Baros Maldives

Baros Maldives startet Lines of Respect - ein neuer Standard für nachhaltiges Sportfischen

München (ots)

Baros interpretiert das Großfischangeln als eine Form des Umweltschutzes neu und setzt dabei auf das maledivische kulturelle Erbe, um einen neuen Maßstab für verantwortungsbewusstes Angeln im Indischen Ozean zu setzen.

Baros Maldives, das ikonische private Inselresort im Nord-Malé-Atoll, das für seine zeitlose Eleganz und seinen authentischen maledivischen Charakter bekannt ist, hat "Lines of Respect" ins Leben gerufen - eine weltweit einzigartige Initiative für nachhaltiges Sportfischen, die Hochseeangeln nicht als Eroberung, sondern als Dialog mit der Natur versteht.

Die Initiative kommt zu einem Zeitpunkt, an dem sich die Erwartungen an das Reisen verändern: Gäste suchen zunehmend nach Erlebnissen, die sowohl eindrucksvoll als auch nachhaltig sind. Gleichzeitig stehen marine Ökosysteme durch Überfischung, Klimawandel und den Verlust der Biodiversität unter wachsendem Druck, wodurch der Schutz der Ozeane stärker denn je in den Fokus rückt.

Lines of Respect positioniert Baros als Vorreiter in diesem sich wandelnden Umfeld und zeigt, dass der Nervenkitzel des Sportfischens und ein echtes Engagement für die langfristige Gesundheit der Meere sich nicht nur vereinbaren lassen, sondern untrennbar zusammengehören.

Die Initiative: Kultureller Stolz und Naturschutzpraxis

Verankert im tief verwurzelten Fischereierbe der Malediven - einer Tradition, die das Inselleben und die Identität seit Jahrhunderten prägt - schlägt Lines of Respect eine direkte Brücke zwischen kulturellem Stolz und Naturschutz. Ein besonderer Fokus liegt auf dem "Catch-and-Release"-Prinzip (Fangen und Freilassen), das es Gästen ermöglicht, die Intensität des Hochseeangelns zu erleben und gleichzeitig die Auswirkungen auf die Meeresökosysteme zu minimieren.

Nachhaltige Praktiken sind bei Baros bereits fester Bestandteil des täglichen Betriebs: die strikte Einhaltung maledivischer Fischereivorschriften, das schonende Zurücksetzen zu kleiner Fische während Ausflügen sowie eine Crew, die im respektvollen und fachkundigen Umgang mit Meereslebewesen geschult ist. Lines of Respect baut auf dieser Grundlage auf und verleiht ihr einen Namen, einen klaren Rahmen und eine definierte Philosophie.

"Mit Lines of Respect müssen Gäste keine Kompromisse beim Erlebnis eingehen", erklärt General Manager Ibrahim Shijah. "Es geht darum, Menschen dazu zu ermutigen, bewusst zu angeln. Der Ozean ist großzügig und es liegt in unserer Verantwortung als Gastgeber und als Menschen, dafür zu sorgen, dass das so bleibt."

Sportfischen als Meeresschutz

Baros liegt am Rand eines der bekanntesten Hausriffe der Malediven - ein außergewöhnliches marines Ökosystem, dessen Schutz dem Resort seit Langem ein Anliegen ist. Lines of Respect erweitert dieses Engagement auf das offene Meer und sorgt dafür, dass jedes Sportfischerlebnis im Einklang mit der Gesundheit des gesamten Ökosystems gestaltet wird.

Von den eingesetzten Booten - traditionellen Holz-Dhonis mit geringer Umweltbelastung - über die angewandten Techniken bis hin zu den gezielt befischten Arten wurde jedes Element des Programms unter dem Aspekt des Naturschutzes konzipiert. Gäste gehen nicht einfach nur angeln - sie nehmen an einer Praxis teil, die die Zukunft des Indischen Ozeans respektiert.

Diese Philosophie spiegelt sich auch in Fully Ocean wider, der neuen jährlichen Nachhaltigkeitsinitiative von Baros. Sie startet im Juni 2026 und lädt Gäste dazu ein, Meeresschutz durch immersive, praxisnahe Erfahrungen im Einklang mit globalen Ozean-Awareness-Events zu entdecken.

Angelangebote bei Baros Maldives

Für Gäste, die die gesamte Vielfalt der maledivischen Angelkultur erleben möchten, bietet Baros eine Reihe von Ausflügen zum Angeln - jeder begleitet von einer erfahrenen Crew und darauf ausgelegt, die Gäste mit dem Meer in Verbindung zu bringen.

Angeln zum Sonnenaufgang

Ein ruhiger Morgenausflug ab 6:00 Uhr an Bord eines traditionellen Holz-Dhoni. Mit Oberflächen- und Unterwasser-Ködern zielen Gäste auf Thunfisch, Wahoo, Bonito und Mahi-Mahi, während die Sonne über dem Atoll aufgeht. Zweimal wöchentlich als Gruppenaktivität oder privat auf Anfrage. Dauer: zwei Stunden.

Angeln zum Sonnenuntergang

Ab 17:30 Uhr werfen Gäste ihre Leinen in die ruhigen Abendgewässer und nutzen traditionelles Handleinenfischen mit lebendem Köder. Ziel sind Grundfische sowie Thunfisch, Wahoo und Mahi-Mahi. Als Gruppen- oder Privatausflug verfügbar. Dauer: zwei Stunden.

Big Game Fishing

Für alle, die den vollen Adrenalinkick suchen: morgendliche (ab 5:00 Uhr, fünf Stunden) und nachmittägliche (ab 13:00 Uhr, vier Stunden) Ausfahrten in tiefere Gewässer. An Bord eines Dhoni oder eines Sportfischerboots (gegen Aufpreis) nutzen Gäste Schleppangeln, Köder- und Kunstködertechniken, um Marlin, Segelfisch, Schwertfisch und große Thunfischarten wie Blauflossen-, Gelbflossen- und Großaugenthun zu fangen.

Golden Reel Adventure

Das Highlight des Angelangebots von Baros: Ein privater Halbtagesausflug, der tief in die authentische maledivische Angeltradition eintaucht. Fünf verschiedene traditionelle Fangtechniken werden unter Anleitung einer erfahrenen Crew an ausgewählten Orten im Atoll praktiziert. Gäste können Marlin, Segelfisch, Schwertfisch und verschiedene Thunfischarten erleben - ein Erlebnis, das Wissen vermittelt und zugleich außergewöhnlich ist.

Offizielles Bildmaterial von Baros hier

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