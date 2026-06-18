FEAG Holding GmbH

FEAG präsentiert innovative Energielösungen auf der EM Power 2026 in München

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München (ots)

Die FEAG-Gruppe, einer der führenden Lösungsanbieter im Bereich der Energietechnik, präsentiert auf der diesjährigen Smarter E ihre innovativen Entwicklungen für eine nachhaltige Energiezukunft. Unter dem Leitmotiv "Drivers for Green Energy" zeigt das Unternehmen mit über 70 Jahren Erfahrung in der Elektrotechnik praxisnahe Lösungen für die Herausforderungen der Energiewende, von Trafokompaktstationen in allen Anwendungen bis hin zu intelligenten E-House-Systemen oder Dienstleistungen im Bereich Power Quality.

Neben Produktpräsentationen und persönlichen Beratungsgesprächen stehen dieses Jahr insbesondere die Themen Innovation und Systemlösungen im Mittelpunkt. FEAG zeigte auf, wie moderne Elektrotechnik durch intelligente Systemintegration und nachhaltige Materialien zur Effizienzsteigerung, besseren CO2-Bilanz und zu schneller umsetzbaren Energieprojekten beitragen kann.

Über die FEAG-Gruppe

Die FEAG ist ein mittelständisches Unternehmen mit rund 500 Mitarbeitenden an mehreren Standorten in Deutschland und der Slowakei. FEAG steht für höchste Kompetenz in der Elektrotechnik in den Bereichen Erneuerbare Energien, Elektromobilität und klassische Energieverteilung.

Mit ihren Kernprodukten Trafokompaktstationen, Übergabestationen, E-House und Power-Quality-Lösungen leistet die FEAG einen entscheidenden Beitrag zur sicheren Energieversorgung und zum Fortschritt der Energiewende im globalen Markt.

Die Marke FEAG vereint Wissen, Kompetenz und Weitblick und setzt als Unternehmen auf Werte und Prinzipien:

Effizient und klar verständlich

Lösungsorientiert und Kundennah

Authentisch und neugierig

Durch enge Zusammenarbeit zwischen den Standorten in Baiersdorf, Bremen, St. Ingbert und Komárno (SK) entstehen maßgeschneiderte Lösungen von der Niederspannung bis zur Hochspannung. Von Planung und Konstruktion über Fertigung bis hin zu einem reibungslosen Betrieb.

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