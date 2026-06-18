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VOSS Automotive präsentiert innovative Fluidmanagement-Lösungen für Batterie-Energiespeichersysteme auf der ees

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Wipperfürth (ots)

Vom 23. bis 25. Juni 2026 werden auf der electrical energy storage (ees), Europas größter und internationalster Fachmesse für Batterien und Energiespeichersysteme (BESS) in München, die neusten Marktinnovationen präsentiert. Als Systemanbieter für Fluidmanagement präsentiert VOSS Automotive Lösungen für BESS, Hochleistungs-Ladearchitektur und Thermomanagement-Anwendungen in der Energie- und Automobilindustrie.

In Zeiten steigender Anforderungen an Energieeffizienz und Versorgungssicherheit rücken innovative Speicherlösungen in den Fokus. Insbesondere Batterie-Energiespeichersysteme (BESS) stellen hohe Anforderungen an das Temperaturmanagement und die Systemintegration. Mit seiner langjährigen Engineering-Erfahrung im Thermomanagement entwickelt VOSS Automotive skalierbare Systemlösungen für die Flüssigkeitskühlung in mobilen und stationären Anwendungen. Im Rahmen der Messe präsentiert das Experten-Team von VOSS dem internationalen Fachpublikum die Bandbreite seiner Technologien im persönlichen Austausch - von Lösungen für stationäre Energiespeicherung bis hin zu batterieelektrischen Anwendungen und Megawatt-Anwendungen.

BESS: Energie effizient speichern, Zukunft sichern

Einen zentralen Schwerpunkt des Messeauftritts bildet das Segment Batterie-Energiespeichersysteme. Hier hat VOSS Automotive seine bewährten Leitungs- und Verbindungslösungen optimiert. Für den Einsatz in containerbasierten BESS hat der Systempartner ein speziell angepasstes Leitungskonzept bis 60 mm Durchmesser entwickelt, das einen sicheren und effizienten Betrieb auch unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen ermöglicht. Durch integrierte Entwässerungs- und doppelte Auslaufstoppventile wird insbesondere bei Wartungsarbeiten an einzelnen Batteriemodulen das Austreten von Kühlmedium zuverlässig verhindert. Dies erhöht die Betriebssicherheit und reduziert Stillstandzeiten, was sie zu zentralen Faktoren für den wirtschaftlichen Betrieb großer Energiespeicher macht.

Thermomanagement als Schlüsseltechnologie für BESS

Ein leistungsfähiges Thermomanagement ist eine zentrale Voraussetzung für den sicheren und effizienten Betrieb von Batterie-Energiespeichersystemen. Mit steigender Energiedichte und wachsender Systemgröße gewinnen innovative Kühlkonzepte zunehmend an Bedeutung.

VOSS Automotive verfolgt dabei einen ganzheitlichen Ansatz, bei dem nicht nur die Temperierung einzelner Komponenten im Fokus steht, sondern die optimale Steuerung des gesamten thermischen Systems innerhalb von BESS-Anwendungen.

Als zusätzliche Option im Thermomanagement von BESS gilt die Immersionskühlung. Durch das vollständige Umströmen der Batteriezellen mit nichtleitender Kühlflüssigkeit ermöglicht sie eine besonders homogene Temperaturverteilung, erhöht die Leistungsfähigkeit und verbessert die Betriebssicherheit. Auch die Zwischenzellkühlung gewinnt im Kontext von BESS zunehmend an Bedeutung. Dabei wird das Kühlmedium gezielt zwischen den Batteriezellen geführt, um Hotspots zu vermeiden und die Lebensdauer der Systeme zu verlängern.

VOSS Automotive entwickelt hierfür elastische und zuverlässige Verbindungslösungen, die sowohl radiale Toleranzen aus der Fertigung als auch enge Bauräume berücksichtigen und so eine dauerhaft hohe Systemdichtheit gewährleisten. Damit gewährleisten die Thermomanagement-Lösungen von VOSS einen langlebigen Betrieb moderner Batterie-Energiespeichersysteme.

