Bayerisches Zentrum für Tourismus

Geschäftsreisen mit Freizeitanteil gewinnen an Bedeutung

Kempten (ots)

Zwei Drittel der deutschen Geschäftsreisenden haben bereits berufliche Reisen mit privaten Aufenthalten kombiniert. Das zeigt eine neue Studie des Bayerischen Zentrums für Tourismus (BZT) zum Thema "Bleisure-Reisen" in Kooperation mit dem GCB German Convention Bureau e.V. und dem Verband Deutsches Reisemanagement (VDR). Dafür wurden von NIQ (NYSE: NIQ) - einem globalen Consumer-Intelligence-Unternehmen - in einer zweistufigen Erhebung 3.000 Geschäftsreisende befragt.Damit gibt es nun erstmals eine Erhebung darüber, wie Geschäftsreisende ihre Reisen gestalten, welche Motive dahinterstehen und welches Potenzial Bleisure-Reisen der Tourismuswirtschaft und den Destinationen bieten.

67 Prozent der deutschen Geschäftsreisenden haben bereits Erfahrung mit dieser Reiseform, die die wachsende Verschmelzung von Arbeit und Freizeit im Zuge flexibler Arbeitsmodelle widerspiegelt. 56 Prozent der Befragten waren im Jahr 2025 ein- oder zweimal beruflich unterwegs, rund ein Drittel absolvierte drei bis fünf Geschäftsreisen und weitere 11 Prozent reisten noch häufiger. "Je häufiger Menschen geschäftlich reisen, desto häufiger verbinden sie ihre Dienstreisen mit privaten Aufenthalten. Die Affinität sinkt erst bei sehr mobilen Geschäftsreisenden wieder", sagt Prof. Alfred Bauer, Leiter des BZT.

Demnach kombinierten gut die Hälfte aller Befragten mit Bleisure-Erfahrung im Jahr 2025 eine Geschäftsreise mit einem privaten Aufenthalt (53 %), weitere 25 Prozent zwei Reisen. Im Durchschnitt unternahm jede Person 1,8 Bleisure-Reisen im vergangenen Jahr. In 78 Prozent der Fälle erfolgt die private Verlängerung im Anschluss an den beruflichen Termin. Das Durchschnittsalter der Reisenden beträgt 36,7 Jahre und sie reisen überwiegend allein (65 %). Und wahrscheinlich könnten, so Alfred Bauer, noch mehr Berufstätige geschäftliche Aufenthalte mit privaten kombinieren, wenn sie sich von ihrer derzeitigen Einstellung verabschieden würden: Rund 24 Prozent der Befragten, die bisher keine Bleisure-Reise unternommen haben, wollen geschäftliche und private Reisen ganz bewusst voneinander trennen.

Deutschland als wichtigstes Reiseziel - Großstädte besonders gefragt

Das häufigste Ziel für Geschäftsreisen mit Freizeitanteil: das Inland. 38 Prozent der Befragten verbringen ihren privaten Aufenthalt in Deutschland. Bei den internationalen Reisezielen liegen Spanien (8 %), Italien (7 %) und Frankreich (6 %) vorn. Auch bei den Städten zeigt sich eine Vorliebe für deutsche und europäische Metropolen: Berlin, Hamburg und München stehen an der Spitze, gefolgt von London, Paris, Wien und Rom. Die durchschnittliche Dauer der privaten Verlängerung beträgt 3,1 Nächte zusätzlich zum geschäftlichen Aufenthalt. Pro Reise entstehen durchschnittliche Gesamtausgaben von rund 1.642 Euro, davon etwa 616 Euro für die private Zeit.

Die wichtigsten Gründe für eine private Verlängerung sind "Erholung und Entspannung" (30 %), "Abwechslung vom Alltag" (26 %) und das "Entdecken neuer Orte" (26 %). Auch Besuche bei Familie und Freunden sowie die Möglichkeit, Reisezeit oder -kosten effizienter zu nutzen, spielen eine wichtige Rolle. "Bleisure-Reisende unterscheiden sich damit in ihrer Freizeitgestaltung kaum von klassischen Touristinnen und Touristen", so Alfred Bauer. Und der Trend, Berufliches mit Privatem zu verbinden, setzt sich fort: 76 Prozent der Bleisure-erfahrenen Geschäftsreisenden planen auch 2026 mindestens eine entsprechende Reise. Zusätzlich erwägt etwa ein Drittel der bisherigen Nicht-Bleisure-Reisenden, erstmals eine Geschäftsreise privat zu verlängern.

Die Ergebnisse der Studie sowie Informationen zur Erhebungsmethode können unter folgendem Link abgerufen werden:

https://bzt.bayern/umfrage-bleisure-reisen/

Das Bayerische Zentrum für Tourismus (BZT) ist ein An-Institut der Hochschule Kempten. Es wird vom Bayerischen Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus bis Ende 2030 gefördert und versteht sich als ein unabhängiger wissenschaftlicher Thinktank. Neben relevanten Forschungsprojekten initiiert und moderiert das BZT den praxisrelevanten Austausch zwischen Wissenschaftlern, Politikern und den verschiedenen Akteuren der Tourismuswirtschaft. Dabei stehen die Vermittlung von Wissen, die Identifikation wichtiger Themen der bayerischen Tourismuswirtschaft, die Vernetzung der bayerischen Tourismusakteure und ein lösungsorientierter Diskurs zur Förderung, Optimierung und Weiterentwicklung der Leistungsfähigkeit des bayerischen Tourismus im Fokus. Ziel des BZT ist die Förderung von Tourismuswissenschaft und -forschung sowie die Intensivierung des interdisziplinären Wissens- und Erfahrungsaustauschs.

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