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Effizienz durch KI: Wie Nutrio die Verpflegung im Gesundheitswesen neu denkt

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Hildesheim (ots)

Analoge Zettelwirtschaft, Fachkräftemangel und steigende Kosten: In deutschen Pflegeeinrichtungen steht die Verpflegungsorganisation unter enormem Druck – und klassische Strukturen stoßen längst an ihre Grenzen. Wie das KI-gestützte System von Nutrio Einrichtungen konkret entlastet, Prozesse automatisiert, erfahren Sie hier.

In Pflegeeinrichtungen, Krankenhäusern und sozialen Trägern spielt die Verpflegung eine zentrale Rolle für die Lebensqualität, Gesundheit und die Würde der betreuten Menschen. Dennoch wird sie im Alltag häufig durch ineffiziente Abläufe, fehlende Transparenz und organisatorische Engpässe geprägt. Mitarbeitende arbeiten mit Papierlisten, koordinieren komplexe Ernährungsvorgaben manuell und stehen gleichzeitig unter enormem Zeitdruck. Hinzu kommen steigende Lebensmittelpreise, knappe Budgets und ein akuter Fachkräftemangel, der die Situation weiter verschärft. Die Anforderungen wachsen, doch die bestehenden Strukturen stoßen zunehmend an ihre Grenzen. Die Digitalisierung gilt zwar als möglicher Ausweg, scheitert in der Praxis jedoch häufig an komplexer Technik, fehlender Integration in bestehende Abläufe und mangelnder Akzeptanz bei den Mitarbeitenden. „Viele Einrichtungen erkennen den Bedarf zur Modernisierung, verfügen aber nicht über die Ressourcen oder das Know-how, diesen Wandel eigenständig umzusetzen – und bleiben deshalb in Strukturen gefangen, die sie täglich belasten“, erklärt Tim Granitza, Geschäftsführer von Nutrio.

„Technologische Veränderung funktioniert nur dann, wenn sie für die Nutzer verständlich, intuitiv und nicht überfordernd gestaltet ist. Alles andere schafft keine Entlastung, sondern neue Probleme“, ergänzt Jens Lodahl, CTO bei Nutrio. Die beiden Experten beschäftigen sich seit Jahren intensiv mit der digitalen Transformation von Verpflegungsprozessen im Gesundheitswesen. Ihre Erfahrung aus zahlreichen Projekten zeigt: Viele Einrichtungen erkennen den Handlungsbedarf, scheitern jedoch an fehlenden Ressourcen, mangelndem Know-how oder komplexen Systemen. Mit Nutrio verfolgen sie daher einen praxisnahen Ansatz, der technologische Innovation mit verständlicher Anwendung verbindet und Einrichtungen dabei unterstützt, nachhaltige Veränderungen umzusetzen.

Ein System, das den gesamten Verpflegungsprozess abbildet

Im Kern von Nutrio steht eine KI-basierte Plattform, die den gesamten Verpflegungsprozess digital abbildet und automatisiert. Das System ermöglicht die individuelle Auswahl von Mahlzeiten und berücksichtigt dabei automatisch persönliche Vorlieben, Allergien, Unverträglichkeiten und die gezielte Ernährung in Hinblick auf Genesung, Wohlbefinden und Krankheitsbild. Die zuvor erfassten Daten fließen direkt in die Essensausgabe ein, wodurch Fehlerquellen systematisch reduziert werden.

Ein zentraler Vorteil der Plattform liegt in der intelligenten Vernetzung aller relevanten Prozesse. Durch die Anbindung an Warenwirtschaftssysteme und Lieferanten entsteht ein geschlossener Kreislauf, der Bedarfsplanung, Bestellung und Controlling miteinander verbindet. Einrichtungen können dadurch ihren Einkauf präziser steuern, Überbestellungen vermeiden und Lebensmittelverschwendung deutlich reduzieren. Gleichzeitig sorgen zentral erfasste Daten für maximale Transparenz, sodass Entscheidungen auf einer verlässlichen Grundlage getroffen werden können. Gerade in Zeiten steigender Kosten und knapper Budgets wird diese Form der Steuerung zu einem entscheidenden Wettbewerbsvorteil. „Wer seine Prozesse versteht und datenbasiert steuert, schafft nicht nur Effizienz, sondern auch langfristige wirtschaftliche Stabilität“, erklärt Tim Granitza.

