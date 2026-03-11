Dometic Group

Dometic launcht modulare Trinkflaschen: Ein System. Flexibel kombinierbar. Überall. Jederzeit.

Hydration wird individuell: Das Outdoor-Tech-Unternehmen Dometic präsentiert eine neue Generation von Trinkflaschen, entwickelt für einen aktiven Lifestyle. Ob auf dem Trail, beim täglichen Weg durch die Stadt oder auf dem spontanen Wochenendtrip, das System passt sich seinem Nutzer und unterschiedlichen Situationen mühelos an.

Statt standardisierter Lösungen setzt Dometic auf bewusst gestaltetes, flexibles Design. Eine Hydration-Lösung, die sich deinem Tag anpasst. Deckel wechseln. Griff austauschen. Konfiguration neu denken. So flexibel wie die eigenen Pläne.

„Menschen leben kein Leben nach dem One-size-fits-all-Prinzip. Warum sollten es ihre Trinklösungen tun?", sagt Josh Militello, President Segment Mobile Cooling Solutions bei Dometic. „Mit unserer modularen Kollektion übertragen wir den systemorientierten Ansatz, den wir bereits bei unseren neuen Recon Kühlboxen verfolgt haben, auf eine längst überfällige Neudefinition der Wasserflasche – und darauf, wie sie sich in den Alltag integriert."

Mehr als eine Flasche. Ein System.

Starte mit einer Flasche. Mach sie zu deiner. Wechsle den Deckel – Chug, Sip oder Straw. Ergänze, was du brauchst: Griff. Strap. Collar. Baue dein Setup Schritt für Schritt. Griff eindrehen. Strap tauschen. Sip gegen Straw wechseln. Dein Drink. Dein Weg.

Key Features:

Über 400 Kombinationen

Von der Natur inspirierte Farben zum Launch erhältlich in Glow, Lichen, Ocean, Silt and Slate; Elderberry und Frost folgen

zum Launch erhältlich in Glow, Lichen, Ocean, Silt and Slate; Elderberry und Frost folgen 90% recycelter 304 Edelstahl robust, langlebig, umweltschonend

robust, langlebig, umweltschonend Kupfer-Innenbeschichtung reflektiert Wärme, hält Temperaturen länger konstant, besonders bei Heißgetränken

reflektiert Wärme, hält Temperaturen länger konstant, besonders bei Heißgetränken Doppelwandige Vakuumisolierung stundelang heiß, tagelang kalt

stundelang heiß, tagelang kalt Auslaufsichere Konstruktion eingießen, umdrehen, vertrauen

eingießen, umdrehen, vertrauen BPA-frei und lebensmittelecht unbeschwert und sauber trinken

unbeschwert und sauber trinken Ultra-robust hält einiges aus und bleibt zuverlässig im Einsatz

hält einiges aus und bleibt zuverlässig im Einsatz Spülmaschinengeeignet

Das modulare Trinksystem von Dometic ist ab dem 11. März erhältlich. Weitere Produkte folgen bis Juni. Der Verkauf erfolgt über dometic.com sowie ausgewählte Handelspartner weltweit. In Deutschland z.B. bei Bergfreunde.

The System | USD MSRP

350ml Tumbler | €25

500ml Tumbler | €30

650ml Tumbler | €35

650ml Sip Bottle | €40

1L Sip Bottle | €45

1L Chug Bottle |€45

1.2L Chug Bottle | €50

Sip Lid | €15

Chug Lid | €13

Swig Lid | €10

Standard Collar | €5

Strap Collar | €10

Handle Collar | €10

About Dometic

Dometic ist ein global agierendes Outdoor-Tech-Unternehmen mit der Mission, mobiles Leben einfacher zu machen. Auf Basis seiner Kernkompetenzen in den Bereichen Kühlen, Heizen, Energie & Elektronik, Mobilität sowie Raumoptimierung ermöglicht Dometic es Menschen weltweit, die Natur intensiver zu erleben und ihre Freiheit im Outdoor-Bereich neu zu definieren. Dies realisiert das Unternehmen durch intelligente, nachhaltige und zuverlässige Produkte mit herausragendem Design. Millionen von Anwenderinnen und Anwendern nutzen Dometic Produkte beim Camping und auf Entdeckungsreisen, mit dem Auto, dem Reisemobil oder dem Boot. Das Portfolio umfasst sowohl fest installierte Systeme für Landfahrzeuge und Boote als auch mobile Standalone-Lösungen für Outdoor-Enthusiasten. Dometic beschäftigt weltweit rund 7.000 Mitarbeitende und vertreibt seine Produkte in mehr als 100 Ländern. Im Jahr 2025 erzielte das Unternehmen einen Nettoumsatz von 21 Milliarden SEK (2,3 Milliarden USD). Der Hauptsitz befindet sich in Stockholm, Schweden

Für mehr informationen über Dometic, besuchen Sie: http://www.dometic.com.

