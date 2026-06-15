Homery Living GmbH

Hohe Nachfrage, leere Betten: Viktor Svetlov und Melissa Svetlov von der Homery Living GmbH verraten, warum viele Monteurwohnungen nicht gebucht werden

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Reute (ots)

Der Bedarf an Monteurwohnungen ist in vielen Regionen Deutschlands weiterhin hoch. Gleichzeitig kämpfen zahlreiche Betreiber mit Leerstand, ausbleibenden Firmenkunden und schwankenden Buchungen. Wie kann es sein, dass gute Wohnungen verfügbar sind, aber dennoch nicht ausgelastet werden? Die Antwort liegt oft nicht im Markt selbst, sondern in der Art und Weise, wie Wohnungen angeboten und vermietet werden. Was heute nötig ist, um eine Monteurwohnung verlässlich zu vermieten, erfahren Sie hier.

Auf den ersten Blick wirkt die Lage stabil: Die Einheiten sind online, der Markt für Monteurzimmer und Monteurunterkünfte ist vorhanden und in vielen Regionen wird weiterhin gebaut, montiert oder gearbeitet. Bei genauerem Hinsehen zeigt sich jedoch ein anderes Bild. Viele Betreiber von Monteurwohnungen verfügen über gute Wohnungen, erreichen aber trotzdem nicht die Auslastung, die eigentlich möglich wäre. Das Problem ist dabei häufig nicht die fehlende Nachfrage, sondern der fehlende Zugriff auf diese Nachfrage. Schlechte Sichtbarkeit, unprofessionelle Inserate, langsame Reaktionszeiten und ausbleibendes Nachfassen sorgen dafür, dass Betten leer bleiben. „Viele Betreiber merken erst dann, dass ihre Wohnungen unter ihrem Potenzial laufen, wenn der Leerstand schon über Wochen anhält – und dann sind wertvolle Zeit und Umsätze bereits verloren“, erklärt Viktor Svetlov, Geschäftsführer der Homery Living GmbH.

„Umso wichtiger sind professionelle Inserate, die richtigen Firmenkontakte und konsequentes Nachfassen, wenn es darum geht, die Auslastung nachhaltig zu steigern“, erklärt Melissa Svetlov. Mit der Homery Living GmbH setzen die beiden Experten genau hier an: Das Unternehmen übernimmt für Betreiber von Monteurwohnungen die komplette Vermietung als Done-for-You-Service – von der professionellen Aufbereitung der Inserate über die aktive Firmenakquise bis hin zur laufenden Betreuung von Anfragen, Buchungen und Bestandskunden. Ziel ist es, vorhandene Kapazitäten besser auszulasten und Betreibern den zeitaufwendigen Vertriebsaufwand abzunehmen. Dabei betreut die Homery Living GmbH mittlerweile mehr als 1.000 Betten und verfügt dadurch über umfassende Erfahrungen mit unterschiedlichen Standorten, Firmenkunden und Vermietungssituationen. Viktor Svetlov und Melissa Svetlov vereinen dabei unterschiedliche Kompetenzen: Während Viktor Svetlov insbesondere Systeme, Organisation und wirtschaftliche Prozesse verantwortet, konzentriert sich Melissa Svetlov auf Vertrieb, Kommunikation sowie den direkten Kontakt zu Firmen und Monteuren. Gemeinsam verfolgen sie einen Ansatz, der die erfolgreiche Monteurvermietung nicht als Zufallsprodukt, sondern als kontinuierliche Vertriebsarbeit versteht.

Fehlende Buchen: Wo das eigentliche Problem liegt

Viele Betreiber gehen davon aus, dass eine gute Wohnung automatisch zu guten Buchungszahlen führt. Doch genau hier entsteht häufig ein Missverständnis. Zwischen einer hochwertigen Unterkunft und einem überzeugenden Angebot liegen oft Welten. Eine Monteurwohnung kann noch so hochwertig ausgestattet sein – wenn sie nicht professionell vermarktet wird, bleibt ihr Potenzial oft ungenutzt. Schlechte Fotos, unvollständige Informationen oder ein wenig aussagekräftiges Inserat können dazu führen, dass Interessenten gar nicht erst anfragen.

