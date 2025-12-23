Smilory GmbH

Smilory: Die neue Zahnaufhellung für strahlend weiße Zähne. Das Zahnbleaching aus der Zukunft

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Mit Smilory startet in Deutschland eine neue Zahnaufhellungsmarke, die genau das liefert, worauf viele Menschen gewartet haben: unkomplizierte, nachhaltige Zahnaufhellungs-Produkte, die wirklich wirken und dabei auch noch richtig gut schmecken.

Ja, richtig gehört: Smilory bietet seine Produkte gleich in drei leckeren Geschmacksrichtungen wie tropische Kokosnuss, frischer Minze und Wassermelone an.

Smilory richtet sich an alle, die gerne lachen, Fotos machen oder einfach ein gepflegten, sauberen Vibe im Alltag lieben. Die Produkte sind so entwickelt, dass sie easy in jede Routine passen, egal ob zwischen Uni-Vorlesung, Arbeit, Gym oder abends vor Netflix.

"Wir wollten Produkte schaffen, die jung, frisch, sicher und effektiv ist ohne den typischen Zahnarzt-Vibe", erklärt Gründer Julian. "Smilory steht für Selfcare, Selbstbewusstsein und ein Lächeln, das du gerne zeigst."

Warum Smilory? Die Vorteile auf einen Blick

1. Vergleichbare Wirkung wie beim Zahnarzt nur günstiger

Warum über 400 EUR für ein Bleaching beim Zahnarzt ausgeben, wenn du es auch smarter machen kannst? Bei Smilory bekommst du ein vergleichbares Ergebnis nur für einen Bruchteil des Geldes. Je nach Produkt zahlst du bei Smilory zwischen 16 EUR und 90 EUR.

2. Schonende Formeln, perfekt für empfindliche Zähne

Viele Whitening-Produkte brennen oder machen die Zähne sensibel. Smilory setzt auf eine besonders sanfte Rezeptur: effektiv, aber ohne Schmerzen. Ideal für Menschen, die Wert auf Verträglichkeit legen.

3. Sichtbare Ergebnisse in kurzer Zeit

Die Produkte sind so entwickelt, dass man oft schon nach wenigen Anwendungen erste Veränderungen sieht, ohne stundenlanges Warten oder komplizierte Schritte.

4. Ultra-einfache Anwendung

Egal ob Whitening Strips, LED-Kit oder Aufhellungspuder. Alles ist so designt, dass es ohne Vorwissen und ohne Stress funktioniert. Aufmachen - anwenden - lächeln. That's it.

5. Dermatologisch getestet & sicher

Keine wilden Inhaltsstoffe, keine Experimente. Smilory steht für Qualität, Sicherheit und Transparenz und hat deswegen die Bestnote "SEHR GUT" bekommen.

6. Entwickelt für die Generation, die Selfcare liebt

Smilory versteht, wie junge Menschen leben: schnell, digital, viel unterwegs.

Alle Produkte funktionieren in wenigen Minuten und passen sich jedem Alltag an.

Der Launch

Zum Start bringt Smilory drei Hauptprodukte auf den Markt:

Smilory Whitening Strips - perfekt für schnelle Ergebnisse

- perfekt für schnelle Ergebnisse Smilory LED Whitening Kit - für intensiveres Whitening

- für intensiveres Whitening Smilory Whitening Powder - für tägliche Auffrischung & Glow

Alle Produkte sind vegan, mit natürlichen Inhaltsstoffen wie frischem Minzöl und mit Liebe zum Detail entwickelt.

"Ein strahlendes Lächeln ist heute ein Teil von Lifestyle und Selfcare und sollte für alle zugänglich sein", sagt Julian. "Genau das macht Smilory."

Über Smilory

Smilory ist eine junge, moderne Beauty- und Zahnaufhellungsmarke aus Hamburg.

Entwickelt für die Generation der Selbstbewussten, Kreativen und Digital Natives bringt Smilory einfache, stylishe und wirksame Whitening-Produkte auf den Markt, mit Fokus auf Qualität, Sicherheit und einem Lächeln, das man mit Stolz zeigt.

Überzeuge dich selbst.

www.smilory.de

Original-Content von: Smilory GmbH, übermittelt durch news aktuell