Gekühlter Hochvolt-Ladeleitungssatz: Gamechanger für die E-Mobilität

Bei der Entwicklung von Elektro- und Hybridfahrzeugen gewinnt die Übertragung hoher Energiemengen beim Ladevorgang zunehmend an Bedeutung. Mit dem flüssigkeitsgekühlten Hochvolt-Ladeleitungssatz von VOSS, Amphenol-Tuchel Electronics und der GG Group wird Vision Realität. Die innovative Ladeleitung ermöglicht Leistungen von mehr als 1 Megawatt und damit eine Ladezeit von unter 5 Minuten. Durch die integrierte Kühlung direkt im Leitungssatz lassen sich hohe Ladeströme sicher übertragen. Gleichzeitig ist die Lösung leichter, benötigt weniger Bauraum und bietet eine höhere Flexibilität als vergleichbare Produkte. Damit wird ein entscheidender Schritt in Richtung ultraschnelles Laden und höhere Alltagstauglichkeit der E-Mobilität geleistet.

"Die ees Europe ist für uns eine zentrale Plattform, um unsere Lösungen im Kontext moderner Energiesysteme zu präsentieren und den Dialog mit internationalen Expertinnen und Experten zu vertiefen. Im Fokus stehen dabei leistungsfähige Thermomanagementkonzepte für sichere Lösungen für Batterie-Energiespeichersysteme, elektrische Fahrzeuggenerationen sowie neue Technologien für Hochleistungsladen. Unsere Systemansätze leisten dabei einen konkreten Beitrag zur Verzahnung von Energie- und Mobilitätssektor. Unser Anspruch ist es, komplexe Anforderungen in praxistaugliche, nachhaltige Gesamtsysteme zu übersetzen und diese qualitativ erfolgreich in Serie zu bringen", sagt Petra Urspruch, Key Account Managerin bei VOSS Automotive.

Ein besonderes Highlight ist der Fachvortrag von Petra Urspruch, Key Account Managerin bei VOSS Automotive, in Halle C2 an Stand C2.230 am Dienstag, den 23.06. von 17.30 bis 17.40 Uhr. Sie spricht zum Thema "Systemkompetenz in der Leitungs- und Verbindungstechnik für moderne BESS-Anwendungen".

Darüber hinaus können sich Besucherinnen und Besucher in Halle B2 am Stand 580 über die Produktneuheiten von VOSS informieren lassen und diese in Aktion erleben. Für Terminvereinbarungen können sich Interessierte an voss@schoesslers.com wenden.

ÜBER VOSS:

Die VOSS Holding GmbH + Co. KG ist eine mittelständische, stiftungsgeführte Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Wipperfürth. Unter ihrem Dach agieren die Unternehmen VOSS Automotive und VOSS Fluid, die sich auf ganzheitliche Systemlösungen im Fluidmanagement spezialisiert haben. VOSS versteht sich als Systempartner für Kunden aus der Automobilindustrie sowie dem Maschinen- und Anlagenbau: Leitungs- und Verbindungstechnik für SCR-, Kraftstoff-, Pneumatik- und Hydrauliksysteme gehört ebenso zum Portfolio wie Thermomanagement- und Wasserstofflösungen für alternative Antriebe. Das 1931 gegründete Unternehmen ist unter der Geschäftsführung von Dr. Thomas Röthig mit 8.600 Mitarbeiter:innen in 24 Gesellschaften in 14 Ländern weltweit vertreten. VOSS steht für eine solide Unternehmensentwicklung und einen verantwortungsvollen Umgang mit den Menschen und der Umwelt. Eigentümerin der Unternehmensgruppe ist die gemeinnützige Hans Hermann Voss-Stiftung, die regionale Projekte in den Bereichen Bildung und Ausbildung, Jugend und Senioren sowie mildtätige Zwecke unterstützt.

Mehr Infos unter: www.voss.net

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