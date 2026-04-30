Coldwell Banker Germany

Florian Freytag-Gross bringt die internationale Immobilien-Marke Coldwell Banker nach Deutschland

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Madison N.J./Hamburg (ots)

Coldwell Banker Real Estate LLC, eines der größten Immobilienmaklerunternehmen weltweit, vergibt die Master-Franchise Coldwell Banker Germany an den Immobilienexperten Florian Freytag-Gross. Als Gründer von Coldwell Banker Germany verbindet Freytag-Gross 25 Jahre Expertise auf dem deutschen und europäischen Immobilienmarkt mit dem Ziel, die globale Marke als eine feste Größe im deutschen Immobiliengeschäft zu etablieren.

Von Hamburg aus wird Coldwell Banker Germany im ersten Schritt die Metropolregionen Hamburg, München, Frankfurt, Berlin und Köln/Düsseldorf bedienen. Der Fokus liegt auf hochwertigen Wohn- und Gewerbeimmobilien im Premium- und Luxussegment mit Beratungsleistungen für nationale und internationale Kunden. Coldwell Banker Germany setzt bei seiner Expansion auf eine Kombination aus lokalen Franchise-Partnern und eigenen Niederlassungen. Die angeschlossenen Makler erhalten Zugang zu einer digitalen Plattform für Marketing, Kundenmanagement und interne Zusammenarbeit, um die Geschäftsentwicklung voranzutreiben.

Florian Freytag-Gross hat bei Engel & Völkers über zwei Jahrzehnte strategische Standorte und Franchise-Netzwerke in Deutschland und international aufgebaut und zuletzt bei Dahler & Company als CEO den Expansionskurs des Unternehmens verantwortet. In dieser Zeit war er eng an dem Aufbau einiger der wichtigsten Premium-Märkte Deutschlands beteiligt.

"Die US-Marke Coldwell Banker nach Deutschland zu bringen, war für mich eine strategische Entscheidung und die Erfüllung eines beruflichen Traums. Bei Coldwell Banker Germany verbinden wir unser nationales Know-how und unsere tief verwurzelten Branchenkontakte mit einer globalen Plattform. Wer in Deutschland erfolgreich eine Immobilie im Premiumbereich verkaufen will, kommt an einer exzellenten Beratung in Kombination mit einem internationalen Netzwerk auf Dauer nicht mehr vorbei. Die Kundenerwartungen haben sich aufgrund der Marktentwicklung der letzten Jahre deutlich verändert", sagt Florian Freytag-Gross, CEO von Coldwell Banker Germany.

"Seit fast 120 Jahren steht Coldwell Banker weltweit für professionelle Immobiliendienstleistungen auf hohem Niveau", sagt Jason Waugh, President Coldwell Banker Affiliates. "Die Expansion nach Deutschland spiegelt die wachsende Nachfrage nach Beratern wider, die lokale Marktkenntnisse mit internationaler Reichweite verbinden. Deutschland ist ein wichtiger Markt für unser weiteres globales Wachstum."

Florian Freytag-Gross verfolgt mit Coldwell Banker Germany klare Wachstumsziele: Bis 2030 sollen mindestens 30 Standorte deutschlandweit etabliert sein. Die Bandbreite soll von spezialisierten Premiumlagen wie dem Starnberger See bis hin zu den großen Metropolen wie Berlin reichen. Bereits in den kommenden zwölf Monaten plant Coldwell Banker Germany in allen deutschen Großstädten präsent zu sein.

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Über Coldwell Banker Germany

Coldwell Banker Germany mit Sitz in Hamburg wurde im April 2026 von Florian Freytag-Gross als Master-Franchisenehmer gegründet. Das eigentümergeführte Unternehmen vermittelt hochwertige Wohn- und Gewerbeimmobilien und greift dabei auf das weltweite Netzwerk von Coldwell Banker Real Estate LLC zurück - mit über 3.000 Standorten in mehr als 50 Ländern. Coldwell Banker Germany verbindet globale Reichweite mit fundiertem lokalem Marktverständnis. Bis 2030 strebt das Unternehmen den Aufbau von mindestens 30 Standorten an. Weitere Informationen finden Sie unter: coldwellbanker.de

Über Coldwell Banker Real Estate LLC

Mit einem Netzwerk von 93.000 angeschlossenen Immobilienmaklern in 50 Ländern ist das Coldwell Banker®-System ein führender Anbieter von Full-Service-Maklerdienstleistungen für Wohn- und Gewerbeimmobilien. Seit der Gründung im Jahr 1906 steht die US-Marke Coldwell Banker für Fachkompetenz, Integrität und hohe Qualitätsansprüche. Das Unternehmen unterstützt seine angeschlossenen Makler mit umfassenden Tools und Know-how über den lokalen und internationalen Markt. Coldwell Banker Real Estate LLC unterstützt uneingeschränkt die Grundsätze des Fair Housing Act und des Equal Opportunity Act. Jede Niederlassung ist in unabhängigem Besitz und wird eigenständig geführt. Coldwell Banker ist Teil von Compass International Holdings (NYSE: COMP), einem globalen Immobiliendienstleistungsunternehmen mit Niederlassungen in allen großen US-Städten sowie in rund 120 Ländern.

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