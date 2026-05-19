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Reisen mit Hund: So gelingen entspannte Trips

München (ots)

Immer mehr Tierhalter:innen nehmen ihre Vierbeiner mit in den Urlaub. Laut zooplus steigt die Nachfrage nach Transportlösungen zwischen März und August um rund 30 Prozent. Für eine entspannte Reise kommt es auf eine frühzeitige Vorbereitung an.

Vor Reiseantritt sollten Halter:innen klären, ob Tiere in der Unterkunft erlaubt sind und welche Einreisebestimmungen im Urlaubsland gelten. Wichtige Dokumente wie Impfnachweise oder Gesundheitsbescheinigungen sollten rechtzeitig organisiert werden. Auch die Vorbereitung des Tieres selbst ist entscheidend.

"Ein stressfreier Urlaub beginnt nicht erst am Reisetag, sondern schon Wochen vorher", sagt Jacqueline Bachhäubl, Hundetrainerin und Expertin bei zooplus. "Hunde sollten schrittweise an Auto, Bahn oder Transportbox gewöhnt werden, um Sicherheit und Vertrautheit aufzubauen."

Sicher reisen und Pausen einplanen

Für Hunde ist das Auto die unkomplizierteste Reiseoption, sofern sie gut gesichert sind und regelmäßige Pausen eingeplant werden. Bahnreisen sind ebenfalls möglich, während Flugreisen durch ungewohnte Geräusche und Transportbedingungen mit Stress verbunden sind.

"Vertraute Gegenstände wie Decken helfen vielen Hunden, unterwegs zur Ruhe zu kommen", erklärt Bachhäubl. "Durch gezielte Gewöhnung können sie positive Sicherheit damit verknüpfen."

Was gehört in den Koffer?

Auch der Koffer sollte gut gepackt sein. Unverzichtbar sind ein Reisenapf, ausreichend Futter sowie eine Decke, ein Bett und ein Lieblingsspielzeug. Ebenso wichtig ist eine Reiseapotheke für das Tier mit Zeckenzange, Verbandsmaterial und Medikamenten.

Urlaub mit Tier - aber nicht um jeden Preis

Mit guter Vorbereitung kann gemeinsames Reisen gelingen. Dennoch ist darauf zu achten, was für das Tier am besten ist.

"Nicht jeder Hund muss mit in den Urlaub", betont Bachhäubl. "Manchmal ist eine gute Betreuung beim vertrauten Hundesitter die tierfreundlichere Lösung. Entscheidend ist, die individuellen Bedürfnisse und Belastungsgrenzen des Tieres zu kennen und in den Mittelpunkt zu stellen."

Weitere Informationen sowie Produkte rund um Reisen mit Hund unter www.zooplus.de

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