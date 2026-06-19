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Bürgerwerke und exnaton machen Energy-Sharing für alle Haushalte in Deutschland zugänglich

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Zürich/Heidelberg (ots)

Über §42c EnWG hinaus: Neues Angebot ermöglicht Energy-Sharing auch ohne Smart Meter

Energy-Sharing ist seit dem Inkrafttreten von §42c EnWG erstmals gesetzlich in Deutschland verankert. Damit können Bürgerinnen und Bürger, Energiegenossenschaften, Kommunen und Unternehmen lokal erzeugten erneuerbaren Strom über das öffentliche Netz gemeinsam nutzen. Energy-Sharing ist ein zentraler Baustein für ein dezentraleres, partizipativeres Energiesystem und ermöglicht es, Erzeugung und Verbrauch vor Ort besser aufeinander abzustimmen.

Die breite Umsetzung von Energy-Sharing auf Basis von §42c EnWG ist derzeit jedoch stark vom Rollout intelligenter Messsysteme (iMSys) sowie von der Umsetzung durch die Verteilnetzbetreiber abhängig - und beide verlaufen langsamer als die Marktnachfrage.

Energy-Sharing über regulatorische Hürden hinaus skalieren

Vor diesem Hintergrund entwickeln die Bürgerwerke und exnaton gemeinsam ein neues Angebot, das über die Mindestanforderungen von §42c EnWG hinausgeht. Ziel ist es, Energy-Sharing nicht nur für Haushalte mit intelligentem Messsystem, sondern auch für Kundinnen und Kunden auf Basis von Standardlastprofilen (SLP) zu ermöglichen. Gleichzeitig bleibt Energy-Sharing mit iMSys ein zentraler Bestandteil des zukünftigen Marktdesigns. Durch die Erweiterung um SLP-basierte Modelle wird Energy-Sharing jedoch deutlich früher und breiter verfügbar.

SLP-basiertes Energy-Sharing spielt dabei eine entscheidende Rolle: Es ermöglicht die Teilnahme am Energy-Sharing unabhängig vom aktuellen Stand des Smart-Meter-Rollouts und schafft damit eine sofort skalierbare Lösung für den Massenmarkt. Anstatt auf die vollständige Ausstattung aller Haushalte mit intelligenten Messsystemen, können Energieversorger und Energiegenossenschaften bereits heute Energy-Sharing-Angebote breit ausrollen.

Zwei Pioniere treiben Energy-Sharing in die Breite

Die neue Partnerschaft vereint zwei Pioniere der Energiewende: Die Bürgerwerke als Vorreiter im Bereich Bürgerenergiegenossenschaften in Deutschland und exnaton als Pionier für Softwarelösungen, die Energy-Sharing in der Praxis ermöglichen und skalierbar machen.

Die Bürgerwerke sind eine bundesweite Bürgerenergiegenossenschaft und einer der führenden genossenschaftlichen Energieversorger Deutschlands. Sie versorgen Haushalte und Unternehmen mit Ökostrom und Gas aus Bürgerhand und unterstützen lokale Energiegenossenschaften mit zentralen energiewirtschaftlichen Dienstleistungen - von Beschaffung und Abrechnung bis hin zu Marktkommunikation und Projektentwicklung.

exnaton entwickelt Softwarelösungen für Energieversorger und Netzbetreiber, um Energy-Sharing-Produkte umzusetzen und zu skalieren. Die Plattform deckt den gesamten Energy-Sharing-Prozess ab - von der Energieallokation und dem Community-Management über Tarifierung und Abrechnung bis hin zur Visualisierung und Optimierung lokaler Flexibilität. Bereits heute unterstützt exnaton Energieversorger in ganz Europa bei der Umsetzung von Energiegemeinschaften.

Im Rahmen der Partnerschaft bildet die Technologie von exnaton die Grundlage für das neue Angebot. Die Plattform unterstützt bereits heute dynamische Tarife auf Basis von SLP-Kunden und wird nun gezielt erweitert, um auch SLP-basiertes Energy-Sharing abzubilden.

"Unser Ziel ist es, Energy-Sharing für alle zugänglich zu machen - unabhängig davon, ob bereits ein intelligentes Messsystem installiert ist. Energy-Sharing ohne zusätzliche Hardware ist für uns der Schlüssel, um die Energiewende schnell in die Breite zu bringen", sagt Felix Schäfer, Vorstand der Bürgerwerke.

Die gemeinsame Vision: Energy-Sharing für alle Haushalte zugänglich machen, die Komplexität für Community-Mitglieder reduzieren und Energieversorger sowie Energiegenossenschaften mit einem funktionierenden, skalierbaren Produkt ausstatten. Gleichzeitig sollen lokale erneuerbare Erzeugung und Verbrauch besser aufeinander abgestimmt und so das Energiesystem effizienter gestaltet werden.

Weitere Informationen zum Angebot sowie zum geplanten Marktstart werden in den kommenden Monaten bekannt gegeben.

Über Bürgerwerke

Die Bürgerwerke ermöglichen Menschen, die Energiewende in Gemeinschaft umzusetzen.

Seit zehn Jahren zählen sie zu den wenigen echten Ökostrom-Anbietern in Deutschland. Mittlerweile haben sie sich zum größten deutschen Netzwerk von Energiegenossenschaften entwickelt. Mit mehr als 65.000 Menschen in über 125 Energiegenossenschaften arbeiten die Bürgerwerke auf ein Ziel hin: Die Umsetzung der Energiewende in Bürgerhand.

Über exnaton

exnaton ist ein mehrfach ausgezeichnetes Spin-off der ETH Zurich, gegründet von drei ehemaligen Doktorand:innen und Kollegen mit einer gemeinsamen Vision für eine nachhaltige Energiezukunft. Aufbauend auf ihrer Forschung in den Bereichen Software und Energie entwickelten sie eine White-Label-Intelligence-Plattform, die den Übergang zu erneuerbaren Energien beschleunigt.

Heute unterstützt exnaton mehr als 50 Energieversorger in fünf Ländern. Die Plattform ermöglicht es Energieversorgern, Distributed-Energy-Resources-(DER)-Angebote schnell auf den Markt zu bringen und zu skalieren, indem komplexe Energiedaten in verständliche Kundenabrechnungen und wertvolle Insights übersetzt werden.

exnaton ermöglicht Anwendungsfälle wie Energy Sharing, dynamische Tarife, intelligentes Laden von Elektroautos und vieles mehr - und befähigt Energieversorger sowie deren Kund:innen, aktiv an der Energiewende teilzunehmen.

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