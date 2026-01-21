Nuvvia GmbH

NUVVIA: Wohnraummangel, Fokus auf Nachhaltigkeit und moderne Lebensstile – modulares Wohnen als Lösung

Bezahlbarer Wohnraum wird zur Mangelware, urbane Strukturen geraten zunehmend unter Druck und viele Menschen sind auf der Suche nach Wohnkonzepten, die sowohl ökologisch sinnvoll als auch mit ihrem Alltag vereinbar sind. Gleichzeitig binden herkömmliche Bauvorhaben über Jahre hinweg Ressourcen und führen oft zu einer dauerhaften Versiegelung von Flächen, während durchdachte, nachhaltige Lösungsansätze jenseits kurzfristiger Trends kaum vorhanden sind. Welche Wege bleiben also, um dauerhaft, verlässlich und in größerem Maßstab neue Perspektiven zu eröffnen?

Hohe Baupreise, kaum verfügbare Grundstücke und komplexe Genehmigungsverfahren führen in vielen Regionen dazu, dass dringend benötigter Wohnraum nur schleppend realisiert wird. Parallel dazu wächst in der Gesellschaft der Wunsch nach neuen Wohnkonzepten: Klassische Einfamilienhäuser gelten zunehmend als kostenintensiv, energetisch ineffizient und wenig kompatibel mit zeitgemäßen Lebensmodellen. Trotzdem prägen nach wie vor Ansätze den Markt, die entweder kurzfristige Effekte verfolgen oder sich nur schwierig in bestehende städtebauliche Strukturen einfügen lassen. Zusätzlich verschärft sich der Konflikt zwischen Neubau und Klimaschutz, da viele Projekte mit dauerhafter Bodenversiegelung, hohem Materialeinsatz und steigenden laufenden Kosten verbunden sind – und damit im klaren Gegensatz zu kommunalen Klimazielen und dem zunehmenden Umweltbewusstsein der Bevölkerung stehen. „Setzen wir weiterhin auf die bisherigen Bauweisen, bleibt nicht nur der Wohnungsmangel, sondern wir verlagern die Probleme außerdem auf Städte, private Haushalte und zukünftige Generationen“, mahnt Mirco Piotrowski, Geschäftsführer von NUVVIA.

„Wohnlösungen müssen heute zügig realisierbar, anpassungsfähig und nachhaltig gedacht sein, ohne die bestehenden Strukturen von Städten weiter zu überfordern“, fügt sein Geschäftspartner Paris Freiherr von Troschke hinzu. NUVVIA ist Teil der Peeek Group mit Sitz in Ahrensburg, die sich seit vielen Jahren mit energieeffizienten Systemen, moderner Gebäudetechnik und verantwortungsvollem Ressourceneinsatz befasst. Maßgeblich geprägt wird ihr Ansatz durch umfassende Erfahrungen aus unterschiedlichsten Energie-, Wohn- und Nachhaltigkeitsprojekten: Der Fokus liegt nicht auf kurzlebigen Entwicklungen, sondern auf dauerhaft einsetzbaren, architektonisch klar konzipierten Wohnmodulen. Entsprechend grenzt sich NUVVIA bewusst von reinen Tiny-House-Konzepten oder provisorischen Caravan-Lösungen ab und verfolgt stattdessen eine langfristig angelegte Strategie. Im Mittelpunkt steht Wohnraum, der den Alltag der Menschen erleichtert, sich stimmig in gewachsene Umfelder einpasst und zugleich hohe Maßstäbe bei Energieeffizienz und Ausführungsqualität erfüllt.

NUVVIA als Vorreiter: Was den Ansatz so besonders macht

NUVVIA setzt demnach genau dort an, wo der Wohnungsmarkt bislang ungenutztes Potenzial liegen lässt: bei kleinen, innerstädtischen Flächen, die für klassische Bauprojekte oft als ungeeignet gelten. Modulares Wohnen ermöglicht es dabei, genau diese Grundstücke effizient und sinnvoll zu entwickeln und neuen Wohnraum zu schaffen, ohne großflächige Neubauvorhaben oder zusätzliche Flächenversiegelung in Kauf zu nehmen. Damit wird nachhaltige Innenentwicklung aktiv gefördert, statt weiter auf die reine Ausdehnung von Städten zu setzen. Gleichzeitig verfolgt NUVVIA eine klare Vision von Wohnen, das einfach, effizient und hochwertig sein soll – getragen von einer engen Verbindung aus Architektur, moderner Technik und spürbarer Lebensqualität.

Modulares Wohnen wird dabei vor allem als bewusster Beitrag zu einer zukunftsfähigen Stadtentwicklung verstanden. „Unser Anspruch ist es, Räume zu schaffen, die entlasten und echten Mehrwert im Alltag bieten“, betont Mirco Piotrowski. „Wenn Wohnlösungen flexibel, verantwortungsvoll und ganzheitlich geplant werden, profitieren nicht nur die Bewohner, sondern ganze Städte.“ Das Markenversprechen „Simplify your life“ beschreibt somit keinen Verzicht, sondern einen intelligenten Umgang mit Raum, Technik und Ressourcen.

Nutzen für Kommunen, Privatpersonen und die Gemeinschaft: Warum modulares Bauen nach dem Vorbild von NUVVIA so wichtig ist

Letztendlich entfaltet modulares Bauen seinen Mehrwert auf mehreren Ebenen und verbindet kommunale, individuelle und gesellschaftliche Interessen zu einem ganzheitlichen Ansatz. Für Städte, Gemeinden und soziale Träger eröffnen sich dank NUVVIA neue Möglichkeiten, dringend benötigten Wohnraum zeitnah zu realisieren – etwa für Studenten, Arbeitnehmer oder systemrelevante Berufsgruppen. Einzelnen Privatpersonen bietet modulares Wohnen damit ebenfalls neue Perspektiven: Downsizing etwa wird zunehmend zu einem bewussten Lebensmodell, bei dem kleinere, klar strukturierte Wohnflächen besser zu unterschiedlichen Lebensphasen passen und den Alltag erleichtern.

Energieeffiziente Bauweisen senken zudem nicht nur die laufenden Kosten, sondern schaffen zugleich einen ökologischen Mehrwert. Zuletzt bleibt trotz reduzierter Grundflächen auch der Wohnkomfort hoch: Klare Grundrisse, moderne Gestaltung und eine naturnahe Architektur sorgen für Orientierung, Ruhe und Entlastung. „Gutes Wohnen entsteht dort, wo Effizienz, Komfort und Lebensqualität zusammengedacht werden“, betont Paris Freiherr von Troschke. In dieser Verbindung liegt auch der gesellschaftliche Nutzen modularer Bauweisen: Sie tragen dazu bei, Wohnraum verantwortungsvoll zu schaffen und lebenswerte Strukturen für Gemeinschaften nachhaltig zu stärken.

