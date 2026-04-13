Blömer- Motion- Pictures

Vom Reality-TV zum Herzensprojekt: Regisseur erzählt jetzt Geschichten für Kinder

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Köln (ots)

Formate wie "First Dates", "Die Geissens", "Shopping Queen" oder "Most Wanted" stehen für Unterhaltung, Tempo und oft auch kurzlebige Trends. Regisseur Patrick Blömer kennt diese Welt seit Jahren. Parallel zu seiner Arbeit als Regisseur erzählt er mit "Lotti im flüsternden Wald" nun auch eine ganz andere Geschichte - erstmals für Kinder.

Im Mittelpunkt steht Lotti, ein kleines Käuzchen mit großem Herzen, das gemeinsam mit seinen Freunden geheimnisvolle Abenteuer im Wald erlebt - mal spannend, mal humorvoll, immer liebevoll erzählt. Detailreiche Illustrationen lassen die Welt lebendig werden und laden Kinder dazu ein, tief in die Fantasie einzutauchen.

Der Wechsel könnte größer kaum sein: vom klassischen TV-Publikum hin zu Kindern zwischen 5 und 12 Jahren. Vom schnellen Konsum hin zu Geschichten, die bleiben sollen.

"Es war mir schon immer wichtig, unterhaltsame Geschichten zu erzählen", sagt Blömer. "Aber etwas für Kinder zu entwickeln, fühlt sich nochmal ganz anders an - fast wie eine besondere Verantwortung."

Die Figur Lotti entstand dabei nicht am Schreibtisch, sondern über Jahre hinweg im Alltag. Inspiriert von klassischen Kinderbüchern und Hörgeschichten - darunter die Werke von Otfried Preußler und die Abenteuer der "Drei ???", die auch bei seinen Söhnen Alexander und Benedikt hoch im Kurs stehen - entwickelte sich aus freien Erzählungen Schritt für Schritt eine eigene Welt, getragen von Fantasie, Wärme und Persönlichkeit. Die Hauptfigur ist dabei liebevoll an Blömers Frau Marie-Charlotte angelehnt, der das Buch auch gewidmet ist.

Während der berufliche Alltag oft schnell, laut und von kurzlebigen TV-Formaten geprägt ist, setzt "Lotti im flüsternden Wald" bewusst einen Gegenpol. In einer Zeit voller Bildschirme und TikTok steht das Buch für Entschleunigung, gemeinsames Lesen und klassische Fantasie.

Der Anspruch ist klar: kein kurzfristiger Trend, sondern ein Buch, das Kinder begleitet - und vielleicht eines Tages weitergegeben wird.

"Alle, die das Buch lesen, lieben es", sagt Blömer. "Jetzt geht es nur noch darum, dass es mehr Familien entdecken."

"Lotti im flüsternden Wald" ist in drei Versionen bei Amazon erhältlich:

als E-Book (5,99 EUR), Taschenbuch (16,85 EUR) und als hochwertige Hardcover-Ausgabe (26,75 EUR).

Hier geht's zum Buch:

amzn.eu/d/04CtZNJl

Instagram:

@lottiimwald

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