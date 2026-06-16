Acbel Polytech Inc.

Acbel präsentiert EV-Stromversorgungslösungen auf der Power2Drive Europe 2026

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Taipei City (ots)

Acbel Polytech, ein globaler Anbieter fortschrittlicher Stromversorgungslösungen, wird an der Power2Drive Europe 2026 teilnehmen, die vom 23. bis 25. Juni auf dem Gelände der Messe München stattfindet. Auf der Messe präsentiert Acbel seine neuesten EV-Stromversorgungslösungen, darunter On-Board Stromumwandlungsprodukte für Elektrofahrzeuge sowie eine EV-Ladeinfrastrukturlösung in Partnerschaft mit ChargePoint.

Da Europa die Elektrifizierung der Mobilität weiter vorantreibt, steigt der Bedarf an effizienter fahrzeugseitiger Stromumwandlung und zuverlässiger Ladeinfrastruktur kontinuierlich an. Laut der Internationalen Energieagentur erreichten die Verkäufe von Elektroautos in Europa im Jahr 2025 rund 4,2 Millionen Fahrzeuge, was etwa jedem dritten neu verkauften Auto entspricht. Auch die öffentliche Ladeinfrastruktur wurde weiter ausgebaut: Im Laufe des Jahres kamen rund 260.000 neue öffentliche Ladepunkte hinzu, was einem Wachstum von etwa 20 % im Jahresvergleich entspricht.

Vor diesem Markthintergrund unterstreicht Acbels Teilnahme an der Power2Drive Europe das kontinuierliche Bestreben des Unternehmens, seine Rolle im globalen EV-Energieökosystem weiter auszubauen. Mit der Präsentation sowohl von fahrzeugseitigen Stromumwandlungsprodukten als auch von Ladeinfrastrukturlösungen möchte Acbel seine Fähigkeit demonstrieren, E-Mobility-Anwendungen sowohl auf Fahrzeugseite als auch innerhalb der Ladeinfrastruktur zu unterstützen.

"Europa ist einer der weltweit wichtigsten Märkte für Elektrofahrzeuge und Ladeinfrastruktur und stellt eine bedeutende Region für die internationale EV-Geschäftsentwicklung von Acbel dar", sagte Sven Lee, Vice President Power and Energy Solutions Business bei Acbel. "Durch Co-Development-Programme mit Automobilherstellern in den USA und Japan sowie mit führenden internationalen Unternehmen im Bereich Ladeinfrastruktur hat Acbel eine starke Basis im Bereich EV-Stromversorgungsanwendungen aufgebaut. Unsere Teilnahme an der Power2Drive Europe ist ein wichtiger Schritt, um diese Kompetenzen näher an den europäischen Markt zu bringen. Wir freuen uns darauf, Fahrzeughersteller, Anbieter von Ladeequipment und Charge Point Operators mit zuverlässigen, effizienten und skalierbaren Stromversorgungslösungen zu unterstützen."

Auf der Messe wird Acbel seine 400V- und 800V-2-in-1-Combo-Serie präsentieren, die ein 11-kW-On-Board Ladegerät (OBC) mit Vehicle-to-Load-(V2L)-Funktionalität sowie einen 3-kW-DC/DC-Wandler integriert. Die Lösung wurde entwickelt, um den Anforderungen an hocheffiziente Stromumwandlung auf verschiedenen EV-Plattformen gerecht zu werden.

Darüber hinaus zeigt Acbel seine DC/DC-Stromumwandlungsprodukte, darunter einen 800V-zu-48V/12V-6 kW-Dual-Output-Wandler sowie einen 400V-zu-12V-3-kW-Wandler. Die vorgestellten Stromumwandlungsprodukte sind auf hohe Effizienz und breite Eingangsspannungskompatibilität ausgelegt und wurden gemäß den funktionalen Sicherheitsanforderungen der Automobilnorm ISO 26262 entwickelt. Für ausgewählte Produkte innerhalb des Portfolios wird zudem erwartet, dass sie im dritten Quartal 2026 die ISO-21434-Zertifizierung für Cybersicherheit erhalten.

Zusätzlich zu seinem Portfolio fahrzeugseitiger Stromumwandlungslösungen präsentiert Acbel eine EV Ladeinfrastrukturlösung in Partnerschaft mit ChargePoint. Die Lösung verdeutlicht Acbels wachsende Kompetenzen über On-Board-Stromversorgungssysteme hinaus und unterstreicht den umfassenderen Ansatz des Unternehmens zur Unterstützung von EV-Ladeanwendungen und Infrastrukturentwicklung.

Acbel lädt Kunden, Partner und Medienvertreter aus Europa sowie aus der globalen EV-, Ladeinfrastruktur und Energiebranche ein, den Messestand des Unternehmens auf der Power2Drive Europe 2026 zu besuchen. Im Vorfeld können Termine für vertiefende Gespräche über Acbels neueste EV-Stromversorgungslösungen und Ladeinfrastrukturanwendungen vereinbart werden.

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