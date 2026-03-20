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Die Zukunft der Schwindeltherapie ist digital

Neue Digitale Therapie mit App hilft

Erfolgreich klinisch geprüft

Wirksamkeitsnachweis im Deutschen Ärzteblatt

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Tübingen (ots)

Jahrelang litt Franz Hellmann[1] aus Reutlingen (Baden-Württemberg) an Schwindel: Immer häufiger drehte es ihn wie in Zeitlupe. Beim Duschen drohte er zu stürzen. Bewegten sich Personen oder Fahrzeuge, meinte sein Körper, er selbst schwanke. Der 74-Jährige traute sich nicht mehr, alleine im Freien zu laufen oder gar Rad zu fahren.

Wie Franz Hellmann leiden 30 % aller Menschen im Laufe ihres Lebens mindestens einmal unter Schwindel (in Deutschland mehr als 20 Millionen). Jährlich erkrankt etwa einer von zehn Menschen neu an Schwindel. Untersuchungen deuten darauf hin, dass rund jeder fünfte Erwachsene über Schwindelgefühle klagt. Besonders bei chronischem, langanhaltendem Schwindel sind Medikamente häufig nicht wirksam (Quelle: Deutsche Therapie-Leitlinie zum Schwindel: https://register.awmf.org/de/leitlinien/detail/017-078).

Auch bei Franz Hellmann haben Medikamente nicht geholfen. Bis er die Schwindel-Übungstherapie mit der Vertidisan-App machte. Die Vertidisan-App ist keine übliche App, sondern ein EU-weit zugelassenes therapeutisches Medizinprodukt.

In der neuesten Ausgabe des Deutschen Ärzteblatts (Fachblatt aller deutschen Ärztinnen und Ärzte) veröffentlichten (Prof. Dr. med.) Markus Wirth (Universitätsklinikum Aachen) und Kolleginnen und Kollegen von den Universitätskliniken in München und Tübingen statistisch überzeugende Ergebnisse einer klinischen Studie zur Therapie von Schwindel mit der Digitalen Gesundheitsanwendung Vertidisan (Dtsch Arztebl Int. 2026 Mar 20: arztebl.m2025.0232. doi: 10.3238/arztebl.m2025.0232).

Die Wirkung von Vertidisan beruht auf 300 spezifischen, auf die Diagnose einstellbaren Gleichgewichtsübungen. Von diesen werden jeweils einige 90 Tage lang täglich für 20 Minuten zu Hause durchgeführt. Dazu enthält Vertidisan als Hauptinhalt das sensomotorische VH90D-Übungsprogramm. Mit den Übungen lernt das Gehirn, den Schwindel zu unterdrücken. Fachleute sprechen von einer Schwindelkompensation des Gehirns.

In der (randomisierten, kontrollierten) Studie wurden 106 Schwindelkranke zwischen 18 und 92 Jahren mit der App behandelt. Sie wurden mit weiteren 106 Betroffenen verglichen, die eine Standard-Behandlung beim Physiotherapeuten erhielten. Vertidisan zeigte eine hohe therapeutische Wirksamkeit, und zwar bei 87% der untersuchten Patienten. Mit einer durchschnittlichen Verbesserung des Schwindels von 66,2 % führte Vertidisan zu einer signifikanten und ausgeprägten Verringerung der Schwindels. Im Vergleich dazu ergab die Physiotherapie eine Schwindelverringerung von nicht mehr als 16,8 %.

Diese hohe Wirksamkeit v.a. bei chronischem Schwindel konnten bisher kein Arzneimittel und keine klassische Physiotherapie erzielen. Franz Hellmann ist heute nach 90 Therapietagen mit Vertidisan nahezu schwindelfrei, kann wieder alleine draußen laufen und ist zum Radfahren zurückgekehrt.

Mit Vertidisan ist weltweit erstmalig ein schwindelunterdrückendes, EU-weit zugelassenes digitales Medizinprodukt (sog. Software as a Medical Device, SaaMD) auf den Markt gekommen, das klinisch geprüft v.a. bei chronischem Schwindel eine hohe therapeutische Wirksamkeit zeigt.

[1] Erlaubnis zur Namensnennung liegt vor. Kontaktaufnahme über unseren Pressekontakt möglich.

Quelle Pubmed-Datenbank: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41511004/

Ab 20.03.2026 PDF der englischen Fassung der wissenschaftlichen Arbeit zum Download

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