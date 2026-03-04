asensu GmbH

asensu: Wie Küchenstudios und Möbelhäuser planbar mehr qualifizierte Aufträge erhalten

Berlin (ots)

Volle Auftragsbücher waren im Küchenhandel lange selbstverständlich – heute bremsen Baurückgang, Kaufzurückhaltung und Preisdruck das Wachstum spürbar aus. Zwar investieren viele Studios durchaus in Werbung, erhalten darüber jedoch vor allem unverbindliche Anfragen statt echte Kaufinteressenten. Mit asensu setzt Robin Neumann genau hier an und entwickelt Systeme, die qualifizierte Aufträge planbar machen. Wie das funktioniert, erfahren Sie hier.

Baukonjunktur und Weiterempfehlungen sorgten lange für eine solide Grundauslastung, Interessenten kamen nahezu von selbst. Nun aber sehen sich Küchenstudios und Möbelhäuser mehr und mehr mit sinkenden Neubauzahlen, wirtschaftlicher Unsicherheit und einer wachsenden Vergleichbarkeit im Internet konfrontiert. Wo ihnen Käufer also früher auf dem sprichwörtlichen Silbertablett serviert wurden, müssen sie heute hart um jeden einzelnen von ihnen kämpfen. Dabei informieren sich Kunden digital, vergleichen Preise und nehmen oft erst spät Kontakt auf. „Die Fixkosten bleiben, die Frequenz sinkt – wer weiterhin nur sporadisch Marketing betreibt und darauf vertraut, dass Kunden von sich aus kommen, wird mittelfristig massive Einbußen verkraften müssen“, warnt Robin Neumann von asensu. „Ohne strategische Neuausrichtung drohen damit sinkende Abschlussquoten, nicht ausgelastete Teams und ein schleichender Bedeutungsverlust am regionalen Markt.“

„Planbare Neukundengewinnung im Küchenhandel funktioniert nur dann, wenn Positionierung, Prozesse, Kampagnen und Vorqualifizierung sauber ineinandergreifen“, fügt er hinzu. Robin Neumann ist selbst in einer Berliner Küchenunternehmerfamilie aufgewachsen. Die entsprechenden Studios erzielten mit rund 500 Mitarbeitern in der Spitze 120 Millionen Euro Jahresumsatz. Später etablierte er gemeinsam mit seinem Vater erneut ein Unternehmen im Küchenumfeld und steigerte den Umsatz innerhalb von drei Jahren von zwei auf acht Millionen Euro. Aus diesen Erfahrungen heraus entstand auch asensu: Die spezialisierte Agentur unterstützt Küchenstudios und Möbelhäuser dabei, ihre Online-Präsenz strategisch aufzubauen, gezielte Kampagnen zu entwickeln und digitale Prozesse nachhaltig zu etablieren. Dabei versteht sich asensu nicht als kurzfristiger Lead-Lieferant, sondern als langfristiger strategischer Partner.

Vom Zufall zur Systematik: So legt asensu das Fundament für mehr qualifizierte Kundenanfragen und entlastende Prozesse im Team

„Marketing ist kein Einmalprojekt, sondern erfordert stets eine langfristige Zusammenarbeit mit laufender Optimierung – vielmehr also eine Ehe als ein schneller Flirt“, verrät Robin Neumann. Genau hier setzt auch der Prozessplan von asensu an. Zunächst wird dabei die individuelle Ausgangssituation jedes Kunden analysiert: Standort, Zielgruppe, Preissegment und Wettbewerb. Darauf aufbauend entsteht eine klare Positionierung, die das Studio vom reinen Preisvergleich löst und gezielt Wunschkunden anspricht. Anschließend entwickeln Robin Neumann und sein Team maßgeschneiderte Kampagnen, die unterschiedliche Käufersegmente differenziert adressieren – vom preisorientierten Interessenten bis hin zum Premium-Kunden.

Ein zentraler Bestandteil hierbei ist die Vorqualifizierung der Anfragen: Durch strukturierte Prozesse, digitale Formulare und CRM-Integration werden Streuverluste reduziert und Beratungskapazitäten gezielt eingesetzt. Ergänzend unterstützt asensu bei Automatisierung, KI-gestützten Abläufen und der Mitarbeitergewinnung. Das unterscheidet den Ansatz deutlich von standardisierten Küchentester-Kampagnen oder Agenturen, die für sämtliche Händler weitestgehend identische Werbemittel ausrollen. „Individualität, kontinuierliche Optimierung und enge persönliche Betreuung stehen bei uns immer im Mittelpunkt“, betont Robin Neumann.

Messbare Ergebnisse und stabiles Wachstum: Wie sich der Ansatz von Robin Neumann in der Praxis auswirkt

„Im Ergebnis sollen unsere Partner nicht nur mehr Anfragen erhalten, sondern vor allem bessere – mit echter Kaufabsicht und klarer Budgetvorstellung“, so Robin Neumann. Dass sich dieser Anspruch auch in der Praxis realisieren lässt, zeigen konkrete Beispiele aus der Zusammenarbeit mit asensu: Ein Händler konnte beispielsweise innerhalb von nur zwei Monaten die Terminanzahl durch eine gezielt entwickelte Aktion verdoppeln. Andere Partner wie der Küchen Megastore Nürnberg berichten von messbar steigender Laufkundschaft, höherer Beratungsbereitschaft und deutlich verbesserten Abschlussquoten.

Neben quantitativen Erfolgen verändert sich aber auch das unternehmerische Gefühl: Statt ständig auf eine schwankende Nachfrage reagieren zu müssen, entstehen stabile digitale Anfragenkanäle. Darüber hinaus arbeiten auch die Teams der Küchenstudios und Möbelhäuser weitaus effizienter, da sie weniger Zeit für unqualifizierte Anfragen aufbringen müssen. Zuletzt stärkt die Zusammenarbeit mit asensu auch die eigene Marktposition – ein entscheidender Faktor in einem Umfeld, das größtenteils von Unsicherheit geprägt ist.

Fazit: Wer erfolgreich sein will, muss die Zukunft aktiv gestalten

„Der Küchenhandel steht längst an einem Wendepunkt: Wer jetzt strategisch investiert, wird seinen regionalen Markt in einigen Jahren klar dominieren“, ist Robin Neumann überzeugt. Entscheidend ist dabei nicht nur sichtbares Marketing, sondern vor allem die konsequente Verzahnung aus Positionierung, Kampagnensteuerung und digitalen Prozessen im Hintergrund. Denn erst wenn Anfragen automatisiert erfasst, strukturiert vorqualifiziert und effizient ins Beratungssystem überführt werden, entsteht echte Planbarkeit im Vertrieb.

Ohne klare Positionierung und systematisches Online-Marketing drohen hingegen weiter sinkende Margen, steigender Preisdruck und eine wachsende Abhängigkeit von Empfehlungen. Die Entscheidung liegt letztlich bei jedem selbst: weiter auf Zufall und Hoffnung setzen oder gemeinsam mit einem spezialisierten Partner eine planbare, langfristige Wachstumsstrategie entwickeln. asensu begleitet Küchenstudios und Möbelhäuser dabei eng, persönlich und mit klarer Branchen-DNA, damit sich der Küchenhandel auch in Zukunft lohnt.

