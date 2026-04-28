Guangdong Goods Go Global

Hersteller aus Zhongshan präsentieren Konsumgüter und Smart-Tech-Produkte bei erster Auslandsausgabe der Guangdong-Handelsinitiative in Malaysia

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Kuala Lumpur , Malaysia (ots)

Mehr als 70 Unternehmen aus Zhongshan haben an diesem Wochenende in Kuala Lumpur Konsumgüter und Produkte aus dem Bereich intelligente Fertigung präsentiert. Anlass war die erste Auslandsausgabe des Handelsförderprogramms "Guangdong Goods Go Global".

Die zweitägige Veranstaltung im Pavilion Bukit Jalil verband eine Wirtschaftskonferenz mit einer stationären Produktausstellung und zielte darauf ab, Unternehmen aus Zhongshan - einem wichtigen Industriestandort im Süden Chinas - den Zugang zum südostasiatischen Markt zu erleichtern.

Unter dem Motto "Zhongshan Premium Products, Trade Connecting Southeast Asia" wurden mehr als 300 Produkte aus verschiedenen Branchen präsentiert, darunter intelligente Haushaltsgeräte, Beleuchtungssysteme, Beschlag- und Schließtechnik, Haushaltswaren, Industrieausrüstung sowie Rehabilitations- und Pflegerobotik.

Zu den teilnehmenden Unternehmen gehörten unter anderem TCL, Changhong und Vatti. Nach Angaben der Veranstalter boten mehr als 20 Unternehmen ihre Produkte direkt vor Ort zum Verkauf an, während rund 30 weitere Firmen die Messe vor allem zur Markenpräsentation und zur Anbahnung von Vertriebspartnerschaften nutzten.

Ein eigens eingerichteter Ausstellungsbereich unter dem Titel "Intelligent Manufacturing Zhongshan" stellte die industrielle Leistungsfähigkeit der Stadt in den Mittelpunkt. Ergänzende Präsentationen informierten zudem über Stadtentwicklung, Kultur und touristische Angebote Zhongshans.

Ein weiterer Schwerpunkt lag auf digitalen Vertriebskanälen. Vertreter von Shopee trafen sich mit den teilnehmenden Unternehmen, um über Plattformzugänge, Aufnahmebedingungen und regionale E-Commerce-Möglichkeiten auf dem malaysischen Markt zu sprechen.

Im Rahmen der Konferenz kündigten die Organisatoren zudem die Einrichtung eines neuen Malaysia (Johor Bahru)-China (Zhongshan) Trade Centre an. Das Zentrum soll Unternehmen aus Zhongshan künftig als dauerhafte Plattform für Produktausstellungen, Vertriebsaktivitäten und Geschäftsanbahnung in Malaysia dienen.

Neben der Produktpräsentation nutzten Vertreter Zhongshans die Veranstaltung auch, um malaysischen Wirtschaftsvertretern den Investitionsstandort Zhongshan vorzustellen. Mehrere Teilnehmer aus der malaysischen Wirtschaft wurden dabei als Investitionsberater für künftige Kooperationsprojekte benannt.

Nach Angaben von Jiang Ji, Leiter der Zhongshan-Investitionsförderung, führe die wachsende internationale Sichtbarkeit von Produkten aus Zhongshan zunehmend dazu, dass ausländische Unternehmen die Stadt besuchen, um Fertigungspartnerschaften und Lieferkettenkooperationen zu prüfen.

Die Veranstaltung in Malaysia steht exemplarisch für die Bemühungen von Unternehmen aus Guangdong, ihre Exportkanäle in Südostasien auszubauen und industrielle Kooperationen über den klassischen Warenhandel hinaus stärker auf langfristige Investitionen auszurichten.

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