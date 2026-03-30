Emanuel Erk

Emanuel Erk: 3 Red Flags beim Kennenlernen, die 90 % aller Singles übersehen

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Paphos (ots)

„Eigentlich weiß ich es doch besser.“ Diesen Satz hört Beziehungscoach Emanuel Erk fast täglich von seinen Klienten. Viele Frauen und Männer haben Regale voller Beziehungsratgeber, kennen ihre Bindungsängste beim Vornamen und waren vielleicht sogar schon in Therapie. Und doch sitzen sie nach drei Wochen Kennenlernphase wieder da und fragen sich: Warum fühlt sich das schon wieder so an? Das Problem ist nicht mangelndes Wissen. Das Problem ist, dass wir uns bestimmte Warnsignale so lange schönreden, bis sie sich wie Liebe anfühlen. Emanuel Erk erklärt, warum wir Red Flags oft erst dann sehen, wenn es schon wehtut und welche drei Signale 90 % aller Singles schlichtweg ignorieren.

Verlustangst, emotionale Abhängigkeit, das Festhalten an Menschen, die einem nicht guttun: Diese Themen sind vielen Betroffenen nicht nur vertraut, sondern häufig auch bereits intensiv reflektiert. Das Verständnis für die eigenen Muster ist damit also oft vorhanden, dennoch greifen schon beim Kennenlernen dieselben Reaktionen wie immer. Der Verstand erkennt das Problem, doch die innere Dynamik bleibt unverändert. Was viele dabei nicht wissen: Der Grund liegt nicht in mangelnder Einsicht, sondern darin, dass Beziehungsmuster tiefer verankert sind. Nicht selten entstehen sie aus frühkindlichen Erfahrungen, in denen gelernt wurde, was in Beziehungen sicher oder bedrohlich ist. „Wer trotz viel Reflexion und Vorwissen schon während der Kennenlernphase immer wieder in denselben Dynamiken landet, hat nicht versagt. Die Muster sitzen schlicht tiefer, als reines Verstehen je erreichen kann. Solange sie nicht an der Wurzel bearbeitet werden, bleibt echte Veränderung aus“, erklärt Emanuel Erk.

„Genau deshalb erlebe ich täglich, wie Frauen trotz ehrlicher Auseinandersetzung mit sich selbst nicht weiterkommen. Was wirklich hilft, ist ein Ansatz, der nicht nur das Verstehen fördert, sondern tatsächlich etwas im inneren Erleben transformiert“, fügt der Beziehungscoach hinzu. Seit fast zehn Jahren begleitet Emanuel Erk Menschen mit belastenden Beziehungsmustern und kennt die Thematik nicht nur aus seiner fachlichen Arbeit, sondern auch aus eigener Erfahrung: Frühere Partnerschaften waren von Unsicherheit, Distanz und schmerzhaften Konflikten geprägt. Trotz verschiedener Coachings und Therapien geriet er immer wieder in dieselben Muster, bis er begann, eigene frühkindliche Bindungsverletzungen an der Wurzel zu bearbeiten. Diese persönliche Erfahrung prägt heute seine fachliche Arbeit. Für seine Klientinnen entwickelte Emanuel Erk die TEB-Methodik – ein traumasensibles und emotionsintegrierendes Beziehungscoaching, das evidenzbasierte Ansätze aus verschiedenen Therapie- und Coachingrichtungen verbindet. Bei welchen besonderen Red Flags Frauen während des Kennenlernens aufhorchen sollten, verrät Emanuel Erk hier.

