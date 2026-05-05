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TransTirol BikeRallye 2026: Neues Konzept mit Gravel-Premiere

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Maishofen/Salzburg (ots)

Der entspannteste Community-Bikeevent der Alpen

Die TransTirol BikeRallye geht 2026 mit neuem Konzept an den Start: Erstmals stehen neben der Mountainbike- und e-Bike-Variante auch Strecken für Gravelbiker zur Wahl.

Vom 28. Juni bis 4. Juli 2026 geht es beim entspanntesten Community-Bikeevent der Alpen von Toblach in sechs Etappen über 350 Kilometer quer durch die Dolomiten. Organisiert vom erfahrenen Guidingteam rund um Martin Baumann (Mountain Bike Holidays), verbindet die Rallye sportliche Challenge und Community: „Nicht der Wettkampf steht im Mittelpunkt, sondern das alpine Abenteuer und das gemeinsame Unterwegssein – mit perfekter Organisation, Top-Guiding und maximalem Erlebnis“, so Baumann.

Ob Classic MTB, e-powered oder Gravel: Drei Varianten, drei Levels und ein Rundum-Servicepaket inkl. Gepäcktransport und Übernachtung machen die TransTirol BikeRallye zum Erlebnis.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, Anmeldeschluss ist der 31. Mai 2026.

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