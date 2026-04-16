Deutschland zahlt digital e.V.

Ein Jahr "Deutschland zahlt digital": Initiative stärkt Struktur und startet als eingetragener Verein

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Berlin (ots)

Finanzbranche bündelt Kräfte für flächendeckende Akzeptanz digitaler Bezahlmöglichkeiten

Kleine Gewerbetreibende erhalten einen einfachen, kostenlosen und risikolosen Einstieg ins digitale Bezahlen

Neue Vereinsstruktur schafft Rahmen für dauerhaftes, gemeinsames Engagement

Ein Jahr nach ihrer Gründung zieht die Initiative "Deutschland zahlt digital" ein positives Zwischenfazit. Was im März 2025 als Brancheninitiative startete, hat sich zu einem breiten Bündnis führender Unternehmen der Finanzwirtschaft entwickelt. Mit der Gründung eines eingetragenen Vereins verstetigt die Initiative nun ihr Engagement und schafft eine klare organisatorische Grundlage für die kommenden Jahre.

Ziel des "Deutschland zahlt digital e.V." ist es, digitale Zahlungen in Deutschland flächendeckend voranzubringen und die Wahlfreiheit für Verbraucherinnen und Verbraucher bei der Auswahl von Zahlungsmethoden zu sichern. Darüber hinaus leistet der Verein einen Beitrag zur gesellschaftlichen Meinungsbildung rund um das Thema Bezahlen - ob digital oder in bar - durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit sowie den Dialog mit Akteuren aus Zivilgesellschaft, Politik und Medien.

Ein zentrales Instrument zur Erreichung dieser Ziele bleibt das etablierte Unterstützungsangebot für kleine Gewerbetreibende, Freiberufler oder Vereine, die bisher keine bargeldlosen Zahlungen anbieten. Diese erhalten weiterhin einen kostenfreien Einstieg ins digitale Bezahlen: Für zwölf Monate übernehmen die Partner Terminal-, Installations- und Transaktionskosten bis zu einem digitalen Zahlungsumsatz von 50.000 Euro. Das Angebot gilt für bis zu fünf Verkaufsstellen pro Partner, die in den vergangenen zwölf Monaten keine digitalen Bezahlmethoden genutzt haben.

Konkreter Mehrwert für kleine Gewerbetreibende, Freiberufler oder Vereine

Viele kleine Gewerbetreibende zögern beim Einstieg in das digitale Bezahlen - aus Sorge vor Kosten, Technik oder komplexen Verträgen. Die Übernahme der Kosten für Zahlungsterminal, Installation und die darüber getätigten Transaktionen bietet hier eine praxisnahe Lösung, die sich schnell und einfach im Geschäftsalltag einsetzen lässt.

"Deutschland zahlt digital" begegnet diesen Hürden mit einem fairen, transparenten und niedrigschwelligen Angebot. Kleine Gewerbetreibende sammeln zwölf Monate lang reale Praxiserfahrungen und entscheiden anschließend selbst, ob und wie sie digitales Bezahlen dauerhaft anbieten wollen.

Der Handlungsbedarf ist groß: 98 Prozent der Menschen in Deutschland zahlen laut einer Bitkom-Umfrage zumindest gelegentlich digital.[1] 40 Prozent würden ein Geschäft verlassen, wenn keine digitale Zahlungsoption verfügbar ist.[2] Der Mastercard Payment Pulse zeigt: Für 91 Prozent gehört Kartenzahlung heute selbstverständlich zum Service.[3] Laut Visa Payment Monitor wünschen sich 71 Prozent der Menschen, überall digital bezahlen zu können.[4]

"Ein Jahr 'Deutschland zahlt digital' zeigt: Wenn Finanzbranche, Politik und Gewerbetreibende ihre Kräfte bündeln, bewegt sich etwas. Die Vereinsgründung ist der konsequente nächste Schritt. Sie gibt unserer Initiative den Rahmen, um dieses Engagement dauerhaft und wirksam fortzuführen. Unser Ziel bleibt klar: Digitales Bezahlen für alle Menschen in Deutschland ermöglichen und den Wirtschaftsstandort Deutschland stärken.", so Marcus W. Mosen, Vorstandsvorsitzender des "Deutschland zahlt digital e.V."

Händler berichten: Einfacher Einstieg, spürbare Vorteile

Die Erfahrungen aus dem ersten Jahr zeigen, dass das Angebot im Alltag ankommt. Kleine Gewerbetreibende berichten von einer unkomplizierten Einrichtung, zufriedenen Kundinnen und Kunden sowie einfacher Einbindung in Kassensysteme.

"In meiner Heimat Frankreich zahle ich ganz selbstverständlich auch ein einzelnes Baguette mit Karte. Trotzdem habe ich lange gezögert, ob sich das für mein Geschäft hier in Deutschland lohnt. Der Einstieg war viel einfacher als gedacht - und heute möchte ich die Kartenzahlung nicht mehr missen. Der Bezahlvorgang geht schneller und meine Kundinnen und Kunden geben bei digitaler Zahlung oft mehr Trinkgeld. Natürlich nur, weil unsere Crêpes so gut sind.", sagt Vincent Lavigne, Inhaber der Crêperie Suzette in Berlin-Prenzlauer Berg

Mit der Vereinsgründung schafft "Deutschland zahlt digital" eine verlässliche organisatorische Basis für die kommenden Jahre. Der Verein bündelt die Kräfte der beteiligten Partner, etabliert klare Governance-Strukturen und eröffnet Spielraum für weiteres Wachstum des Netzwerks. Das gemeinsame Ziel bleibt: Deutschland beim digitalen Bezahlen nachhaltig voranzubringen - im Interesse von Verbraucherinnen und Verbrauchern sowie des gesamten Wirtschaftsstandorts.

Weitere Informationen sowie die Möglichkeit zur Anmeldung finden sich unter: www.deutschland-zahlt-digital.de

Über "Deutschland zahlt digital e.V."

Der Verein "Deutschland zahlt digital" wurde im April 2026 als Nachfolgestruktur der gleichnamigen Brancheninitiative gegründet. Er vereint führende Unternehmen der Finanzwirtschaft mit dem Ziel, Lücken in der Akzeptanz digitaler Zahlungsmethoden in Deutschland flächendeckend zu schließen. Im Mittelpunkt steht der kostenfreie Einstieg für kleine Gewerbetreibende sowie die Stärkung echter Wahlfreiheit beim Bezahlen. Der Verein ist offen für weitere Partner.

[1] https://ots.de/Wek1Ta

[2] https://ots.de/XCVcLB

[3] https://ots.de/TNaAwW

[4] https://www.visa.de/uber-visa/newsroom/press-releases.3417000.html

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