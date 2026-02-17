Baltic Seaside Properties

Wachstum an der Ostsee: Baltic Seaside Properties hat das Atlantic Grand Hotel Travemünde übernommen

Bild-Infos

Download

Travemünde (ots)

Mit Beginn des Jahres hat Baltic Seaside Properties den Betrieb des Atlantic Grand Hotels Travemünde von der Gustav Zech Stiftung übernommen. Travemünde ist nach Warnemünde, Binz, der Insel Hiddensee und Heringsdorf der fünfte Hotelstandort der Gruppe. Insgesamt entwickelt und betreibt Baltic Seaside Properties 25 Ferienimmobilien an der deutschen Ostsee. Für Gäste und Mitarbeiter setzt das Unternehmen auf Kontinuität: Der gesamte Hotel- und Gastronomiebetrieb wird ohne Unterbrechung fortgeführt.

"Wir freuen uns, mit dem Atlantic Grand Hotel eines der schönsten und traditionsreichsten Ferienhotels an der deutschen Ostsee zu übernehmen", erklärt Christoph Schäfer, Geschäftsführer bei Baltic Seaside Properties. "In den kommenden Jahren werden wir das Haus betriebsbegleitend modernisieren und behutsam weiterentwickeln, um die Architektur mit modernstem Komfort zu verbinden."

Über das Atlantic Grand Hotel Travemünde

Das Atlantic Grand Hotel liegt mit seiner außergewöhnlichen Architektur direkt an der Strandpromenade von Travemünde. Das Grand Hotel bietet 75 Zimmer und Suiten sowie 10 moderne Appartements in der Atlantic Dependance. Gehobene Küche mit regionalen Spezialitäten gibt es im Restaurant Holstein's. Darüber hinaus können sich die Gäste an der Seven C's Bar bei besten Drinks unterhalten. Der umfangreiche Wellnessbereich ist mit Pool, Fitnessraum, verschiedenen Saunen und einem Ruhebereich ausgestattet. Für Feierlichkeiten und geschäftliche Anlässe bietet das Atlantic Grand Hotel Travemünde außergewöhnliche Veranstaltungsräume. Ein besonderes Highlight ist der historische Ballsaal von 1914, der als schönster Veranstaltungsort an der deutschen Ostsee gilt.

Über Baltic Seaside Properties

Baltic Seaside Properties entwickelt und betreibt seit 2020 Hotels und Ferienimmobilien an der deutschen Ostseeküste. Vielfach handelt es sich um ortstypische Denkmal- und Bäderarchitekturobjekte, die aufwendig saniert werden. Kernregionen sind die Ostsee-Inseln Darß/Zingst, Rügen und Usedom. Im Hotelbereich sind weitere Übernahmen geplant.

Original-Content von: Baltic Seaside Properties, übermittelt durch news aktuell