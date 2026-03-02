sixteen tons entertainment GmbH

Games-Studio Sixteen Tons treibt Expansion voran und stärkt Management

Ehemaliger Vice President Creative von Wooga verantwortet künftig als Chief Creative Officer den Ausbau der EMERGENCY-IP

Berlin, Tübingen (ots)

Das Entwicklerstudio Sixteen Tons Entertainment setzt seinen Wachstumskurs fort: Mit Sebastian Nußbaum verstärkt ab sofort ein erfahrener Branchenexperte und langjähriger EMERGENCY-Fan als Chief Creative Officer das Führungsteam um CEO Jan Richter.

Sebastian Nußbaum kennt und schätzt die EMERGENCY-Reihe seit ihren Anfängen. Bereits als Spieler der ersten EMERGENCY-Titel für PC vor mehr als 15 Jahren faszinierte ihn die Marke durch ihre Tiefe, ihre Glaubwürdigkeit und ihren besonderen Stellenwert innerhalb des Simulationsgenres. Die Weiterentwicklung dieser etablierten Spielwelt ist für ihn daher nicht nur ein beruflicher Schritt, sondern auch eine persönliche Entscheidung.

Über 200% Umsatzwachstum: EMERGENCY HQ in der stärksten Phase seiner Geschichte

Seit der Übernahme der Studioleitung durch CEO Jan Richter im Sommer 2024 erlebt Sixteen Tons eine außergewöhnliche Wachstumsphase. Der Monatsumsatz von EMERGENCY HQ ist innerhalb von nur 18 Monaten um mehr als 200 Prozent gestiegen - acht Jahre nach dem ursprünglichen Launch. Das Wachstum ist nahezu vollständig organisch zustande gekommen und wird getragen durch kontinuierliche Content-Updates, starke Live-Events und eine zunehmend internationale Spielerschaft, insbesondere in den USA. Das Team ist auf rund 35 Mitarbeitende gewachsen.

Von der Nische zum Milliardenprojekt

Für Nußbaum schließt sich mit dem Wechsel zu Sixteen Tons ein Kreis. Als Chief Creative Officer bei Sixteen Tons hat er die Möglichkeit, die EMERGENCY-Reihe, die ihn seit ihren Anfängen fasziniert, als kreativer Kopf in ihre nächste Ära zu begleiten. Die notwendige Expertise dafür hat er in den vergangenen Jahren eindrucksvoll unter Beweis gestellt.

Während seiner langjährigen Tätigkeit bei Wooga, zuletzt als Vice President Creative, baute Sebastian Nußbaum ein international erfolgreiches Portfolio auf. Basierend auf dem Erfolg von Pearl's Peril entwickelte er mit June's Journey einen Titel, bei dem zentrale Spielelemente systematisch weitergedacht und optimiert wurden. Das Ergebnis war das weltweit erfolgreichste Hidden-Object-Spiel mit weit über einer Milliarde US-Dollar Gesamtumsatz. In der Folge erlebte das gesamte Genre ein deutliches Wachstum.

Dieses Know-how, wie man aus einer Nische einen Milliardenmarkt macht und bewährte Konzepte gezielt weiterentwickelt und global skaliert, bringt er nun bei Sixteen Tons Entertainment ein.

Jan Richter, CEO von Sixteen Tons, sagt: "Das Wachstum von EMERGENCY HQ in den vergangenen 18 Monaten hat gezeigt, welches Potenzial in dieser Marke steckt - und wir sind immer noch am Anfang. Sebastian liebt EMERGENCY, und er bringt nicht nur die kreative Vision und Leidenschaft, sondern auch die operative Erfahrung, wie man einen Hit baut, der die Größe seines Genres neu definiert. Dass jemand mit seiner Erfolgsbilanz sich bewusst für unser Studio entscheidet, ist sowohl Bestätigung als auch Motivation, noch besser zu werden. Wir stehen am Anfang eines extrem spannenden nächsten Kapitels."

Sebastian Nußbaum ergänzt: "Was Jan und das Team in den vergangenen Monaten mit EMERGENCY HQ erreicht haben, ist wirklich beeindruckend. Das dynamische Wachstum, die klare strategische Vision und das außergewöhnlich starke Team haben mir gezeigt, dass bei Sixteen Tons etwas Besonderes entsteht. EMERGENCY besitzt enormes Potenzial, und ich bin überzeugt, dass ich mit meiner Erfahrung einen echten Beitrag dazu leisten kann, diese Marke weiterzuentwickeln. Ich könnte kaum motivierter sein, Teil dieser Reise zu werden."

Sixteen Tons auf der GDC 2026

Sixteen Tons präsentiert die Entwicklung des Studios dem internationalen Fachpublikum auf der Game Developers Conference (GDC) vom 9. bis 13. März in San Francisco. CEO Jan Richter macht als Speaker die Transformation von EMERGENCY HQ greifbar und erklärt, wie es gelang, den Umsatz eines acht Jahre alten Live-Games um über 200 Prozent zu steigern. Sebastian Nußbaum wird ebenfalls vor Ort sein und für Gespräche zur Verfügung stehen.

Termine für Interviews und Hintergrundgespräche mit Jan Richter und Sebastian Nußbaum können ab sofort vereinbart werden. Aufgrund der begrenzten Terminslots empfehlen wir eine frühzeitige Anfrage unter phoenix@keysquare-pr.com.

Bildmaterial steht unter folgendem Link zum Download bereit: klick

Über Sixteen Tons Entertainment

Das 1993 gegründete Entwicklerstudio Sixteen Tons Entertainment ist der Schöpfer der international erfolgreichen EMERGENCY-Reihe und hat im Laufe von über 30 Jahren zahlreiche preisgekrönte Spiele für PCs, Smartphones, Konsolen und Handhelds hervorgebracht. Sixteen Tons Entertainment ist ein Label der Promotion Software GmbH und Teil der Phoenix Games Gruppe. Weitere Informationen: www.sixteen-tons.de

