TSI Consumer Goods GmbH

Nachweis von Salmonellen LE GUSTO Basilikum gerebelt 15g

MHD 03/2028, Los B15

Zeven (ots)

Die Firma TSI Consumer Goods GmbH ruft im Sinne des vorbeugenden Verbraucherschutzes das Produkt "LE GUSTO Basilikum gerebelt 15 g" mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 03/2028 und der Losnummer B15 zurück.

Betroffen ist ausschließlich folgende Ware:

Produkt: LE GUSTO Basilikum gerebelt

Inhalt: 15 g Glas

EAN-Code: 4061458184977

Mindesthaltbarkeitsdatum: 03/2028

Betroffene Losnummer: Los B15

Das Produkt wurde ausschließlich in Filialen von ALDI Nord in Deutschland angeboten.

Im Rahmen mikrobiologischer Untersuchungen wurde in einzelnen Proben der betroffenen Charge Salmonellen nachgewiesen. Mit Salmonellen kontaminierte Lebensmittel können gesundheitsschädlich sein und insbesondere bei Kleinkindern, älteren Menschen, Schwangeren sowie immungeschwächten Personen Magen-Darm-Erkrankungen verursachen.

Von dem Verzehr des betroffenen Produktes wird dringend abgeraten.

Als Maßnahme des vorbeugenden Verbraucherschutzes wurde die betroffene Ware bereits umgehend aus dem Verkauf genommen.

Kundinnen und Kunden können das betroffene Produkt in allen ALDI Nord Filialen zurückgeben. Der Kaufpreis wird selbstverständlich auch ohne Vorlage des Kassenbons vollständig erstattet.

Andere Mindesthaltbarkeitsdaten und weitere Produkte sind von dem Rückruf nicht betroffen.

Wir bitten unsere Kundinnen und Kunden um Entschuldigung und danken für ihr Verständnis.

Für Verbraucherfragen erreichen Sie uns unter: E-Mail: info@tsi.de

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