"Das politische Talent"

Wahlkampf im Wohnzimmer: Politik-Brettspiel „Das politische Talent“ bricht die 2.000er-Marke

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Wien/Berlin (ots)

Mitten im deutschen Superwahljahr erobert ein Politik-Brettspiel die Wohnzimmer: „Das politische Talent“. Der Spieleautor Lukas Bloemberg zeigt, dass Politik spannend und unterhaltsam sein kann. Nun bricht das selbstverlegte Brettspiel die Marke von 2.000 verkauften Exemplaren.

Spielerisch für Politik begeistern

In „Das politische Talent“ schlüpfen die Spielerinnen und Spieler in die Rollen fiktiver Parteien. Das Ziel: Einzug ins Parlament, Regierungsbildung und die Umsetzung eigener Wahlversprechen. Der Kern des Spiels liegt im Verhandeln: Nur wer geschickt Koalitionen schmiedet, kommt an die Macht.

Für die humorvolle Note sorgen spielbare Charaktere mit bekannten Namensvettern wie Friedrich Schmerz, Lars Klingel oder Alice Wedel. Zudem können Skandale der Konkurrenz aufgedeckt werden und die streitbare Opposition versucht, die Pläne der Regierung zu durchkreuzen.

Das Ergebnis ist ein packender Spieleabend, der die Spielerinnen und Spieler für Politik begeistert.

Vom Herzensprojekt zum Verkaufsschlager

"Das politische Talent" ist das Erstlingswerk des österreichischen Spieleautors Lukas Bloemberg (geb. Huemer). Er hat das Spiel nicht nur konzipiert, sondern im Eigenverlag vom ersten Entwurf, über Prototypen bis zum fertigen Produkt in Eigenregie realisiert. Aufgrund eines überschaubaren Marketingbudgets setzt er vor allem auf Social Media – mit Erfolg.

Nach dem Start der Österreich-Version im September 2024 erschien aufgrund großer Nachfrage im August 2025 die Deutschland-Ausgabe. Dass jetzt im Juni 2026 – mitten im deutschen Superwahljahr – die 2.000er-Marke fällt, ist für ein komplett selbst verlegtes Indie-Brettspiel ein beachtlicher Erfolg. "Eigenverlag bedeutet viel Arbeit und großes finanzielles Risiko. Deshalb ist es umso schöner, wenn das Spiel so gut ankommt", freut sich Bloemberg.

Große Nachfrage aus dem Bildungsbereich

Besonders im Bildungsbereich ist das Interesse groß. Neben den Privatkunden sind Schulen die größten Abnehmer, die das Spiel oft gleich in Klassenstärke bestellen. "Statt trockenem Auswendiglernen erleben die Schülerinnen und Schüler hautnah, wie das politische System funktioniert", ist Bloemberg überzeugt.

Zusammenfassung

Das Indie-Brettspiel "Das politische Talent" feiert 2.000 verkaufte Spiele.

Der Mix aus Taktik, Verhandlungsgeschick und Polit-Satire trifft den Nerv der Zeit.

Neben Privatkunden ist auch im Bildungsbereich die Nachfrage nach dem Politik-Brettspiel groß.

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