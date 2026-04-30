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Velontour launcht neue Plattform für Genussrad-Urlaub

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MAISHOFEN/SALZBURG (ots)

Website-Relaunch und Katalog 2026 zum Start der Radsaison

Pünktlich zum Start der Fahrradsaison präsentiert Velontour eine neue Website. Auf velontour.infofinden Radreisende gebündelte Informationen zu den schönsten Genussrad-Destinationen in sechs europäischen Ländern – gespickt mit Tourentipps, regionalen Rezepten und Hintergrundinformationen. Damit erleichtern die Genussrad-Spezialisten aus Salzburg die Planung von Radurlaub und bieten jede Menge Inspiration – von der entschleunigten Highlight-Tour über den kulinarischen Landausflug bis zum kulturellen Citytrip. Ergänzt wird der Relaunch durch den neuen Velontour Katalog 2026 sowie einem Saisonstart-Gewinnspiel.

Gute Navigation durch den Angebotsdschungel ist das A und O bei der Reiseplanung. Und genau da setzt das rundum erneuerte Angebot der Genussrad-Urlaubsspezialisten von Velontour an: Die neue Website setzt auf eine klare Struktur und intuitive Navigation und erleichtert mit frischem Look & Feel die Planung von Genussradurlaub. Radreisende erhalten einen schnellen Überblick über Destinationen, ausgewählte Tourenvorschläge und buchbare Angebote. Ergänzt wird der Relaunch durch den neuen Katalog, der auf rund 70 Seiten 30 Destinationen und 55 Partnerbetriebe kompakt vorstellt, sowie einem begleitenden Gewinnspiel zum Saisonstart.

Genusserlebnis mit Kulinarik & Kultur

“Mit dem Zusammenspiel aus digitalen und analogen Angeboten kommt man mit Velontour einfach schneller zum Ziel. Wir bündeln Informationen zu den schönsten Genussrad-Regionen in Österreich, Deutschland, Italien, Slowenien, der Schweiz und Liechtenstein und machen die Planung von Radurlaub dadurch deutlich einfacher.” erklärt Geschäftsführer Gerald Moore. Was vor mehr als sechs Jahren als erste länderübergreifende Plattform für Genussradurlaub in Europa begann, ist heute ein etabliertes Netzwerk für Radurlaub – mit Fokus auf Kulinarik & Kultur. Velontour vereint dabei Destinationen und Partnerbetriebe in sechs Ländern und bündelt Angebote rund um genussorientierten Radurlaub.

Sanfte Flussradreise, abwechslungsreiche Kulturtour oder länderübergreifender Kulinarik-Streifzug: auf velontour.info finden sich ausgesuchte Tourenvorschläge für e-Biker, zertifizierte Radunterkünfte, grenzübergreifende Fernradwege sowie Kulinarik- & Kulturtipps. Einen Vorgeschmack auf die Urlaubsfreude bieten die ausgesuchten regionalen Rezepte aus den Europäischen Genussregionen wie dem Mostviertel, den Rheinwelten oder Südtirol.

Ob online oder im Velontour Katalog 2026 – Radreisende finden hier Inspiration und konkrete Angebote für ihren nächsten Urlaub zwischen Alpen und Adria. „Unsere Gäste wollen nicht lange suchen, sondern direkt in ihr Urlaubserlebnis starten. Dafür bündeln wir die wichtigsten Regionsinformationen und buchbare Pakete unserer Reisepartner auf einer Plattform.“ sagt Moore. Wer im Radurlaub bewusst einen Gang zurückschalten und Bewegung mit Kulinarik & Kultur verbinden möchte, ist bei Velontour an der richtigen Adresse.

Genussradurlaub neu entdecken auf velontour.info Hier gehts zur neuen Website

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