzten finanziellen Mitteln kann dabei auch staatlich geförderte Lernförderung über Bildung und Teilhabe relevant sein, sofern die Voraussetzungen erfüllt und die Unterstützung bewilligt wird.

Für Eltern und soziale Einrichtungen ist deshalb entscheidend, solche Signale nicht als normale Schwächephase abzutun. Wenn ein Kind immer wieder an denselben Stellen scheitert, braucht es jemanden, der die Ursache erkennt und verständlich mit ihm daran arbeitet. „Wir sehen jeden Tag, wie viel sich verändert, wenn Kinder wieder verstehen, was sie tun, und merken, dass sie nicht abgehängt sind“, fasst Johann Nowak zusammen. „Dann geht es nicht nur um bessere Noten, sondern darum, dass ein Kind wieder Zutrauen zu sich selbst gewinnt.“

Sie merken, dass Ihr Kind im Unterricht nicht mehr richtig mitkommt, Hausaufgaben regelmäßig zum Problem werden oder sich dieselben Fehler trotz Üben wiederholen? Dann wenden Sie sich an die Experten der Bestnote Franchise GmbH. Vereinbaren Sie jetzt eine unverbindliche Probestunde und überzeugen Sie sich selbst!

Original-Content von: Bestnote Franchise GmbH, übermittelt durch news aktuell