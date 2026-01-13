VOP CZ

Militärische Reparaturwerkstatt erhält Zulassung für das Schweißen von Panzerfahrzeugen deutscher Herstellung durch die Bundeswehr, erste Aufträge werden bereits ausgeführt

Prag (ots)

Das Militärische Reparaturunternehmen (VOP CZ) hat eine wichtige Zertifizierung zum Schweißen von Militärtechnik und - Komponenten westlicher Herstellung erhalten. Die ersten Aufträge werden bereits für das deutsche Unternehmen KNDS ausgeführt.

Dank der erfolgreichen Absolvierung des Zertifizierungsverfahrens DIN 2303 / Q3, das die höchste Stufe des Schweißens von Landmilitärtechnik darstellt, kann das staatliche Unternehmen die Herstellung einer breiten Palette verschiedener militärischer Schweißteile deutscher und allgemein westlicher Herkunft realisieren. Der gesamte Zertifizierungsprozess dauerte etwa ein Jahr und umfasste eine umfassende Prüfung der Schweißprozesse durch deutsche Experten, die Herstellung von Kontrollschweißteilen und deren anschließende ballistische Prüfung in zertifizierten Prüflaboren der deutschen Bundeswehr. Teil des Prozesses war auch die fachliche Schulung von Schweißern und anderen Spezialisten von VOP CZ.

Die ersten Aufträge für den deutschen Militärmarkt führt das staatliche Unternehmen bereits über die Firma KNDS aus, für die es gepanzerte Kabinen für IVECO GTF3-Fahrzeuge schweißt. Gleichzeitig verhandelt VOP CZ mit weiteren deutschen Rüstungsunternehmen über mögliche weitere Aufträge im Bereich des Schweißens von Militärprodukten. Im Laufe dieses Jahres plant das Unternehmen, einen bedeutenden Teil seiner Schweißkapazitäten auf den deutschen Verteidigungsmarkt zu konzentrieren, in dem es langfristiges strategisches Potenzial sieht.

Für die Zukunft plant VOP CZ die Errichtung eines sogenannten großen Schweißzentrums, in dem Aufträge zur Herstellung von militärischen Schweißkonstruktionen für mehrere parallel durchgeführte Projekte gebündelt werden sollen. In diesem Zusammenhang rechnet das Unternehmen mit der Einstellung von fast hundert neuen Schweißern und weiteren Fachkräften in unterstützenden Berufen.

Der Erhalt dieser Zulassung hat das tschechische Staatsunternehmen außerdem zu einem der weltweit führenden Unternehmen im Bereich des militärischen Schweißens gemacht und gleichzeitig die Rolle der tschechischen Verteidigungsindustrie als wichtiger Lieferant für den europäischen Verteidigungssektor deutlich gestärkt.

"Für uns ist dies ein sehr wichtiger Meilenstein. Wir stärken unsere Kompetenzen im Bereich des militärischen Schweißens und gehören mit diesem Schritt zu den weltweiten Lieferanten von militärischen Schweißkonstruktionen, die in Europa sehr gefragt sind. Dies bestätigen bereits die ersten Anfragen nach dieser hochspezialisierten Art des Schweißens. Darüber hinaus ist dies auch eine sehr gute Nachricht für unsere Industrieregion, da dadurch eine Reihe neuer Arbeitsplätze entstehen werden", erklärte der Direktor von VOP CZ, Ing. Vlastimil Navrátil, MBA.

