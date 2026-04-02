HYLA Germany GmbH

HYLA kritisiert Meinungsbeitrag von RTL als unsachgemäß

Altdorf (ots)

Ein aktueller Beitrag von RTL äußert sich negativ über den Hyla Wasserstaubsauger. Das Unternehmen kritisiert die im Beitrag geäußerten Meinungen von Redakteuren als voreingenommen und unsachlich.

"Viel Meinung, viele Fehler, wenig Fakten," kritisiert Jan Pfeiffer, Geschäftsführer von Hyla Germany. "Im Beitrag wird viel vermutet, gedacht und behauptet, aber uns gefragt hat niemand." Erst eine Woche vor Ausstrahlung hat RTL ein Schreiben mit vielen Fragen an das Unternehmen geschickt. "Zu dem Zeitpunkt hatte RTL schon wochenlang an dem Beitrag gearbeitet. Aus den Fragen war auch erkennbar, dass man das Produkt schlecht machen wollte," so Pfeiffer. Gegen die vielen unrichtigen Aussagen im Beitrag wird Hyla Germany juristisch vorgehen.

Ein Test ohne Wert

RTL hatte ein Prüflabor verschiedene Staubsauger und den Hyla EST Wasserstaubsauger testen lassen. Dabei hat der Test angebliche Schwächen aufgedeckt. Die aktuelle Norm für Tests von Staubsaugern sieht vor, dass auch feiner mineralischer Staub aufgesaugt und gefiltert werden muss. Der kommt aber im Hausstaub nicht vor, Hausstaub ist organischer Staub. Der Hyla-Wasserstaubsauger ist technisch bedingt nicht für das Aufsaugen und Filtern von mineralischen Stäuben geeignet. Darauf wird in der Gebrauchsanleitung ausdrücklich hingewiesen. "Wer Baustaub aufsaugen will, der sollte sich einen billigen Industriestaubsauger im Baumarkt kaufen," so Pfeiffer. "Diese Testmethode passt zu traditionellen Staubsaugern, aber nicht zu einem Wasserstaubsauger mit Separator. Wir wundern uns auch, dass Testingenieure ein Gerät testen, ohne die Gebrauchsanleitung des Geräts zu lesen."

Journalist war in der Firmenzentrale. Fragen stellen wollte er nicht.

Ein Journalist von RTL war bei einer Schulung von neuen Vertriebspartnern in der Firmenzentrale von Hyla Germany und hat mit versteckter Kamera gefilmt. "Das hätte er auch öffentlich machen können," so Geschäftsführer Pfeiffer. "Über die Hälfte der Teilnehmer lässt die ganze Zeit die Handykamera laufen." Aber was Pfeiffer noch mehr ärgert: "Der Journalist war bei uns im Haus. Im Beitrag spekuliert er über verschiedene Fragen. Die hätte er doch gleich in der Schulung stellen können. Er hätte noch nicht einmal zugeben müssen, dass er Journalist ist."

Über Hyla Germany GmbH

Hyla Germany GmbH vermarktet in Deutschland und Österreich das Luft- und Raumreinigungssystem von Hyla d.o.o. / HYLA International. Seit der Gründung im Jahr1989 hat HYLA sich eine Position unter den Marktführern in über 80 Ländern erarbeitet. Rund um den Globus sind über 15.000 Vertriebspartner und Mitarbeiter für HYLA aktiv. Marketing, Vertrieb und Service sowie der enge Kontakt zu Kunden und Partnern stehen im Mittelpunkt

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