Heckner Coaching GmbH

Mehr Effizienz durch KI? Warum falsche Erwartungen Handwerksbetriebe ausbremsen

Bild-Infos

Download

Mühldorf am Inn (ots)

Künstliche Intelligenz gilt als großer Hebel für mehr Effizienz, auch im Handwerk. Viele Betriebe hoffen auf schnellere Abläufe, weniger Bürokratie und bessere Planung. In der Praxis zeigt sich jedoch häufig ein anderes Bild: Fehlende Strukturen, unklare Verantwortlichkeiten im Team und die falsche Herangehensweise in der Implementierung führen dazu, dass KI-Tools ihr Potenzial bei weitem gar nicht voll entfalten können.

KI macht schlechte Prozesse nicht besser, sie macht sie nur schneller sichtbar. Wer glaubt, ein Tool löst grundlegende Strukturprobleme, wird enttäuscht. Hier erfahren Sie, warum Betriebe zunächst ihre Strukturen – etwa klare Dokumentationen von Aufgaben und Verantwortungen, Spielregeln und Abläufe – klären müssen, bevor sie intensiv in Digitalisierung und KI investieren, und wie Handwerksunternehmen darauf aufbauend sinnvoll in das Thema einsteigen können.

Das Missverständnis vom Allheilmittel

Eine der größten Fehlannahmen lautet, dass sich Prozesse mit wenigen Handgriffen weitgehend automatisieren lassen. Manche Betriebe erwarten, dass KI fast alles richtig macht – selbst bei Aufgaben, an denen auch erfahrene Menschen oft arbeiten müssen. Hinzu kommt die Vorstellung, ein einziges KI-Tool lasse sich schnell einführen und spare dann sofort 20 Stunden pro Woche, etwa weil Angebote fast vollständig automatisch erstellt werden.

So einfach ist es nicht. Schon die Auswahl der passenden Werkzeuge verlangt Fachwissen. Danach müssen die Lösungen auf den eigenen Betrieb, die jeweilige Lage und die Kunden abgestimmt werden. Genau dieser Aufwand wird häufig unterschätzt. KI arbeitet also nicht auf Knopfdruck. Sie braucht klare Ziele, Zeit und ein genaues Verständnis der eigenen Abläufe.

Warum Effizienzgewinne oft ausbleiben

Selbst wenn Betriebe bereits mit KI arbeiten, bleiben die erhofften Effizienzgewinne oft aus. Ein wesentlicher Grund sind fehlende oder unausgereifte Schnittstellen. Gemeint sind Schnittstellen zwischen verschiedenen Programmen, damit Daten automatisch übertragen werden können. Gerade bei der kaufmännischen Software fehlen diese Verbindungen häufig.

Zugleich gibt es nicht das eine KI-Tool, das alle Aufgaben abdeckt. Entstehen stattdessen viele einzelne Insellösungen, wird die Systemlandschaft schnell schwer zu verwalten. Was als Hilfe gedacht war, erzeugt dann neuen Aufwand, denn Mitarbeiter müssen auch in der Bedienung eingewiesen werden. Am Ende entstehen Medienbrüche und in der Praxis wird oft parallel an verschiedenen Programmen gearbeitet – genau das Gegenteil von Effizienz.

Ohne klare Strukturen wird aus analogem Chaos digitales Chaos

Bevor ein Handwerksbetrieb ernsthaft in KI investiert, müssen die internen Grundlagen stimmen. Das absolute Minimum sind klar geregelte Verantwortlichkeiten anhand von Stellenbeschreibungen. Und jede Person im Betrieb darf nur einen Vorgesetzten haben. Ein Organigramm, also eine klare Übersicht über Zuständigkeiten und Führungswege, ist daher keine Nebensache, sondern Pflicht.

Ebenso wichtig sind feste Spielregeln im Alltag. Dazu zählen etwa Arbeitszeiten oder Abläufe wie z.B. die Materialbestellung oder die Müllentsorgung auf der Baustelle. Solche Punkte müssen vorher verbindlich festgelegt sein. Fehlen diese Leitplanken, wird aus analogem Chaos digitales Chaos – nur eben schneller.

Woran Betriebe erkennen, dass sie noch nicht bereit sind

Es gibt klare Anzeichen dafür, dass Abläufe noch nicht reif für den breiten Einsatz von KI sind. Ein Warnsignal ist, wenn immer wieder dieselben Fragen auftauchen. Das deutet darauf hin, dass Regeln und Prozesse nicht sauber geklärt sind. Auch wenn der Chef regelmäßig Aufgaben übernimmt, die eigentlich das Team erledigen sollte, fehlt es meist an Klarheit in der Struktur.

Weitere Hinweise sind ständige Kommunikationsprobleme zwischen Büro und Baustelle sowie die inkonsequente Erfassung von Material und Zeiten. Genau diese Probleme kann Künstliche Intelligenz nicht an der Wurzel lösen. Wer sie trotzdem als schnelle Rettung einsetzt, kann eine gewisse Optimierung am Rande realisieren, verlagert aber weitgehend nur die bestehenden Schwächen auf ein neues System.

Wo ein sinnvoller Einstieg in KI trotzdem möglich ist

Trotzdem gilt: Handwerksbetriebe können KI in bestimmten Teilbereichen durchaus nutzen, um mehr Effizienz zu erreichen. Entscheidend ist ein klar begrenzter und praxisnaher Einsatz. Ein Beispiel ist die von Heckner entwickelte Kundendienst-KI. Sie schätzt den Aufwand für Kundendiensteinsätze realistisch ein. Dadurch können auch Mitarbeitende im Büro ohne technische Erfahrung Einsätze planen, ohne jedes Mal Rücksprache mit dem Chef oder Meister halten zu müssen.

Ein weiterer sinnvoller Einstieg sind KI-gestützte Zusammenfassungen von Baubesprechungen. Sie helfen dabei, Inhalte kompakt festzuhalten und den Aufwand für Protokolle zu senken. Solche Anwendungen sind überschaubar, konkret und direkt am Alltag im Betrieb orientiert. Genau darin liegt ihr Wert: kein großes Versprechen, sondern ein klarer Nutzen.

Über Dominik Heckner:

Dominik Heckner ist Unternehmer und Experte für Unternehmensentwicklung im Elektrohandwerk. Als Geschäftsführer der Heckner Coaching GmbH unterstützt er Betriebe dabei, profitabler und strukturierter zu arbeiten. Mit seinem ErfolgsCoaching verbindet er langjährige Beratungserfahrung mit modernen Coaching-Ansätzen und legt dabei besonderen Wert auf nachhaltiges Wachstum, klare Prozesse und mehr unternehmerische Freiheit. Weitere Informationen unter: https://www.heckner.com/ und erfolgscoaching.com

Original-Content von: Heckner Coaching GmbH, übermittelt durch news aktuell