Red Flag Nr. 1: Unzuverlässigkeit als Bindungssignal

Treffen werden kurzfristig abgesagt, Nachrichten bleiben tagelang unbeantwortet, klare Absprachen werden gemieden und ein echtes Bekenntnis zur Verbindung lässt auf sich warten. Unzuverlässigkeit ist eines der häufigsten und zugleich am meisten unterschätzten Warnsignale in Kennenlernphasen. Dabei ist sie selten bloße Gleichgültigkeit, sondern kann Ausdruck eines problematischen Bindungsverhaltens sein. So haben Menschen mit Bindungsschwierigkeiten oft Probleme damit, Entscheidungen zu treffen und bei ihnen zu bleiben – ein Muster, das häufig in eigenen Kindheitserfahrungen wurzelt, die von Unsicherheit und ambivalentem Verhalten geprägt waren. Bei vermeidendem Bindungsstil oder Bindungsangst zeigt sich Unzuverlässigkeit oft als Form von Distanzierung: Der Rückzug dient dann dazu, Nähe abzuwehren und das Gegenüber auf Abstand zu halten. Dahinter kann die Angst stehen, selbst verletzt oder verlassen zu werden.

Auf der anderen Seite entsteht dabei ein typisches Gegenmuster: Das Verhalten wird relativiert, die eigenen Erwartungen werden infrage gestellt, die Angst wächst, zu viel zu wollen, und die Tendenz nimmt zu, dem anderen immer mehr Raum zu geben. „Wiederkehrende Unzuverlässigkeit ist kein Zufall und kein Zeichen mangelnder Reife, die sich von selbst legt. Sie ist ein Hinweis auf tiefer liegende Bindungsmuster, die ohne gezielte Bearbeitung bestehen bleiben. Entscheidend ist, das Verhalten wahrzunehmen und nicht dauerhaft zu entschuldigen“, so Emanuel Erk.

Red Flag Nr. 2: Überwältigende Zuwendung von Anfang an

Sehr viele Komplimente, intensive emotionale Nähe in kürzester Zeit, ein starkes Bindungsgefühl, das sich fast zu schnell anfühlt, um wahr zu sein. Was auf den ersten Blick wie aufrichtige Zuneigung wirkt, kann ein weiteres bedeutsames Warnsignal sein. Dieses Verhalten, das auch als emotionale Überstimulation oder Lovebombing beschrieben werden kann, geht nicht zwingend mit gesunder Verbindlichkeit einher. Dahinter kann ein starkes Bedürfnis nach Kontrolle stehen: Die intensive Zuwendung dient dann dazu, den anderen schnell an sich zu binden.

Als möglicher Hintergrund gilt frühe Vernachlässigung. Menschen mit dieser Prägung haben häufig gelernt, sich stark bemühen zu müssen, damit andere bei ihnen bleiben. Die auffallend starke Anfangsnähe ist deshalb kein verlässliches Zeichen echter Sicherheit in der Verbindung. „Was sich zu Beginn wie große Wärme und Aufmerksamkeit anfühlt, kann in Wirklichkeit Ausdruck eines alten Musters sein – nämlich des Versuchs, Nähe durch Überwältigung herzustellen, weil echte Verbindung sich nie sicher angefühlt hat. Das zu erkennen, schützt davor, sich von Intensität täuschen zu lassen“, erläutert Emanuel Erk.

Red Flag Nr. 3: Fehlende Kritikfähigkeit und geringe Selbstreflexion

Das dritte Warnsignal beschreibt Emanuel Erk als besonders entscheidend – und das aus gutem Grund: Unzuverlässigkeit oder übersteigerte Zuwendung werden erst dann wirklich problematisch, wenn sie nicht angesprochen und gemeinsam reflektiert werden können. Wer auf Rückmeldungen mit sofortiger Abwehr, starker Gereiztheit, Beschuldigungen, Schuldumkehr, Rückzug oder Abwertung reagiert, zeigt damit ein Muster, das tief in einem fragilen Selbstwertgefühl verwurzelt sein kann. Ursache dafür kann zu wenig Liebe oder emotionale Sicherheit in der Kindheit sein. Wenn diese Themen nie verarbeitet wurden, greifen Abwehrmechanismen sehr schnell. Typische Aussagen oder Haltungen sind dann: „Du willst zu viel“, „Du engst mich ein“ oder „Mit dir geht alles zu schnell“.

