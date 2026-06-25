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Rückenentlastung für die Energiewende: hTRIUS bringt das BionicBack Exoskelett in die Solar- und Photovoltaikbranche

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Horb am Neckar (ots)

Mit dem BionicBack unterstützt hTRIUS Fachkräfte bei körperlich belastenden Hebe- und Beugebewegungen rund um Photovoltaik, Solarthermie und Energietechnik. Für Arbeiten in der Höhe ergänzt das neue BionicBack FP READY das System um die Möglichkeit, es mit einer Absturzsicherung zu kombinieren.

Die Energiewende wird nicht nur geplant, sondern vor allem praktisch umgesetzt: auf Dächern, an Fassaden, in Technikräumen, auf Baustellen und in großen Solarparks. Hinter jeder installierten Photovoltaikanlage stehen Fachkräfte, die täglich körperlich anspruchsvolle Arbeit leisten.

Solarmodule werden positioniert, Unterkonstruktionen montiert, Kabel geführt, Wechselrichter eingebaut, Werkzeuge vorbereitet und Bauteile immer wieder aus ungünstigen Körperhaltungen heraus bewegt. Genau hier setzt das BionicBack Exoskelett von hTRIUS an.

Entlastung bei Beuge- und Hebebewegungen

Das BionicBack wurde entwickelt, um den Rücken bei häufigen Beuge- und Hebebewegungen sowie bei längerem Arbeiten in vorgebeugter Haltung gezielt zu entlasten. Gerade in der Solar- und Photovoltaikbranche entstehen solche Belastungen regelmäßig: bei der Montage von Modulen, beim Arbeiten an Montageschienen, bei der Vorbereitung von Kabelwegen, beim Handling von Komponenten im Lager oder beim Einbau energietechnischer Systeme vor Ort.

Das passive Rücken-Exoskelett unterstützt die natürliche Bewegung des Rückens und setzt genau dort an, wo Belastung im Arbeitsalltag entsteht. Gleichzeitig bleibt die Bewegungsfreiheit erhalten. Das System ist leicht, schnell angelegt und lässt sich individuell auf Arbeitsplatz und Tätigkeit einstellen.

Ergonomie als Erfolgsfaktor der Energiewende

"Die Energiewende braucht nicht nur innovative Technik, sondern auch Menschen, die diese Technik jeden Tag installieren, warten und weiterentwickeln", sagt Dominik Heinzelmann, Gründer und Geschäftsführer von hTRIUS. "Mit dem BionicBack schaffen wir ein Werkzeug, das körperliche Belastung dort reduziert, wo sie im Arbeitsalltag entsteht - direkt am Menschen."

Für Unternehmen in der Energie-, Solar- und PV-Branche entsteht dadurch ein praxisnaher Ansatz, um Ergonomie, Arbeitsschutz und Leistungsfähigkeit im Montagealltag zu verbessern.

Besonders relevant wird dies vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels. Viele Solar- und Elektrobetriebe stehen vor der Aufgabe, wachsende Auftragsvolumina mit begrenzten personellen Ressourcen zu bewältigen. Körperliche Belastung, Ermüdung und Rückenbeschwerden wirken sich dabei nicht nur auf einzelne Beschäftigte aus, sondern auch auf Produktivität, Ausfallzeiten und langfristige Mitarbeiterbindung.

Großes Interesse auf der The smarter E Europe

Wie groß der Bedarf an ergonomischer Unterstützung in der Energie- und Solarbranche ist, zeigte sich auch auf der Fachmesse The smarter E Europe in München. Dort stieß das BionicBack Exoskelett bei Fachbesuchern aus Photovoltaik, Solar, Elektrotechnik und Energietechnik auf großes Interesse. Viele Gespräche machten deutlich: Unternehmen suchen zunehmend nach praxisnahen Lösungen, um ihre Montageteams körperlich zu entlasten, Fachkräfte langfristig zu schützen und Arbeitsschutz direkt in den Arbeitsalltag zu integrieren.

BionicBack FP READY: Rückenentlastung auch bei Arbeiten in der Höhe

Für Tätigkeiten auf Dächern und in anderen Arbeitsbereichen mit Absturzgefahr erweitert hTRIUS das Einsatzspektrum mit dem neuen BionicBack FP READY. Die FP-READY-Variante ist für Situationen konzipiert, in denen neben der Rückenentlastung auch eine persönliche Absturzsicherung erforderlich sein kann.

Die Sicherung erfolgt weiterhin über die dafür vorgesehene persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz, die mit dem BionicBack FP READY kombiniert werden kann. Dadurch ermöglicht das System, ergonomische Unterstützung und Sicherung in der Höhe effektiv miteinander zu verbinden.

Damit richtet sich hTRIUS gezielt an Betriebe aus Photovoltaik, Solarthermie, Energietechnik, Elektrotechnik, Dachmontage, technischer Gebäudeausrüstung und Service.

Praxisnah einsetzbar in Montage, Service und Lager

Überall dort, wo Fachkräfte häufig bücken, anheben, vorbereiten, montieren oder in belastenden Körperhaltungen arbeiten, kann das BionicBack dazu beitragen, den Rücken zu entlasten und die Arbeit spürbar angenehmer zu machen.

Typische Einsatzbereiche in der Solar- und Energiebranche sind unter anderem:

Montage von Photovoltaik- und Solarsystemen

Vorbereitung und Positionierung von Bauteilen

Arbeiten an Unterkonstruktionen und Montageschienen

Kabelverlegung und technische Installation

Lagerlogistik, Kommissionierung und Materialbereitstellung

Service- und Wartungseinsätze

Prävention direkt am Menschen

"Arbeitsschutz darf nicht erst dann beginnen, wenn Beschwerden auftreten", so Heinzelmann. "Unser Ziel ist es, körperliche Arbeit so zu unterstützen, dass Menschen langfristig gesund, leistungsfähig und motiviert bleiben. Gerade in Zukunftsbranchen wie Photovoltaik und erneuerbare Energien ist das ein entscheidender Faktor."

Das BionicBack Exoskelett ist sofort einsetzbar, benötigt keine Energieversorgung und lässt sich flexibel in bestehende Arbeitsabläufe integrieren. Unternehmen haben die Möglichkeit, das System direkt bei sich im Betrieb und in ihren konkreten Tätigkeitsbereichen zu testen.

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