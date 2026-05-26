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Der Umsatz von carVertical steigt um 40 % - Deutschland ist einer der wichtigsten Märkte

Hamburg (ots)

Im vergangenen Jahr steigerte carVertical, ein auf Automobil-Daten spezialisiertes Unternehmen, seinen Umsatz um 40 % von 53,9 Millionen Euro im Jahr 2024 auf 75,8 Millionen Euro im Jahr 2025. Dieses Wachstum spiegelt die kontinuierliche Expansion des Unternehmens sowohl in etablierten als auch in aufstrebenden Märkten wider, ebenso wie wesentliche Produktverbesserungen und neue strategische Partnerschaften, die im Laufe des Jahres geschlossen wurden.

Deutschland hat sich zu einem der wichtigsten Märkte für carVertical entwickelt, wobei in den letzten Jahren ein starkes Wachstum zu verzeichnen war. Das Land spielt weiterhin eine bedeutende Rolle bei der Expansion des Unternehmens, angetrieben durch die steigende Nachfrage nach Transparenz auf dem Gebrauchtwagenmarkt.

Veränderungen führen zu starken Ergebnissen

Der Umsatzanstieg spiegelt den anhaltenden Fokus des Unternehmens auf strategische Expansion wider. Vor einigen Jahren verlagerte carVertical seinen Wachstumsfokus auf mitteleuropäische Länder, wobei sich Polen als einer der am schnellsten wachsenden Märkte herauskristallisierte. Gleichzeitig stärkte das Unternehmen seine Präsenz in westeuropäischen Märkten, darunter Frankreich, Deutschland und Italien. Derzeit hat sich diese Expansion auf das Vereinigte Königreich ausgeweitet, wo das Unternehmen seine Position aktiv ausbaut. Darüber hinaus liegt der Fokus des Unternehmens weiterhin auf mehreren nordischen Ländern, mit Lösungen, die auf die spezifischen Bedürfnisse dieser Märkte zugeschnitten sind. In den meisten der genannten Länder wuchs das Unternehmen um 40 % bis 256 %.

Das Produkt hat sich über standardmäßige historische Berichte hinaus weiterentwickelt und bietet nun eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, die Käufern hilft, Betrug zu vermeiden und sicherere Kaufentscheidungen zu treffen. In einem einzigen Bericht finden Käufer nun Informationen über die Fahrgewohnheiten früherer Besitzer sowie einen detaillierten Überblick darüber, wie sich der Preis eines Fahrzeugs im Laufe der Zeit verändert hat und wie er sich in Zukunft entwickeln könnte.

Der Abschnitt zu den Fahrgewohnheiten hebt Zeiträume hervor, in denen das Auto mehr oder weniger intensiv gefahren wurde, sodass Käufer besser verstehen können, wie es genutzt wurde und nicht nur, wie weit es gefahren ist. Eine der wichtigsten Neuerungen ist die Kilometerprognose - eine Funktion, die den voraussichtlichen aktuellen Kilometerstand des Fahrzeugs schätzt und ihn im bestehenden Kilometerstands-Diagramm anzeigt.

"Schon zu Beginn des Jahres 2025 war uns klar, dass dies eines der wettbewerbsintensivsten Jahre aller Zeiten werden würde - nicht nur eine vorübergehende Phase, sondern eine neue Realität. carVertical wächst weiterhin in vielerlei Hinsicht, und trotz des starken Wettbewerbs in vielen Märkten behalten wir unsere Dynamik bei. Wir streben an, 2026 noch bessere Ergebnisse zu erzielen und in neue Märkte zu expandieren. Märkte in unerwarteten Regionen stehen bereits auf unserer Liste", sagt Rokas Medonis, CEO von carVertical.

Starke B2B-Performance und Expansion in neue Märkte

Das Wachstum des Unternehmens spiegelt sich auch im B2B-Geschäft von carVertical wider, das in den letzten Jahren eine starke Dynamik verzeichnete. Der B2B-Umsatz stieg 2023 um 47 %, legte 2024 um 101 % zu und wuchs 2025 weiter um 83 %, was die steigende Nachfrage nach datengestützten Lösungen bei Geschäftskunden unterstreicht.

carVertical verzeichnete zudem ein außergewöhnliches B2B-Wachstum in Deutschland, wo der Umsatz um 907,4 % stieg. Dieses Wachstum wird durch die steigende Nachfrage und die kontinuierliche Produktentwicklung gestützt.

In Deutschland hat das Unternehmen Kooperationen mit Partnern wie ASG Remscheid Autohaus e.K. geschlossen, wodurch es seine Präsenz auf dem lokalen Markt gestärkt und einen breiteren Zugang zu hochwertigen Fahrzeugdaten ermöglicht hat.

Im Jahr 2025 erschloss das Unternehmen sechs neue Märkte: Irland, Österreich, Moldawien, Neuseeland, Bosnien und Herzegowina sowie die Niederlande. Die Anzahl der von carVertical genutzten Datenquellen ist auf über 1.000 gestiegen - ein wichtiger Meilenstein, der es dem Unternehmen ermöglicht, Gebrauchtwagenkäufern und Unternehmen noch umfassendere Informationen zur Verfügung zu stellen und ihnen so zu helfen, schlechte Geschäfte zu vermeiden.

"Unsere Wachstumsstrategie basiert nicht auf Glück oder Momentum - wir investieren massiv in die Datenqualität. Daten sind der Schlüsselfaktor, der es uns ermöglicht, unseren Kunden mehr Wert und tiefere Einblicke zu bieten. In diesem Jahr werden wir unsere Expansion fortsetzen und noch detailliertere und umfassendere Fahrzeugberichte anbieten, was zu mehr Transparenz auf dem Gebrauchtwagenmarkt beiträgt", betont Medonis.

Über carVertical

carVertical ist ein IT-Datenunternehmen, das riesige Mengen an Fahrzeugdaten aus über 1000 weltweiten Quellen sammelt und standardisiert, darunter nationale und bundesstaatliche Register von Strafverfolgungsbehörden, Finanzinstitute und Kleinanzeigenportale in 37 Ländern. Anschließend bündeln wir diese komplexen Daten in innovativen und benutzerfreundlichen B2B- und B2C-Produkten und verwandeln so Rohdaten in wertvolle Marktinformationen, Prognosen und umfassende Fahrzeugberichte.

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