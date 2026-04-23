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Antigravity lance « Project Eternal » : une initiative mondiale pour préserver la mémoire culturelle grâce au Gaussian Splatting

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Rome (ots)

À la suite de la Journée internationale des monuments et des sites, Antigravity annonce aujourd'hui le lancement de Project Eternal. Cette initiative mondiale réunit technologies d'imagerie avancées, créateurs et institutions culturelles afin de préserver numériquement le patrimoine commun de l'humanité.

Project Eternal repose sur deux missions principales. Premièrement : préserver sans perturber. La documentation traditionnelle du patrimoine nécessite souvent des dispositifs intrusifs. Avec son drone A1 de 249 g, Antigravity permet des captures de haute précision avec un impact humain minimal, protégeant ainsi les sites fragiles tout en les enregistrant dans les moindres détails.

Deuxièmement : démocratiser la technologie. En combinant les caméras panoramiques de renommée mondiale d'Insta360 avec le drone 360° de pointe d'Antigravity, le projet crée un écosystème air-sol fluide permettant une capture sphérique complète en un seul passage. Pour rendre la reconstruction 3D avancée accessible à tous, Antigravity s'associe à Splatica, plateforme de référence en Gaussian Splatting 3D. Ensemble, ils lancent la plus grande campagne UGC mondiale dédiée à cette technologie, avec 1 000 uploads gratuits de vidéos de 10 minutes, afin de permettre à chacun de transformer facilement ses images 360° en modèles 3D immersifs.

Dans le cadre du projet, Antigravity collabore également avec CyArk sur un projet pilote en Italie visant à créer des modèles 3D de haute fidélité de Civita di Bagnoregio et de Pompéi. Surnommée la « ville qui meurt », Civita di Bagnoregio illustre l'urgence de la préservation face à l'érosion et au temps, tandis que Pompéi, figée par les cendres volcaniques, offre un témoignage exceptionnellement détaillé de la vie antique. Ensemble, ces sites incarnent à la fois la fragilité et la valeur durable du patrimoine culturel.

Au-delà des collaborations institutionnelles, Antigravity invite des créateurs du monde entier à participer. Des influenceurs internationaux utiliseront le Gaussian Splatting pour générer des jumeaux numériques de lieux emblématiques, tels que des théâtres romains ou l'île de Jeju, et partageront leurs créations sur les réseaux sociaux dans les semaines à venir.

Une campagne UGC mondiale sera également lancée autour du thème : « Quel lieu aimeriez-vous préserver pour toujours ? ». Ouverte aux utilisateurs de drones et de caméras panoramiques, elle invite créateurs 3DGS, architectes, archéologues et grand public à capturer des lieux significatifs, à générer des modèles 3D via Splatica et à partager leurs histoires en ligne. Un jury d'experts issus des domaines de la technologie, de l'art et du patrimoine distinguera les contributions les plus remarquables.

À long terme, Project Eternal a vocation à devenir une plateforme mondiale, réunissant créateurs, technologies et communautés pour préserver collectivement les souvenirs du monde avant qu'ils ne disparaissent.

Lien vers le dossier de presse complet

Pour plus d'informations, rendez-vous sur : https://www.antigravity.tech

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