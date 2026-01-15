sofortleistung by Males GmbH

GKV-Zusatzbeitrag 2026: Warum jetzt der beste Zeitpunkt zum Krankenkassenwechsel ist

Bielefeld (ots)

Beiträge steigen, Leistungen bleiben gleich - Versicherte können bis zu 600 Euro im Jahr sparen

Zum Jahreswechsel 2025/2026 haben viele gesetzliche Krankenkassen ihre Zusatzbeiträge erhöht - Millionen Versicherte sind betroffen. Der durchschnittliche Zusatzbeitrag ist von 2,5 auf 2,9 Prozent gestiegen - und die Bewegung geht weiter: Auch im laufenden Jahr werden weitere Kassen ihre Beiträge anpassen. Was viele Versicherte nicht wissen: Die gesetzlich vorgeschriebenen Leistungen sind bei allen Kassen identisch. Ein Vergleich auf gkv-zusatzbeitrag.de zeigt, wie viel sich sparen lässt - und dank Digitalisierung ist der Wechsel heute einfacher denn je: ganz ohne Risiko, ohne Kündigung schreiben und praktisch ohne Zeitaufwand.

Was ist der GKV-Zusatzbeitrag?

Jede gesetzliche Krankenkasse erhebt neben dem allgemeinen Beitragssatz von 14,6 Prozent einen individuellen Zusatzbeitrag. Dieser variiert 2026 zwischen 2,18 und 4,39 Prozent. Die Differenz zwischen günstigster und teuerster Kasse beträgt damit über zwei Prozentpunkte - bei einem Bruttoeinkommen von 4.000 Euro sind das rund 50 Euro monatlich oder 600 Euro im Jahr.

So unterschiedlich sind die Zusatzbeiträge 2026

Einige Kassen im Vergleich:

BKK firmus: 2,18 % (günstigste bundesweit geöffnete Kasse)

2,18 % (günstigste bundesweit geöffnete Kasse) Techniker Krankenkasse (TK): 2,69 % (Erhöhung um 0,24 Prozentpunkte)

2,69 % (Erhöhung um 0,24 Prozentpunkte) DAK-Gesundheit: 3,2 % (Erhöhung um 0,4 Prozentpunkte)

3,2 % (Erhöhung um 0,4 Prozentpunkte) BARMER: 3,29 %

3,29 % AOKs: je nach Region zwischen 2,47 % (AOK Rheinland-Pfalz/Saarland) und 3,5 % (AOK Nordost)

je nach Region zwischen 2,47 % (AOK Rheinland-Pfalz/Saarland) und 3,5 % (AOK Nordost) Knappschaft: 4,3 %

Gleiche Leistungen, unterschiedliche Preise

Die gesetzlich vorgeschriebenen Kassenleistungen sind bei allen Anbietern identisch: Arztbesuche, Krankenhausaufenthalte, Medikamente, Vorsorgeuntersuchungen. Die Unterschiede liegen lediglich bei Bonusprogrammen und einzelnen Zusatzleistungen wie Osteopathie oder professioneller Zahnreinigung.

Ersparnis clever nutzen

Wer von einer teuren zu einer günstigen Kasse wechselt, spart bis zu 50 Euro monatlich. Dieses Geld lässt sich sinnvoll reinvestieren - zum Beispiel in eine private Absicherung für Zahnersatz. Ein Zahnzusatzversicherung im Vergleich hilft, den passenden Tarif zu finden und so die Leistungen sogar zu verbessern statt nur Beiträge zu bezahlen.

Wechsel ohne Risiko

Die neue Krankenkasse übernimmt die Kündigung bei der alten Kasse automatisch - Versicherte müssen kein Kündigungsschreiben mehr verfassen. Jede gesetzliche Kasse ist zur Aufnahme verpflichtet - ohne Gesundheitsprüfung, ohne Wartezeiten. Auch laufende Behandlungen sind kein Hindernis: Bereits begonnene Therapien, genehmigte Reha-Maßnahmen oder laufende Rezepte werden von der neuen Kasse nahtlos weitergeführt. Der gesamte Wechselprozess dauert online nur wenige Minuten.

So einfach funktioniert der Wechsel:

Krankenkassen vergleichen und neue Kasse auswählen Online-Antrag in wenigen Minuten ausfüllen Die neue Kasse kündigt automatisch bei der alten Neue Gesundheitskarte kommt per Post

Wichtig: Wer von seiner Krankenkasse über eine Beitragserhöhung informiert wurde, hat ein Sonderkündigungsrecht und kann sofort wechseln - unabhängig von der üblichen 12-Monats-Bindungsfrist.

Jetzt vergleichen und wechseln

Auf gkv-zusatzbeitrag.de können Versicherte kostenlos alle 93 gesetzlichen Krankenkassen vergleichen und in nur drei Minuten zur günstigeren Kasse wechseln.

Wer sich bereits für eine bestimmte Kasse entschieden hat, findet auf den Detailseiten alle aktuellen Informationen und kann direkt einen Online-Antrag stellen - zum Beispiel für die Techniker Krankenkasse oder die BKK firmus.

Über gkv-zusatzbeitrag.de: Das Vergleichsportal ist ein Angebot der Sofortleistung by Males GmbH, einem Versicherungsmakler mit über 25 Jahren Erfahrung in der Versicherungsberatung. Tausende Versicherte haben über das Portal bereits erfolgreich ihre Krankenkasse gewechselt. Für Webseitenbetreiber, Personalvermittler und alle, die Zugang zur Zielgruppe haben, bietet das Unternehmen ein attraktives Partnerprogramm für gesetzliche Krankenkassen an.