Technologie, die akzeptiert wird: Benutzerfreundlichkeit als Schlüssel

Ein entscheidender Erfolgsfaktor bei der Einführung neuer Systeme ist die Akzeptanz der Mitarbeitenden. Nutrio setzt daher bewusst auf eine besonders einfache und intuitive Bedienung. Große, visuell verständliche Darstellungen ersetzen komplexe Menüstrukturen, während die Nutzung über Touchscreens auch ohne tiefgehende digitale Vorkenntnisse möglich ist. Dadurch wird die Einstiegshürde minimiert und die Technologie als Unterstützung statt als Belastung wahrgenommen. Routineaufgaben werden automatisiert, sodass Pflege- und Küchenteams wieder mehr Zeit für ihre eigentlichen Aufgaben gewinnen. „Digitalisierung darf keine zusätzliche Aufgabe sein – sie muss Arbeit abnehmen und Freiräume schaffen“, so Jens Lodahl.

Individuelle Einführung statt Standardlösung von der Stange

Die Einführung digitaler Systeme scheitert häufig nicht an der Technik, sondern an der Umsetzung im Alltag. Nutrio begegnet dieser Herausforderung mit einem ganzheitlichen Ansatz: Jede Implementierung beginnt mit einer individuellen Analyse der bestehenden Prozesse. Erfahrene Projektmanager begleiten die Einrichtungen von der Planung bis zur vollständigen Integration und passen die Umsetzung an die jeweiligen Rahmenbedingungen an. Durch spezielle Schulungen, die auf die unterschiedlichen Erfahrungsstände der Mitarbeitenden abgestimmt sind, werden sie gezielt auf den Umgang mit dem System vorbereitet und bestehende Wissenslücken werden geschlossen. Diese umfassen praxisnahe Einweisungen in die Bedienung des Systems, individuelle Trainings für Pflege- und Küchenteams sowie begleitete Testphasen im laufenden Betrieb.

Doch auch nach der Einführung stehen die Experten von Nutrio den Einrichtungen als persönliche Ansprechpartner zur Seite: Der Support erfolgt kontinuierlich, um Probleme schnell zu lösen und notwendige Anpassungen vorzunehmen. Die Plattform wird dabei laufend weiterentwickelt, wobei Rückmeldungen und Anforderungen aus der Praxis direkt in neue Funktionen einfließen. „Wir begleiten unsere Kunden nicht nur bei der Einführung, sondern auf dem gesamten Weg der digitalen Transformation – denn nachhaltige Veränderung braucht Zeit, Vertrauen und einen Partner, der wirklich versteht, wie der Alltag in einer Einrichtung aussieht“, so Tim Granitza.

Praxisbeispiele und Perspektive: Mehr Qualität, weniger Verschwendung – und ein nachhaltiger Wandel

Dass dieser Ansatz funktioniert, zeigen konkrete Ergebnisse aus der Praxis: Einrichtungen wie Alloheim, einer der größten privaten Pflegeheimbetreiber mit rund 260 Einrichtungen, berichten von spürbaren Verbesserungen. So konnten nicht nur die Kosten signifikant gesenkt und die Lebensmittelverschwendung nachhaltig reduziert werden, auch die Zufriedenheit von Mitarbeitenden und Bewohnern wurde messbar gesteigert. Die Kombination aus KI-gestützter Technologie und persönlicher Betreuung ermöglichte es an dieser Stelle, Effizienz und Menschlichkeit miteinander zu verbinden.

Gleichzeitig wird deutlich, dass die Digitalisierung der Verpflegung weit über kurzfristige Optimierungen hinausgeht: Sie ist ein struktureller Wandel. Systeme wie Nutrio zeigen, dass Künstliche Intelligenz nicht als Ersatz, sondern als Unterstützung menschlicher Arbeit verstanden werden muss. „Künstliche Intelligenz ist für uns kein Selbstzweck. Sie ist ein Werkzeug, das Mitarbeitende unterstützt und ihnen Routineaufgaben abnimmt, damit sie sich auf das konzentrieren können, was wirklich zählt: die Menschen, die sie betreuen", fasst Tim Granitza zusammen.

Möchten auch Sie Ihre Verpflegungsprozesse effizienter gestalten, Mitarbeitende gezielt entlasten und gleichzeitig die Versorgungsqualität nachhaltig verbessern? Dann lohnt es sich, jetzt den nächsten Schritt zu gehen – mit einem Partner, der Technologie verständlich integriert und den Wandel aktiv begleitet. Melden Sie sich jetzt beim Team von Nutrio und vereinbaren Sie einen Termin!

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