„Viele Betreiber unterschätzen, welchen Einfluss die Darstellung ihrer Wohnung auf die Buchungsentscheidung hat. Das Inserat ist oft der erste Kontaktpunkt mit dem Kunden und entscheidet darüber, ob überhaupt eine Anfrage entsteht“, erklärt Viktor Svetlov. Deshalb optimiert die Homery Living GmbH bestehende Inserate, empfiehlt professionelle Fotos und achtet darauf, dass die Darstellung exakt dem entspricht, was Firmenkunden später vor Ort erwartet.

Warum Plattformen allein keine Auslastung schaffen

Erfolgreiche Vermietung umfasst allerdings deutlich mehr als die reine Präsenz auf Buchungsplattformen. So entscheiden im Firmenkundengeschäft oft Faktoren über den Zuschlag, die viele Betreiber zunächst unterschätzen: schnelle Reaktionszeiten, verlässliche Ansprechpartner und eine professionelle Kommunikation. Unternehmen benötigen häufig kurzfristig Unterkünfte und erwarten zeitnahe Rückmeldungen sowie klare Informationen. Wer Anfragen zu spät beantwortet, Preisgespräche vermeidet oder den Kontakt nach einem ersten Gespräch nicht weiter verfolgt, verliert nicht selten Aufträge an besser organisierte Wettbewerber.

Auslastung entsteht deshalb selten zufällig. Sie ist das Ergebnis eines strukturierten Vermietungsprozesses, bei dem Interessenten konsequent betreut, Kontakte gepflegt und Buchungsmöglichkeiten aktiv verfolgt werden. Gerade im Firmenkundengeschäft macht die Qualität der gesamten Vermietungsorganisation den entscheidenden Unterschied.

Warum die richtigen Ansprechpartner über die Auslastung entscheiden

Aktive Vermarktung endet jedoch nicht mit dem Versenden einer Anfrage oder dem ersten Gespräch. Ein Punkt, der in der Praxis immer wieder über Erfolg oder Misserfolg entscheidet, ist die Auswahl der richtigen Ansprechpartner. Viele Betreiber investieren Zeit in die Firmenakquise für Monteurwohnungen, kontaktieren Unternehmen in ihrer Region und erhalten dennoch keine Buchungen. Schnell entsteht der Eindruck, dass kein Bedarf vorhanden sei. Doch dieser Schluss greift in vielen Fällen zu kurz. Denn gerade größere Unternehmen, Personaldienstleister oder überregional tätige Betriebe organisieren die Unterbringung ihrer Mitarbeitenden häufig zentral. Wer lediglich eine lokale Niederlassung anruft oder über eine allgemeine Telefonnummer Kontakt aufnimmt, erreicht daher oft nicht die Person, die tatsächlich über Monteurunterkünfte entscheidet.

„Eine Absage bedeutet deshalb nicht automatisch fehlenden Bedarf. Oft wurde schlicht die falsche Person kontaktiert“, erklärt Melissa Svetlov. Genau hier zeigt sich, warum eine erfolgreiche Firmenakquise weit mehr erfordert als einzelne Telefonate oder E-Mails. Entscheidend ist, die zuständigen Ansprechpartner zu identifizieren und langfristige Kontakte aufzubauen. Die Homery Living GmbH profitiert dabei von einem gewachsenen Netzwerk aus Firmenkunden und Personaldienstleistern sowie von ihrer Erfahrung aus der Betreuung zahlreicher Standorte. Dadurch kann das Team häufig schneller die richtigen Entscheider erreichen und freie Kapazitäten gezielter platzieren.

