TRL Space

TRL Space eröffnet in Brünn ein Testzentrum im Wert von fast 20 Millionen tschechischen Kronen, rund 826.000 EUR

Dank optimaler Größe und Leistung eignet es sich nicht nur für Raumfahrttechnologien

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Brünn (ots)

Technologien für Raumfahrtmissionen werden in Tschechien bereits entwickelt und hergestellt. Ihre Erprobung müssen Unternehmen jedoch häufig noch im Ausland durchführen lassen. Das in Brünn ansässige Unternehmen TRL Space will diesen Teil der Entwicklung näher an tschechische Unternehmen, Start-ups und Forschungsteams bringen. In Zusammenarbeit mit JD Dvorak, einem renommierten Anbieter von Prüf- und Messtechnik und Spezialisten für Umweltsimulationen, Materialprüfungen und mikroskopische Analysen, eröffnet TRL Space ein neues Zentrum im Wert von fast 20 Millionen tschechischen Kronen. Dort wird getestet, wie Technologien Vibrationen, Stößen, Vakuum oder starken Temperaturschwankungen standhalten. Das Zentrum wird sowohl den eigenen Raumfahrtprojekten von TRL Space als auch weiteren Technologiepartnern aus verschiedenen Branchen dienen.

Tests sind einer der wichtigsten Entwicklungsschritte - nicht nur in der Raumfahrttechnik. Vor dem finalen Einsatz muss überprüft werden, ob ein Gerät allen Bedingungen standhält, für die es vorgesehen ist - sei es beim Raketenstart, beim Transport oder während des Betriebs im Weltraum. Ähnliche Prüfungen sind auch in anderen Branchen wichtig, etwa in der Verteidigungsindustrie, der Automobilindustrie, der Energiewirtschaft, der Elektronik oder bei der Entwicklung industrieller Prototypen. "In der Raumfahrtindustrie reicht es nicht aus, eine Technologie nur auf Grundlage theoretischer Berechnungen zu entwerfen. Man muss sie so früh wie möglich physisch unter Bedingungen testen, die dem realen Betrieb möglichst nahekommen. Genau deshalb stellen wir eigene Testkapazitäten direkt in Brünn bereit. Wir wollen den Weg vom Entwurf zur verifizierten Lösung verkürzen - nicht nur für unsere Missionen, sondern auch für weitere Unternehmen und Partner", sagt Petr Kapoun, CEO von TRL Space, und ergänzt: "Ähnliche Zentren gibt es sowohl bei uns als auch im Ausland. Bei der Auswahl der Vibrations- und Thermovakuumanlagen haben wir jedoch nach einer optimalen Größe und Leistung gesucht, damit wir konkurrenzfähige Preise und zusätzliche Expertenleistungen anbieten können."

Vibrationen und Vakuum: Tests prüfen, ob Technologien anspruchsvollen Bedingungen standhalten

Das Zentrum ist mit zwei Schlüsseltechnologien ausgestattet: dem elektrodynamischen Vibrationssystem IMV A45/EM4HAG mit Gleittisch RT1050 und Headexpander von Centrotecnica sowie der Thermovakuumkammer TVAC S-CUBE 94203. Mit dem Vibrationssystem lässt sich prüfen, wie Geräte mechanische Belastungen, Vibrationen und Stöße bewältigen. Wenn ein Auto über Schlaglöcher fährt, eine Drohne während des Flugs starken Vibrationen ausgesetzt ist oder ein Satellit mit einer Rakete ins All startet, muss die Elektronik im Inneren fehlerfrei funktionieren. Genau deshalb werden Vibrationstests eingesetzt, die mechanische Belastungen simulieren. In der Automobilindustrie wird so die Zuverlässigkeit von Batterien, Sensoren und Steuerungssystemen überprüft; in der Verteidigungsindustrie beispielsweise die Elektronik unbemannter Systeme, Radare oder Kommunikationstechnologien. "Während des mehr als dreißigjährigen Bestehens unseres Unternehmens haben wir gesehen, dass gründliche Produktprüfung oft darüber entscheidet, ob ein Produkt im realen Betrieb erfolgreich ist oder scheitert. Ob Automobilelektronik, Verteidigungstechnologien oder Satellitensysteme - das Ziel ist immer dasselbe: potenzielle Schwachstellen zu erkennen, bevor sie sich in der Praxis zeigen. Ich freue mich, dass wir mit der Eröffnung dieses Zentrums an die bisherige erfolgreiche Zusammenarbeit mit TRL Space anknüpfen", sagt Tomás Dvorak, CEO von JD Dvorak.

Die zweite Schlüsseltechnologie des Zentrums ist eine Thermovakuumkammer des tschechischen Unternehmens STREICHER Plzen. Sie ermöglicht die Simulation extremer Temperaturen und einer Umgebung mit niedrigem Druck. Getestet werden darin beispielsweise Satellitenkomponenten, Luftfahrtelektronik oder Geräte, die für anspruchsvolle klimatische Bedingungen bestimmt sind. Ziel ist es sicherzustellen, dass Technologien nicht nur im Labor, sondern auch unter den anspruchsvollsten Bedingungen der realen Welt zuverlässig funktionieren.

