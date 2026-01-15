DEUTSCHLAND MACHT ALARM

DEUTSCHLAND MACHT ALARM

Portal für den Krisenfall startet: Angebot bündelt die wichtigsten Informationen zum Verhalten im Krisen- und Kriegsfall und verbreitet sie in Kooperation mit Medien

Hamburg/Rösrath (ots)

Die Bundesregierung geht davon aus, dass Deutschland und die NATO spätestens 2029 angegriffen werden könnten. Aber auch der Brandanschlag auf das Berliner Stromnetz hat gezeigt, was passiert, wenn zentrale Infrastruktur ausfällt. Die Herausforderungen durch extreme Wetterlagen nehmen ebenfalls zu.

Die Antwort darauf lautet: Gesamtstaatliche Resilienz.

Voraussetzung: Alle Menschen im Land wissen, was im Krisenfall zu tun ist.

Die Realität sieht anders aus: Die Menschen in Deutschland sind nicht informiert. Offizielle Informationen sind auf zahlreiche Quellen unterschiedlichster Institutionen verteilt. Und diese Angebote sind für die breite Bevölkerung nahezu unauffindbar.

Diese Situation wollen zwei Kleinunternehmer nicht länger akzeptieren: Zusammen mit der Hamburger Morgenpost als initialem Medienpartner haben der Hamburger Kommunikationsberater und Jurist Christian Gummig und der Fotograf und Webdesigner Wim Woeber aus Rösrath mit DEUTSCHLAND MACHT ALARM eine einfache wie wirksame Initiative gestartet:

- DEUTSCHLAND MACHT ALARM bündelt die fragmentierten staatlichen Informationsangebote zum Verhalten im Krisen-, Spannungs- oder Kriegsfall an einem Ort: www.deutschland-macht-alarm.de

- DEUTSCHLAND MACHT ALARM bietet Medienpartnern dazu kostenfrei einen "Hinweiskasten" mit Link zu diesem Angebot, um den Leserinnen und Lesern bei passender Berichterstattung Service und Orientierung anzubieten. Immer dort, wo über sicherheitsrelevante Themen berichtet wird.

- Die Medienpartner und DEUTSCHLAND MACHT ALARM schaffen damit erstmals ein zentrales Informationsangebot zum Verhalten im Krisen-, Spannungs- oder Kriegsfall, dass wirklich alle in Deutschland lebenden Menschen dort erreicht, wo sie sich als erstes informieren: bei den Medien ihres Vertrauens.

Dieser privat initiierte Ansatz von DEUTSCHLAND MACHT ALARM ist bewusst minimalistisch und in jeder Hinsicht neutral:

· keine eigene redaktionelle Interpretation,

· keine Werbung, keine politischen Aussagen, keine wirtschaftlichen Interessen,

· nur strukturierte Verlinkung auf die relevanten, verlässlichen und regelmäßig geprüften Seiten öffentlicher Einrichtungen wie Bundesministerien, Bundesämter oder Bundeswehr.

So entsteht die erste zentrale Anlaufstelle und Navigationshilfe für offizielle Vorsorge- und Kriseninformationen in Deutschland - nicht-kommerziell, aus Sicht der Bevölkerung, für Bürgerinnen und Bürger.

Durch die Kooperation mit Medien wird die nötige Reichweite geschaffen, um flächendeckend zu informieren und sensibilisieren - dort, wo Mediennutzende täglich unterwegs sind.

Mehr Orientierung führt zu mehr Resilienz. Und eine besser informierte Bevölkerung ist ein zentraler Baustein für die robuste, demokratische Sicherheitsarchitektur Deutschlands.

Co-Initiator Christian Gummig schildert die Motivation, DEUTSCHLAND MACHT ALARM als zivile Initiative zu gründen: "Als Reservist habe ich in den letzten Jahren bei der Bundeswehr, aber auch in zivilen Ministerien und Behörden erlebt, dass es keine zentral koordinierte Kommunikation zum Verhalten in der Krise in Richtung Bevölkerung gibt. Jede Behörde handelt in ihrem Bereich, niemand synchronisiert die einzelnen, oft sehr guten Kommunikationsmaßnahmen. Das föderale System schafft weitere Diffusion. Innerhalb dieser Strukturen ist es schwer, das zu ändern - ohne administrative, rechtliche oder politische Sachzwänge ist das viel einfacher."

