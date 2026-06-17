Borochi Climate Solutions GmbH

Intersolar Europe 2026: Borochi präsentiert sein komplettes Energie-Ökosystem und nimmt den EUPD Top Innovation Award in der EMS-Kategorie EMS entgegen

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Berlin (ots)

Vom 23. bis 25. Juni 2026 zeigt das Berliner Cleantech-Unternehmen in Halle C3, Stand 139, sein integriertes Energiesystem für Eigenheim, Gewerbe und Industrie - mit Award-Verleihung auf dem eigenen Stand.

Borochi Climate Solutions ist auf der Intersolar Europe 2026, der weltweit führenden Fachmesse der Solarwirtschaft, mit einem eigenen Messeauftritt vertreten. Vom 23. bis 25. Juni 2026 präsentiert das Berliner Unternehmen in Halle C3, Stand 139, sein vollständiges Energie-Ökosystem - live und zum Anfassen.

Im Mittelpunkt steht ein aufeinander abgestimmtes Gesamtsystem aus Wechselrichter, LFP-Batteriespeicher, Wärmepumpe und einem KI-gestützten Energiemanagementsystem (EMS), ergänzt um den dynamischen Stromtarif Borochi Dynamic. Alle Komponenten entwickelt und fertigt Borochi selbst - sie kommen damit aus einer Hand und arbeiten nahtlos zusammen, von der Erzeugung über die Speicherung bis zur intelligenten Steuerung und Vermarktung.

Darüber hinaus zeigt Borochi seine Lösungen für Gewerbe und Industrie (C&I). Ein besonderes Highlight am Stand ist der Großspeicher mit über 262 kWh Kapazität, den Fachbesucher live erleben können.

Zusätzlich ist Borochi mit dem gesamten Produktportfolio am Stand seines exklusiven Vertriebspartners Tepto vertreten. Installateure und Fachpartner können sich dort - wie auch am Borochi-Stand - zu Bestellungen, Preisen und Projektunterstützung beraten lassen.

Ein weiterer Höhepunkt: Auf der Intersolar Europe 2026 nimmt Borochi den EUPD Award für das beste Energiemanagementsystem (EMS) 2026 entgegen. Die feierliche Verleihung findet direkt auf dem Borochi-Stand in Halle C3 statt.

"Die Energiewende gelingt nur mit Systemen, die intelligent zusammenspielen. Genau das zeigen wir in München: ein durchgängiges Ökosystem, das Erzeugung, Speicherung, Wärme und Mobilität unter einer intelligenten Steuerung vereint. Dass unser Energiemanagementsystem mit dem EUPD Award ausgezeichnet wird, bestätigt unseren technologischen Anspruch", sagt Dr. Shaoqing Ying, CEO der Borochi Climate Solutions GmbH.

"Für unsere Fachpartner ist die Intersolar der ideale Ort, um unser Gesamtsystem zu erleben - vom kompakten Heimspeicher bis zum Großspeicher mit über 262 kWh. Gemeinsam mit unserem Vertriebspartner Tepto bieten wir Installateuren am Stand konkrete Unterstützung bei Bestellung, Preisgestaltung und Projektrealisierung", ergänzt Martin Wasmeier, CMO der Borochi Climate Solutions GmbH.

Über Borochi Climate Solutions

Die Borochi Climate Solutions GmbH mit Sitz in Berlin entwickelt, fertigt und vertreibt integrierte Energiesysteme für Eigenheime sowie für Gewerbe und Industrie. Das Portfolio umfasst Photovoltaik-Wechselrichter, LFP-Batteriespeicher, Wärmepumpen, Wallboxen, ein KI-gestütztes Energiemanagementsystem sowie den dynamischen Stromtarif Borochi Dynamic. Im DACH-Markt setzt das Unternehmen auf ein starkes Partnernetzwerk und vertreibt im Residential-Bereich exklusiv über die Tepto GmbH.

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