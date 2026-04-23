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Mehr Regulierung löst keinen Wohnungsmangel: Warum Investitionen derzeit am System scheitern

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Berlin (ots)

Der Wohnungsmangel in Deutschland wird politisch seit Jahren intensiv diskutiert. Neue Instrumente wie Mietpreisbegrenzungen, Gewinnbeschränkungen oder zusätzliche Vermietungsauflagen sollen den Markt entlasten. Doch viele Branchenvertreter bezweifeln, dass diese Maßnahmen tatsächlich neuen Wohnraum schaffen – und sehen stattdessen die Gefahr, dass Investitionen weiter gebremst werden.

Das eigentliche Problem ist seit Jahren bekannt: Es gibt schlicht zu wenig Wohnraum. Wenn Regulierung Investitionen immer komplexer, unsicherer und langsamer macht, entsteht am Ende genau das Gegenteil von dem, was politisch gewollt ist. Dieser Beitrag verrät, warum vor allem Baurecht, Genehmigungsverfahren und umfangreiche Auflagen zum größten Hindernis geworden sind – und weshalb gerade Bestandsgebäude mit großem Potenzial oft jahrelang ungenutzt bleiben, statt neuen Wohnraum zu schaffen.

Strukturelle Hürden bremsen den Neubau

Der Neubau von Wohnraum scheitert heute selten an einem einzelnen Problem. Vielmehr ist es eine Kombination aus überbordender Regulierung, langwierigen Genehmigungsverfahren und fehlender Planbarkeit, die Projekte ausbremst. Bauvorhaben werden oft über Jahre vorbereitet, ohne dass am Ende Klarheit besteht, ob und wann gebaut werden kann. Gleichzeitig steigen Baukosten, Zinsen und Anforderungen kontinuierlich. Für viele Investoren ergibt sich daraus ein Risiko, das kaum noch kalkulierbar ist – mit der Folge, dass Projekte gar nicht erst gestartet werden.

Besonders deutlich wird das bei den Genehmigungsverfahren. Diese dauern nicht nur lange, sondern sind häufig auch schwer vorhersehbar. Anforderungen ändern sich während des Prozesses, Kommunen setzen unterschiedliche Maßstäbe an, zusätzliche Gutachten verzögern den Ablauf. Aus einem ursprünglich überschaubaren Zeitplan werden so schnell mehrere Jahre. Für Investoren bedeutet das steigende zeitliche und wirtschaftliche Risiken. Vorhaben, die anfangs tragfähig erscheinen, verlieren durch diese Unsicherheit ihre Grundlage und werden gestoppt, noch bevor der erste Spatenstich erfolgt.

Unsicherheit wirkt direkt auf Investitionen

Hinzu kommt, dass regulatorische Eingriffe unmittelbar die Investitionsbereitschaft beeinflussen. Sie betreffen nicht nur die Rendite, sondern vor allem die Kalkulationssicherheit. Wenn nicht mehr verlässlich eingeschätzt werden kann, unter welchen Bedingungen ein Projekt wirtschaftlich betrieben werden kann, reagieren Investoren entsprechend: Sie verschieben Vorhaben, ziehen sich zurück oder investieren in Märkte mit stabileren Rahmenbedingungen. Kapital folgt dabei keiner politischen Absicht, sondern wirtschaftlicher Logik.

Ein weiterer entscheidender Faktor ist die Summe der Auflagen und Standards. Einzelne Vorgaben sind oft sinnvoll, etwa im Bereich Sicherheit oder Energieeffizienz. In ihrer Gesamtheit führen sie jedoch zu steigenden Baukosten und sinkender Wirtschaftlichkeit. Viele Projekte scheitern genau an diesem Punkt – nicht, weil es keinen Bedarf oder keine Bereitschaft gäbe, sondern weil sich das Vorhaben rechnerisch nicht mehr trägt. Gut gemeinte Maßnahmen können so in der Summe dazu führen, dass Bauen strukturell unattraktiv wird.

Ungenutztes Potenzial im Bestand

Dabei liegt ein großes, bislang oft ungenutztes Potenzial im Bestand. Bestehende Gebäude könnten umgenutzt, aufgestockt oder saniert werden und so vergleichsweise schnell neuen Wohnraum schaffen. In der Praxis scheitert das jedoch häufig an baurechtlichen Hürden, komplizierten Verfahren zur Nutzungsänderung und wirtschaftlich schwer darstellbaren Auflagen. Die Folge ist, dass Gebäude mit Entwicklungspotenzial über Jahre hinweg ungenutzt bleiben.

Wenn dieses Potenzial gehoben werden soll, braucht es vor allem einfachere und schnellere Verfahren sowie verlässliche Rahmenbedingungen. Denn mehr Regulierung schafft keinen Wohnraum, wenn sie Investitionen verhindert. Entscheidend ist, dass Bauen und Umnutzen wieder planbar und wirtschaftlich möglich werden – nur dann kann aus vorhandenem Potenzial tatsächlich neuer Wohnraum entstehen.

Über Nick Dietrich:

Nick Dietrich ist Unternehmer und Immobilienentwickler mit Schwerpunkt auf ganzheitlichen Energiekonzepten im Bestand. Seit über 15 Jahren verbindet er Immobilienentwicklung, Gebäudetechnik und Energieversorgung zu wirtschaftlichen Lösungen. Mit einem Netzwerk aus acht eigenen Unternehmen und zahlreichen Beteiligungen realisiert er Projekte von der energetischen Sanierung bis zur Quartiersentwicklung. Rund 1.000 Wohnungen hat er bereits modernisiert und revitalisiert. Mehr Informationen unter: https://solvigo.io/ und https://tga-annaberg.de/

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