Wim Woeber zum Ziel der Initiative: "Die Stärke von DEUTSCHLAND MACHT ALARM ist nicht Komplexität, sondern Klarheit. Wir bündeln die 20 Fragen, die Menschen im Krisenfall wirklich beschäftigen - und führen direkt zu den verlässlichen Antworten der staatlichen Institutionen. Ohne Umwege. Ohne Interpretation. Sprache und Design sind bewusst einfach gehalten, damit wirklich jede Person versteht, worum es geht. Perspektivisch wird das Angebot auch mehrsprachig, damit Information nicht an Sprache scheitert."

Arist v. Harpe, Verleger der HAMBURGER MORGENPOST, begründet das Engagement seines Hauses als initialer Partner auch mit der Verantwortung der Medien: "Besonders in Zeiten der Unsicherheit sind Menschen auf schnelle, zuverlässige Nachrichten angewiesen. Die finden sie in den Medien, denen sie vertrauen - besonders im lokalen Bereich. Wir bei der MOPO sehen es als unsere Verantwortung, nicht nur zu berichten, sondern auch seriösen Rat zu geben, wie unsere Leserinnen und Leser mit neuen Situationen umgehen können. Hier bietet DEUTSCHLAND MACHT ALARM ein neutrales, einfaches und jederzeit schnell verfügbares Angebot, das unseren Leserinnen und Lesern unmittelbar und nachhaltig hilft."

Über die Initiative DEUTSCHLAND MACHT ALARM und weitere Partner:

Die Initiative DEUTSCHLAND MACHT ALARM wurde anlässlich einer Veranstaltung der DPRG - Deutsche Public Relations Gesellschaft am 17.11.2025 gegründet. Bereits am 15.01.2026 startete die Website www.deutschland-macht-alarm.de.

Das Team von DEUTSCHLAND MACHT ALARM, dem sich schon weitere Freiwillige als Unterstützende angeschlossen haben, befindet sich bereits in fortgeschrittenen Gesprächen mit weiteren Medienpartnern und ruft alle Print- und Online-Nachrichtenmedien auf, durch ihre Unterstützung und Einbindung der "Hinweiskästen" zu helfen, die Menschen in Deutschland zu informieren.

Parallel wird das Projekt allen relevanten öffentlichen Institutionen der Krisenvorsorge in Deutschland präsentiert, darunter u.a. Bundeswehr, Bundesministerium des Innern, Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, THW und weiteren. Auch hier ist das Ziel, möglichst breite Unterstützung zu generieren.

Über die Initiatoren:

- Christian Gummig ist Rechtsanwalt und Kommunikationsberater in Hamburg mit langjähriger Berufserfahrung insbesondere im Medienbereich. Nach Beginn des Ukraine-Kriegs hat er sich zum Presseoffizier ausbilden lassen und dient seitdem regelmäßig als Reservist.

- Wim Woeber ist Fotograf und Agenturgründer in Rösrath mit langjähriger Erfahrung im redaktionellen Umfeld. Geprägt durch die Zusammenarbeit mit Angehörigen der Luftwaffe in einem künstlerischen Projekt, widmet er sich seit vielen Jahren intensiv sicherheitspolitischen Themen und ihrer öffentlichen Wahrnehmung.

- Initialer Medienpartner von "DEUTSCHLAND MACHT ALARM" ist die Hamburger Morgenpost. Die traditionsreiche Hamburger Boulevardzeitung ist inzwischen vor allem digital erfolgreich. Mehr als 400.000 User nutzen täglich die digitale MOPO. Mit monatlich über 5 Mio. Unique Usern und über 1,6 Mio. Seitenaufrufen pro Tag ist www.mopo.de Norddeutschlands reichweitenstärkstes regionales Nachrichtenportal. Der "Hinweiskasten" wird dort ab dem 15.01.26 redaktionell integriert.

Alle Initiatoren und Unterstützer von DEUTSCHLAND MACHT ALARM arbeiten ehrenamtlich.

Original-Content von: DEUTSCHLAND MACHT ALARM, übermittelt durch news aktuell