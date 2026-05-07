Verkaufen mit Werten GmbH

Planbare Anfragen und Abschlüsse mit der Verkaufen mit Werten GmbH: Wie Tim Nägler gemeinsam mit Geschäftsführer Sebastian Auer systematisch LinkedIn-Prozesse aufbaut

Bild-Infos

Download

Rosenheim (ots)

Täglich mehrere Stunden in LinkedIn investieren und trotzdem kaum planbare Anfragen erhalten: Dieses frustrierende Muster kennen viele Coaches, Berater, Trainer und Dienstleister nur zu gut. Statt sich weiter auf Zufälle, Empfehlungen und bestehende Kontakte zu verlassen, zeigt Tim Nägler von der Verkaufen mit Werten GmbH, wie sich LinkedIn als verlässlicher Vertriebskanal nutzen lässt. Was seinen Ansatz auszeichnet und wie daraus planbare Abschlüsse werden, lesen Sie hier.

Der Wunsch ist klar: planbare Kundengewinnung, stabile Umsätze und ein Vertrieb, der nicht länger nur von Empfehlungen oder Zufällen abhängt. Viele Coaches, Berater und Dienstleister bewegen sich dennoch in einem Umsatzrahmen zwischen 5.000 und 15.000 Euro monatlich – teils mit starken Schwankungen. Trotz hoher Aktivität auf LinkedIn fehlt häufig die Verbindung zwischen Aufwand und Ergebnis. Inhalte erzeugen zwar gegebenenfalls Reichweite, führen aber nicht zu Vertrauen oder konkreten Anfragen. Gleichzeitig schrecken zu direkte Verkaufsversuche potenzielle Kunden ab. Hinzu kommen unklare Positionierungen, unscharfe Angebote und fehlende Prozesse im Vertrieb. „Ohne klare Struktur im Verkaufsprozess bleiben selbst vorhandene Anfragen wirkungslos – und genau das sorgt langfristig für Frust und Unsicherheit“, erklärt Tim Nägler, Strategieberater bei der Verkaufen mit Werten GmbH.

„Die meisten bringen bereits viel mit – Reichweite, Netzwerk und Expertise. Was fehlt, ist ein System, das all diese Faktoren gezielt zusammenführt und in planbare Ergebnisse übersetzt“, fügt er hinzu. Als leitender Strategieberater bei der Verkaufen mit Werten GmbH arbeitet Tim Nägler eng mit Gründer Sebastian Auer zusammen, der die methodische Grundlage des Unternehmens entwickelt hat. In über 2.000 Strategiegesprächen und mehr als 585 begleiteten Kundenprojekten hat er dabei tiefgehende Einblicke in die Herausforderungen seiner Zielgruppe gewonnen. Gemeinsam verfolgen sie einen Ansatz, bei dem LinkedIn nicht als isolierter Marketingkanal verstanden wird, sondern als ganzheitliches System aus Positionierung, Content und Vertrieb.

Vom Chaos zur klaren Strategie: Die Grundlage für planbare Kundengewinnung

Zu Beginn der Zusammenarbeit steht eine detaillierte Analyse des bestehenden Geschäftsmodells. Angebot, Zielgruppe und bisherige Vertriebsaktivitäten werden systematisch ausgewertet, um eine fundierte Ausgangsbasis zu schaffen. Darauf aufbauend entsteht eine individuelle Roadmap, die als konkrete Handlungsanleitung dient. Ein zentraler Hebel liegt in der klaren Positionierung: Wer ist die Zielgruppe? Welches Problem wird gelöst? Und wie lässt sich das Angebot eindeutig vom Wettbewerb abgrenzen? „Erst wenn diese Fragen im Detail beantwortet und an den heutigen Marktstandard angepasst sind, kann ein System entstehen, das wirklich trägt“, betont Tim Nägler von Verkaufen mit Werten. Ziel ist es, eine stabile Grundlage zu schaffen, auf der alle weiteren Maßnahmen aufbauen.

LinkedIn als Vertriebssystem: Reichweite, Vertrauen und Conversion verbinden

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der systematischen Leadgenerierung über LinkedIn. Dabei wird das Profil so optimiert, dass es nicht nur als digitale Visitenkarte dient, sondern aktiv zur Kundengewinnung beiträgt. Ergänzend wird eine Content-Strategie entwickelt, die gezielt auf die Bedürfnisse der Zielgruppe eingeht. Sie verbindet Reichweite, Vertrauensaufbau und Conversion, also die Umwandlung von Interessenten in zahlende Kunden. Neben Inbound-Strategien wird auch ein strukturierter Akquiseprozess etabliert, der aktiv neue Kontakte anspricht. Das Ziel: wöchentlich drei bis sieben vorqualifizierte Erstgespräche. „Planbarkeit entsteht nicht durch Zufall, sondern durch wiederholbare Prozesse“, erklärt Tim Nägler.

Verkaufen mit Werten: Strukturierte Gespräche und hohe Abschlussquoten

Im nächsten Schritt wird ein klar definierter Verkaufsprozess entwickelt, der sowohl systematisch als auch werteorientiert ist. Gerade in sensiblen Beratungsfeldern ist Vertrauen entscheidend, aggressive Verkaufsmethoden führen hier selten zum Erfolg. Stattdessen lernen Kunden, wie sie Erst- und Verkaufsgespräche strukturiert führen und gezielt auf die Bedürfnisse ihrer Interessenten eingehen. In realistischen Trainingssituationen werden Gespräche simuliert und durch detailliertes Feedback kontinuierlich verbessert. So lassen sich hochpreisige Angebote mit einer replizierbaren Abschlussquote von 60 bis 80 Prozent realisieren. „Verkaufen bedeutet nicht, unnötig Druck auszuüben, sondern Klarheit zu schaffen und echte Mehrwerte sichtbar zu machen“, so Tim Nägler von Verkaufen mit Werten.

Effizienz durch Systeme: Automatisierung und künstliche Intelligenz sinnvoll einsetzen

Ein zusätzlicher Bestandteil der Strategieberatung ist die Integration von Automatisierungen und künstlicher Intelligenz. Ziel ist es, wiederkehrende Prozesse effizienter zu gestalten und Ressourcen zu sparen. Dabei wird individuell analysiert, welche Systeme sinnvoll eingesetzt werden können, um langfristig ein stabiles und skalierbares Geschäftsmodell aufzubauen. Die Kombination aus strategischer Beratung, operativer Umsetzung und technischer Unterstützung ermöglicht es, ein System zu etablieren, das unabhängig von Empfehlungen funktioniert und gleichzeitig nachhaltig wächst.

Fazit

Die Zusammenarbeit mit Tim Nägler und Sebastian Auer zeigt, dass erfolgreiche Kundengewinnung über LinkedIn kein Zufallsprodukt ist. Entscheidend ist ein klar strukturiertes System, das Positionierung, Content und Vertrieb miteinander verbindet. Wer diesen Ansatz konsequent umsetzt, schafft die Grundlage für planbare Anfragen, stabile Umsätze und langfristigen unternehmerischen Erfolg.

Sie wollen endlich auch über LinkedIn planbar Anfragen und Abschlüsse generieren? Dann melden Sie sich jetzt bei Tim Nägler und Sebastian Auer von Verkaufen mit Werten und lassen Sie sich unverbindlich beraten!

Original-Content von: Verkaufen mit Werten GmbH, übermittelt durch news aktuell