Das verkürzt Wege, erhöht die Erfolgschancen und ermöglicht einen deutlich direkteren Zugang zum Markt. Denn vorhandene Nachfrage und tatsächlich erreichbare Nachfrage sind oft zwei unterschiedliche Dinge. Wer die relevanten Ansprechpartner nicht erreicht, wird vorhandenes Potenzial häufig gar nicht erst erkennen. Genau deshalb entscheidet im Firmenkundengeschäft oft nicht allein die Qualität der Unterkunft über die Auslastung, sondern auch die Qualität der Kontakte und der dahinterliegenden Vertriebsarbeit.

Auslastung ist tägliche Vertriebsarbeit

Die Auswahl der richtigen Ansprechpartner ist allerdings nur ein Teil des Erfolgs. Entscheidend ist vor allem, die Vermietung nicht als einmalige Aufgabe, sondern als fortlaufenden Vertriebsprozess zu verstehen. Viele Betreiber investieren erhebliche Summen in ihre Monteurwohnungen, behandeln die Vermietung anschließend jedoch als Nebenaufgabe – und verschenken dadurch wertvolles Potenzial.

Genau hier entsteht häufig das größte Problem. Erfolgreiche Vermietung von Monteurwohnungen bedeutet weit mehr als die Bearbeitung einzelner Anfragen. „Auslastung entsteht nicht durch einzelne Glückstreffer. Sie entsteht durch konsequente Arbeit. Es geht um schnelle Reaktionszeiten, Preisverhandlungen, regelmäßiges Nachfassen, die Betreuung bestehender Kunden und die aktive Suche nach neuen Buchungsmöglichkeiten“, betont Viktor Svetlov. Gerade Firmenkunden vergleichen häufig mehrere Anbieter gleichzeitig. Wer zu langsam reagiert oder keine klare Kommunikation bietet, verliert oftmals bereits vor dem ersten Gespräch.

Vom Problemstandort zur wirtschaftlichen Stärke: Ein Praxisbeispiel der Homery Living GmbH

Wie groß der Einfluss professioneller Vermietung sein kann, zeigt ein Beispiel aus der Arbeit der Homery Living GmbH. So kämpfte einer ihrer Kunden mit mehreren leerstehenden Wohnungen, nachdem ein wichtiger Firmenkunde ausgezogen war. Die Auslastung sank so stark, dass der Betreiber bereits darüber nachdachte, den gesamten Standort aufzugeben.

Die Experten der Homery Living GmbH analysierten daraufhin die bestehende Vermietungsstrategie, überarbeiteten die Inserate, aktivierten vorhandene Kontakte und sprachen gezielt neue Firmen an. Gleichzeitig intensivierten sie die Betreuung und vermarkteten freie Kapazitäten deutlich aktiver als zuvor. „Der Standort galt zunächst als Problemfall. Nach konsequenter Vermietungsarbeit entwickelte er sich jedoch zu einem der wirtschaftlich stärksten Standorte des Kunden“, erklärt Viktor Svetlov.

Das Beispiel zeigt: Leerstand ist nicht zwangsläufig ein Marktproblem. Häufig liegt die Ursache in fehlender Sichtbarkeit, ungenutzten Kontakten oder einer Vermietung, die nicht konsequent genug betrieben wird. Wer seine Monteurwohnungen dauerhaft besser auslasten möchte, sollte deshalb nicht nur auf die Qualität der Unterkunft schauen, sondern auch auf die Prozesse dahinter. Denn erfolgreiche Vermietung entsteht selten zufällig – sie ist das Ergebnis kontinuierlicher Vertriebsarbeit.

Sie möchten Ihre Monteurwohnungen professioneller vermieten, Leerstände reduzieren und eine dauerhaft höhere Auslastung erreichen? Dann melden Sie sich jetzt bei Viktor Svetlov und Melissa Svetlov von der Homery Living GmbH und vereinbaren Sie einen Termin für ein unverbindliches Beratungsgespräch!

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