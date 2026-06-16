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Energiekosten senken, neue Erlöse erschließen: coneva präsentiert auf der Intersolar 2026 neue Optimierungslösungen rund um PV und Speicher für Gewerbe, Logistik und Anlagenbetreiber

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München (ots)

Neue Use Cases für PV-Einspeiseoptimierung und Flexibilitätsvermarktung adressieren die drängendsten Herausforderungen von Gewerbe & Industrie, Logistik-Unternehmen und PV-Anlagenbetreibern

coneva GmbH, Stromversorger, Direktvermarkter und Anbieter eines intelligenten Energiemanagementsystems für Industrie- und Gewerbekunden, stellt auf der Intersolar / The smarter E Europe 2026 - zwei weiterentwickelte Lösungen vor: eine erweiterte Version von coneva Flex mit neuen Use Cases rund um PV-Einspeiseoptimierung und Flexibilitätsvermarktung sowie coneva Solar Spot, ein neues herstellerunabhängiges Direktvermarktungsprodukt für PV-Anlagenbetreiber. coneva ist in Halle B0 vertreten und außerdem Partner der Sonderausstellung "Renewables 24/7: Secure Energy for a Changing World" in Halle C5.

Drei Zielgruppen, ein gemeinsames Problem: Energie wird komplexer - und teurer

Gewerbe- und Industriebetriebe kämpfen mit steigenden Strom- und Netzkosten, während einzelne Lastspitzen die Leistungspreise in die Höhe treiben. Logistiker, die ihre Flotten elektrifizieren, stoßen an die Grenzen ihrer Netzanschlüsse: Der Energiebedarf am Depot ist riesig - besonders wenn alle Fahrzeuge gleichzeitig laden -, der Stromanschluss aber begrenzt. Und PV-Anlagenbetreiber verlieren Erlöse durch Abregelung und negative Strompreise, während bei Bestandsanlagen die feste Einspeisevergütung ausläuft und neue Vermarktungsmodelle gefragt sind.

Was alle drei Gruppen verbindet: Sie verfügen über Flexibilität - ob Batteriespeicher, PV-Anlagen oder steuerbare Lasten -, schöpfen ihr wirtschaftliches Potenzial bisher aber kaum aus. Genau hier setzt coneva an. Und das Beste daran: Was sich für das einzelne Unternehmen rechnet, wirkt weit darüber hinaus. Jede wirtschaftlich genutzte Flexibilität entlastet die Stromnetze, beschleunigt die Energiewende und stärkt die energiepolitische Unabhängigkeit Europas.

PV-Einspeiseoptimierung: Schluss mit Erlösverlusten durch Abregelung

96 Strompreise an einem Tag - und die meisten PV-Anlagen ignorieren sie. Sie speisen ein, sobald die Sonne scheint, selbst bei negativen Preisen. Mit der neuen Einspeiseoptimierung in coneva Flex ändert sich das: Das System erkennt Hochpreisphasen, speichert Überschüsse im Batteriespeicher und speist erst dann ein, wenn es sich wirtschaftlich lohnt. Abregelungen bei negativen Preisen werden reduziert, und über kontinuierliches Graustromtrading an Day-Ahead- und Intraday-Märkten entstehen zusätzliche Erlöse.

Besonders attraktiv für Betreiber von Aufdach- und Freiflächenanlagen: Der vorhandene Netzanschluss wird besser ausgenutzt - mehr Wertschöpfung aus bestehender Infrastruktur, ohne zusätzliche Anschlusskapazität. coneva übernimmt Direktvermarktung und Graustrombelieferung ohne Vorinvestition des Betreibers und beteiligt sich über ein Profit-Share-Modell an den Erlösen. Und für Anlagen in der Sonstigen Direktvermarktung eröffnet das Modell einen wirtschaftlich interessanten Betrieb.