Ein weiterer Vorteil der ausgewählten Kammer ist ihre praktische Anordnung und der effizient nutzbare Innenraum, wodurch sie sich besser an unterschiedliche Arten von Prüflingen anpassen lässt. Sie eignet sich daher nicht nur für Satellitenkomponenten, sondern auch für Elektronik, optische Systeme, Materialien oder industrielle Prototypen. "Eine Thermovakuumkammer ermöglicht die Simulation der Weltraumumgebung - vom Hochvakuum bis hin zu extremen Temperaturunterschieden, wie sie etwa Satelliten in der Umlaufbahn erleben. Dieselben Prinzipien werden jedoch auch bei der Entwicklung von Halbleitertechnologien, optischen Systemen, Luftfahrtelektronik oder Verteidigungsanwendungen genutzt. Die neue Testanlage dient dazu, kleine Satelliten und ihre Komponenten zu prüfen und ihr Verhalten nach internationalen Standards zu verifizieren", sagt Emil Cerny, technisch-kaufmännischer Direktor von STREICHER Plzen.

Alles an einem Ort: vom Entwurf zum geprüften Gerät

Der Vorteil des neuen Zentrums liegt nicht nur in der Verfügbarkeit neuer Testkapazitäten in Tschechien, sondern auch in der Anbindung an die weitere Infrastruktur von TRL Space. Dazu gehören ein Reinraum für die Integration, ein Elektroniklabor, das unter anderem mit einem Rohde & Schwarz MXO 3 Oszilloskop ausgestattet ist, eine 3D-Druckerfarm für den Druck mit Standardmaterialien oder dem einzigartigen Prusament PC Space Grade Black sowie ein Mission Control Room. In den kommenden Monaten wird zudem rund um beide Anlagen im Testzentrum ein Reinraum eingerichtet. Dadurch wird es möglich sein, Technologien in einem einzigen Gebäude zu entwerfen, vorzubereiten, zu integrieren und zu testen. Dies kann die Entwicklung insbesondere für Start-ups, Forschungsteams und Technologieunternehmen deutlich vereinfachen, für die das Testen häufig einer der anspruchsvollsten Teile des gesamten Prozesses ist.

Erster Nutzer wird Zaitra sein; auch das Projekt CONREX wird das Zentrum nutzen

Einer der ersten Nutzer des neuen Testzentrums wird das Unternehmen Zaitra sein. Es wird die Anlagen bei der Entwicklung seiner Lösung SKAIDOCK nutzen, einer Bordeinheit zur Datenverarbeitung für kleine Satellitenmissionen, bei der die Überprüfung der Zuverlässigkeit in der Weltraumumgebung entscheidend ist.

Künftig wird das Zentrum auch weiteren Projekten von TRL Space dienen. Dazu gehört beispielsweise das Experiment CONREX, das in Zusammenarbeit mit der VSB - Technischen Universität Ostrava für die geplante Mission des tschechischen Astronauten Ales Svoboda zur Internationalen Raumstation vorbereitet wird.

Über TRL Space

TRL Space ist ein in Brünn ansässiges Unternehmen, das komplette schlüsselfertige Raumfahrtmissionen liefert - vom ersten Entwurf über den Start in die Umlaufbahn bis hin zur Analyse von Satellitendaten. Das Unternehmen arbeitet mit der Europäischen Weltraumorganisation und globalen Akteuren zusammen, vernetzt führende Wissenschaftler, Ingenieure und Visionäre aus aller Welt und entwickelt eigene Technologien, die nicht nur für die Umlaufbahn, sondern auch für den Mond bestimmt sind. Die Missionen von TRL Space verbindet ein gemeinsamer Anspruch: die Grenzen des Möglichen zu verschieben. TRL Space ist Teil der TRL Group - einer dynamischen Gruppe von Technologieunternehmen, die fortschrittliche Technologien in die ganze Welt liefern.

Über JD Dvorak

Das Unternehmen bietet Full-Service-Leistungen im Bereich der Prüfung und Messung von Materialien, Komponenten und kompletten Produkten. Es liefert Prüf- und Messtechnik für Umweltsimulationen, Materialprüfungen und Mikroskopie. Für jeden Kunden sucht JD Dvorak stets die optimale Lösung - ob ein neues Gerät aus dem Standardportfolio, eine maßgeschneiderte Lösung oder eine vollständig individuelle Sonderanfertigung. Im eigenen akkreditierten Prüflabor bietet das Unternehmen die Prüfung von Mustern sowie gegebenenfalls die Vermietung von Anlagen an. Das Bildungsprojekt JD Academy organisiert Methodikseminare, die sich vor allem auf praktische Erfahrungen aus den Bereichen Prüfung, Messung und Metrologie konzentrieren.

Der Bau des Testzentrums wird von der Europäischen Union und dem Operationellen Programm Technologien und Anwendungen für Wettbewerbsfähigkeit kofinanziert.

Weitere Informationen finden Sie unter www.trlspace.com.

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