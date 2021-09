Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.

Volksbund bietet ein neues Infomedium an: Vorsorge-TV

"Vorsorge-TV" - ein neues Format setzt Maßstäbe

Gute Resonanz auf Online-Vorträge des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge

Über Testament und Vorsorge informiert der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge auf Wunsch seiner Förderer seit 25 Jahren. Neu sind hochkarätige kostenfreie Online-Vorträge zum Schwerpunkt "Erben & Vererben". Mit "Vorsorge-TV" bietet der Volksbund seit Juli ein nutzerfreundliches Angebot. "Die Resonanz ist einfach toll. Wir haben nur begeisterte Rückmeldungen bekommen", so das Team aus der Erbschaftsinformation.

Ins Leben gerufen hat der Volksbund das Format mit professioneller Unterstützung durch Alexander Braun, Inhaber und Gründer der Münchner Kanzlei Braun & Kollegen, die sich vor mehr als 20 Jahren auf Vorsorge und Erbrecht spezialisiert hat. In einem eigens eingerichteten Webinar-Tool geben der Rechtsanwalt und seine Kollegin Monika Slepicka donnerstags ab 18.30 Uhr Expertenwissen weiter und antworten auf Fragen, die während des Vortrags gestellt werden können.

Wo Streit entsteht

"Wenn klar wird, wie grundlegend die Fehler sind, die auch in einfachsten Familienkonstellationen nahezu immer gemacht werden, und wie gravierend deren Auswirkungen sind, handelt jeder, dem seine Familie etwas bedeutet", sagt Alexander Braun. Viele glaubten, ein Testament sei in ihrem Fall nicht nötig. Aber: "Streit kann dort entstehen, wo die Dinge nicht oder nicht vollständig geregelt sind. Was es im individuellen Fall zu regeln gibt, kann ein Laie nicht wissen. Wie sollte er auch?"

Die Vorträge zeigen anhand aktueller Fallbeispiele auf, wo die größten Probleme im gesetzlichen Erbrecht liegen: Warum es so wichtig ist, ein Testament zu machen, wie das geht und was alles geregelt sein muss - und zwar gerade dann, wenn es sich um "normale" Vermögen und um "normale" Familien handelt. Dabei geht es auch um das Zusammenspiel von Testament und Schenkungen zur Lebzeiten, um Pflichtteilsrechte und Erbschaftssteuer. Einzelnen Aspekten wie Erbengemeinschaft oder Testament für Singles und Patchwork-Familien sind eigene Vorträge gewidmet.

Komplexe Themen auf den Punkt gebracht

Es sind komplexe Themen, die die Münchner Experten gut verständlich auf den Punkt bringen. Dafür gibt es ebenso großes Lob wie für die professionelle technische Umsetzung. Weitere Schwerpunkte der Vortragsreihe sind Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung - Themen, die auch jüngere Menschen angehen. "Vorsorge-TV" ist nutzerfreundlich und erfordert kein technisches Vorwissen. Alles, was nötig ist, sind eine Emailadresse für die Anmeldung über

www.gutvorgesorgt.info und ein internetfähiges Endgerät.

Information zu Testament und Vorsorge hatten ursprünglich Mitglieder und Förderer des Volksbundes angeregt. Der gemeinnützige, inzwischen 102 Jahre alte Verein ist ihren Bitten nachgekommen und informiert seit 21 Jahren mit Präsenz-Vorträgen - 120 bis 130 Vorträge pro Jahr in normalen Zeiten. Sie werden von Anwälten gehalten, die sich auf Testament und Vorsorge spezialisiert haben und als Volksbund-Partner honorarfrei informieren. 1.150 Namen umfasst dieses Netzwerk. Nach den Lockdowns sind gerade wieder erste Angebote dieser Art möglich. "Vorsorge-TV" ergänzt sie auf ideale Weise und lädt Interessierte ein, sich auf einfachem Wege zu informieren.

Kostenlose Broschüren aktualisiert

Zur Erbschaftsinformation beim Volksbund gehören auch Broschüren, die es kostenlos auf Bestellung gibt: Die Testamentsbroschüre ("Was wird mit meinem Erbe?") wurde Anfang des Jahres aktualisiert und neu gestaltet. Und in der Broschüre "Gut vorgesorgt?!" sind drei Publikationen aktualisiert und vereint: Vollmachten und Verfügungen, Ehegattenerbrecht und Wichtiges im Erb- und Todesfall. Partner für die juristische Beratung bei allen diesen Veröffentlichungen ist die Deutsche Vereinigung für Erbrecht und Vermögensnachfolge (DVEV).

"Wir machen auf Risiken und Möglichkeiten aufmerksam und sensibilisieren für wichtige Fragen", sagt Dirk-Bodo Nagel, der das Gebiet der Erbschaftsinformation und Vorsorge aufgebaut hat und mit seinem Team betreut. "Viele danken uns das mit einer Spende, manche bedenken den Volksbund im Testament mit einem Vermächtnis und einige setzen ihn sogar als Erben ein."

Auf welche Weise auch immer: Sie sorgen dafür, dass die Volksbund-Arbeit auf vielen Feldern weitergeht. Dazu gehört neben der Kriegsgräberfürsorge auch Jugend- und Bildungsarbeit und Engagement für eine zeitgemäße Gedenkkultur. Das Motto: "Gemeinsam für den Frieden".

Mehr Informationen gibt es unter www.gutvorgesorgt.info.

