AI Factory Austria AI:AT

Coworking Hub der AI Factory Austria AI:AT als Sprungbrett: eustella launcht souveräne KI-Agenten-Plattform

Wien (ots)

Wiener Startup mit Firmensitz im AI:AT Coworking Hub zeigt, wie europäische KI-Infrastruktur, Services und Ökosystemzugang Innovation beschleunigen

Mit dem Launch der eustella-App für Smartphone und Web startet ein Wiener Startup eine souveräne europäische KI-Agenten-Plattform. Für die AI Factory Austria AI:AT ist der Produktlaunch ein sichtbares Beispiel dafür, wie aus einem aktiven KI-Ökosystem marktfähige Anwendungen entstehen.

eustella hat seinen Firmensitz im AI:AT Coworking Hub und ist Teil eines Umfelds, das Startups, Deep-Tech-Unternehmen, Forschungseinrichtungen, Industrie und öffentliche Hand zusammenbringt. Der Launch unterstreicht, welche Rolle physische Nähe, neutrale Orientierung, technische Expertise und europäische Infrastruktur für die Umsetzung souveräner KI-Anwendungen spielen können.

„eustella zeigt, was entsteht, wenn KI-Kompetenz, souveräne Infrastruktur und ein starkes Ökosystem zusammenwirken. Genau dafür wurde die AI Factory Austria AI:AT aufgebaut: Wir schaffen Zugang zu Expertise, Orientierung, Infrastrukturpfaden und Partnern. Dass ein Startup mit Firmensitz in unserem Coworking Hub eine europäische KI-Lösung in den Markt bringt, ist ein starkes Signal für den Standort.“

Karl Kugler, Co-Lead, AI Factory Austria AI:AT

„Der Markt wartet nicht auf die perfekte Lösung von morgen, er braucht die souveräne Lösung von heute. Mit eustella ist sie ab sofort für alle verfügbar, die bei ihrem Datenschutz keine Kompromisse mehr eingehen wollen.“

Matteo Rosoli, CEO von eustella

Von der Idee zur Anwendung

Die AI Factory Austria AI:AT versteht sich als One-Stop-Shop für KI in Österreich und als Zugangspunkt zum europäischen AI-Factories-Netzwerk. Das Angebot reicht von neutraler Erstorientierung, Use-Case-Identifikation und PoC-Unterstützung über AI Implementation, Data Analytics, Data Processing und Trustworthy-AI-Services bis zu Trainings, Workshops, Matchmaking, Access to Money und Marktzugang. Der Coworking Hub bildet dabei den physischen Einstiegspunkt für Community, Austausch und konkrete Umsetzung.

„Souveräne KI entsteht nicht allein durch Modelle, sondern durch das Zusammenspiel von Infrastruktur, Daten, Sicherheit und Umsetzungskompetenz. Der Launch von eustella macht sichtbar, warum Europa eigene handlungsfähige KI-Ökosysteme braucht. AI:AT senkt dafür die Einstiegshürden – vom Zugang zu europäischen Rechenressourcen bis zur technischen Begleitung anspruchsvoller KI-Vorhaben.“

Markus Stöhr, Co-Lead, AI Factory Austria AI:AT

Gerade für Startups und Spin-offs entsteht damit ein zusätzlicher Hebel: Sie erhalten nicht nur Raum zum Arbeiten, sondern Zugang zu Expertise, potenziellen Partnern, Talenten, europäischen Infrastrukturangeboten und Sichtbarkeit im Ökosystem. Damit unterstützt AI:AT Unternehmen entlang der gesamten KI-Reise – von der ersten Idee über Pilotprojekte bis zur Skalierung.

AI:AT als Ökosystem-Hebel

Der eustella-Launch zeigt exemplarisch, wie wichtig ein funktionierendes Zusammenspiel aus Startup-Dynamik, Infrastrukturzugang, vertrauenswürdiger KI-Entwicklung, Community und Marktzugang ist. Genau hier setzt AI:AT an: als unabhängige Plattform, die Orientierung gibt, Akteure zusammenbringt und den Transfer von KI-Kompetenz in konkrete Anwendungen beschleunigt.

Über eustella

eustella ist der führende europäische Anbieter von souveränen Mobile-AI-Agenten mit Sitz in Wien. Durch die Kombination von hochperformanten Open-Weights-Modellen, einer rein europäischen Cloud-Infrastruktur und strategischen Partnerschaften schafft eustella die technologische Basis für digitale Unabhängigkeit in Europa.

Über die AI Factory Austria AI:AT

Die AI Factory Austria AI:AT ist Österreichs nationale AI Factory im Rahmen des EuroHPC Joint Undertaking. Sie wird gemeinsam vom AIT Austrian Institute of Technology und Advanced Computing Austria (ACA) geleitet und durch ein österreichweites Konsortium umgesetzt.

Die Partner im Konsortium sind: TU Wien, Universität Wien, Universität für Bodenkultur Wien (BOKU), Universität Innsbruck, TU Graz, Johannes Kepler Universität Linz (JKU), Institute of Science and Technology Austria (ISTA), die Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW), INiTS – Vienna’s High-Tech Incubator sowie EODC – Earth Observation Data Centre for Water Resources Monitoring GmbH.

AI:AT kombiniert KI-optimierte Hochleistungsinfrastruktur mit einem physischen Hub und unterstützt Organisationen aus Wirtschaft, öffentlicher Verwaltung und angewandter Forschung als marktneutraler, unabhängiger Zugangspunkt entlang der KI-Reise – vom ersten Use Case bis zur praktischen Umsetzung.

https://ai-at.eu/

Funding Acknowledgement

Die AI Factory Austria AI:AT wird durch das European High-Performance Computing Joint Undertaking (JU) im Rahmen des Fördervertrags Nr. 101253078 kofinanziert. Das Joint Undertaking wird unterstützt durch das Horizon-Europe-Programm der Europäischen Union sowie Österreich (BMIMI/FFG).

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