Für das Gegenüber entsteht dabei leicht die Tendenz, sich selbst infrage zu stellen und die Verantwortung bei sich zu suchen. Genau diese Selbstverunsicherung gehört zu den problematischen Dynamiken, die sich aus solchen Begegnungen entwickeln können. „Wenn jemand nicht in der Lage ist, Kritik anzunehmen oder das eigene Verhalten zu reflektieren, ist das kein Charakterfehler, sondern oft ein Zeichen unverarbeiteter Verletzungen. Das Problem dabei: Wer sich in dieser Dynamik befindet, zweifelt am Ende häufig an sich selbst, statt das Muster des anderen klar zu sehen“, betont Emanuel Erk.

Wann wird es wirklich kritisch?

Die drei Warnsignale müssen stets im jeweiligen Ausmaß betrachtet werden. Nicht jede Form von Unsicherheit oder Sensibilität ist automatisch Ausdruck einer ungesunden Beziehung. Entscheidend ist, wie häufig das Verhalten auftritt, wie stark es ausgeprägt ist, ob Einsicht und Reflexion möglich sind und ob Veränderungsbereitschaft vorhanden ist. Besonders kritisch wird eine Verbindung jedoch, wenn starke Grenzüberschreitungen, körperliche oder emotionale Beleidigungen, massive Stimmungsschwankungen, emotionale Manipulation oder ein stark wechselndes Verhalten zwischen Nähe und Distanz hinzukommen. Zeigt jemand in einem Moment sehr viel Zuwendung und weist im nächsten abrupt zurück oder schweigt, kann das auf eine ausgeprägte Form von Bindungsangst hinweisen. Genau das markiert den Punkt, ab dem eine Beziehung als deutlich ungesund beschrieben werden muss.

Fazit: Vom Erkennen zur echten Veränderung

Warnsignale zu kennen ist ein erster wichtiger Schritt, doch allein das Wissen darum reicht letztlich nicht aus, um sich dauerhaft anders zu verhalten. Veränderung setzt dabei an mehreren Punkten gleichzeitig an: dem Aufbau eines stabileren Selbstwerts, dem klaren Setzen und Einhalten von Grenzen, der Überprüfung eigener Toleranzgrenzen und der Aufarbeitung alter Wunden. Zentral ist dabei die Frage, welche Verhaltensweisen akzeptiert werden und welche nicht verhandelbar sind. Ziel ist es, sich in Kennenlernphasen nicht allein auf das Bauchgefühl zu verlassen, sondern problematische Muster klarer erkennen und einordnen zu können.

In seiner 1:1-Begleitung betrachtet Emanuel Erk gemeinsam mit seinen Klientinnen genau diese Phasen: Er hilft dabei, einzuordnen, ob bereits kritische Warnsignale vorliegen, ob bei einer Verbindung noch Entwicklung möglich ist und wie individuelle Beziehungsmuster sowie Bindungsverletzungen bearbeitet werden können. Methoden zur Beruhigung des Nervensystems und die schrittweise Lösung alter Schutzmechanismen sind dabei ebenso Teil des Prozesses wie die Frage, wie sich die Beziehung zu sich selbst grundlegend verändern kann. Die möglichen Ergebnisse reichen von Singles, die nach langer Zeit einen Partner finden, über Paare, die aus dauerhaften Konflikten wieder in Verbindung finden, bis hin zu Menschen, die sich aus Beziehungen lösen, an denen sie aus Verlustangst viel zu lange festgehalten haben.

Sie wollen typische Warnsignale nicht nur erkennen, sondern von Beginn an richtig einordnen und endlich eine Beziehung auf gesunder Basis aufbauen können? Dann melden Sie sich jetzt bei Emanuel Erk und buchen Sie Ihr persönliches und kostenloses Beziehungsanalysegespräch!

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