Ein Speicher, mehrere Erlösquellen: Neue Perspektiven für Gewerbe und Logistik

Darüber hinaus baut coneva die parallele Nutzung von Batteriespeichern über mehrere Anwendungsfälle weiter aus. Bereits heute kombiniert coneva Flex PV-Eigenverbrauchserhöhung, Lastspitzenkappung, atypische Netznutzung und preisoptimierten Netzbezug - in Verbindung mit dem dynamischen Stromtarif von coneva. Neu hinzu kommt die Flexibilitätsvermarktung als zusätzliche Erlösquelle: Freie Speicherkapazität wird aktiv am Markt vermarktet, der Speicher wird vom reinen Kostensenker zur Einnahmequelle.

Das Ergebnis: Der Speicher wird zu jedem Zeitpunkt so eingesetzt, wie er den größten wirtschaftlichen Nutzen bringt - im Winter anders als im Sommer, werktags anders als am Wochenende - statt starr in einem einzigen Anwendungsfall. So lassen sich Energiekosten um bis zu 35 Prozent senken und die Amortisationszeit von Batteriespeichern spürbar verkürzen.

Damit lohnt sich der Einstieg auch für Gewerbebetriebe, die bislang keinen Batteriespeicher betreiben: Die Kombination mehrerer Erlös- und Einsparhebel macht die Investition wirtschaftlich attraktiv - und liefert neben niedrigen Energiekosten mehr Unabhängigkeit von steigenden Strom- und Netzentgelten.

Für Logistikstandorte mit elektrifizierten Flotten ist der Ansatz besonders relevant: coneva steuert nicht nur Ladeinfrastruktur, Batteriespeicher und PV-Anlagen, sondern integriert das gesamte Depot in den Energiemarkt. Lastspitzen durch gleichzeitiges Laden werden abgefangen, der begrenzte Netzanschluss optimal ausgenutzt und der Strombezug an die viertelstündlich schwankenden Marktpreise angepasst. So wird die Elektrifizierung von Lkw- und Busflotten wirtschaftlich skalierbar - eine Erkenntnis, die coneva aktuell auch als Partner im Projekt "Truck Charging 2.0" von UnternehmerTUM in einen praxistauglichen Blueprint überführt.

coneva Solar Spot: Flexible Direktvermarktung statt fester Vergütung

Parallel dazu führt coneva mit Solar Spot ein eigenständiges Produkt für die marktorientierte Direktvermarktung von PV-Anlagen ein. Es richtet sich an Anlagenbetreiber, die ihre Erzeugung nicht zu einem festen Vergütungssatz einspeisen, sondern flexibel am Spotmarkt partizipieren wollen. Die Abwicklung erfolgt softwaregestützt über kompatible EZA-Regler, darunter die meteocontrol blue'Log XC Serie und WAGO PFC200.

"Strom ist längst kein fixer Kostenblock mehr, sondern ein Markt mit 96 Preisen am Tag - wer Flexibilität hat, kann daraus ein Geschäft machen", sagt Frank Blessing, Geschäftsführer der coneva GmbH. "Mit den neuen Use Cases in coneva Flex und dem Direktvermarktungsangebot coneva Solar Spot machen wir genau das für Gewerbe & Industrie, Logistik-Unternehmen und PV-Anlagenbetreiber einfach zugänglich: niedrigere Energiekosten, neue Erlösquellen und mehr Unabhängigkeit. Und jede Kilowattstunde, die intelligent gespeichert und vermarktet wird, entlastet zugleich die Netze und bringt die Energiewende in Europa voran."

coneva ist zudem Finalist des The smarter E AWARD 2026 in der Kategorie Smart Integrated Energy - ein Beleg für die Relevanz des Optimierungsansatzes.

Über coneva

Die coneva GmbH mit Sitz in München ist Stromversorger, Direktvermarkter und Anbieter einer herstellerunabhängige Energiemanagementlösung für Industrie- und Gewerbekunden. Die Plattform coneva Flex verbindet PV, Batteriespeicher, Ladeinfrastruktur und dynamische Stromtarife zu einem vollautomatischen System und ermöglicht die aktive Teilnahme an Energiemärkten. Mehr als 200 Kundenprojekte in 17 Ländern belegen die praktische Wirksamkeit der Lösungen. Weitere Informationen unter https://www.coneva.com/ .

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