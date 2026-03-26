Magirus GmbH

Magirus etabliert Defense & Security als neue Geschäftseinheit in der Gruppe

Ulm (ots)

Integration des Standorts Radfeld in Österreich - Magirus Defense & Security als eigenständige Business Unit etabliert

Realisierung von Synergien bei Erhalt der gewachsenen Standortidentität

Gezielte Investitionen zum Ausbau der Produktionskapazitäten geplant

Geschäftsfeld Defense & Security mit enormen Zukunftspotenzial: Magirus Gruppe wird strategisch gestärkt

Wer Einsatzkräfte und Bevölkerung schützen will, braucht Technik, die auch unter extremsten Bedingungen funktioniert. Die Magirus etabliert Defense & Security als eigenständige strategische Geschäftseinheit innerhalb der Magirus Gruppe. Das Unternehmen positioniert sich damit in einem Marktsegment, das angesichts der aktuellen geopolitischen Lage massiv an Bedeutung gewinnt. Es ist dringend geboten, industrielle Stärke und Schutz in Europa nachhaltig auszubauen.

Konsequente Integration: Synergien realisieren, Identität bewahren

Die Integration des Standorts in Österreich, hervorgegangen aus der Übernahme der Achleitner Fahrzeugbau GmbH, läuft auf Hochtouren. Die unternehmerischen Prozesse werden dabei in die Strukturen der Magirus Gruppe überführt. Der Abschluss der Umfirmierung der Gesellschaft mit Hauptsitz in Radfeld zu Magirus Defense Systems GmbH ist im April 2026 geplant. Eine Verschmelzung der Gesellschaften ist jedoch bewusst nicht vorgesehen: Im Fokus steht die gezielte Nutzung von Synergien bei vollem Erhalt der gewachsenen Identität, der Erfahrung und den Kernkompetenzen am Standort Radfeld.

Im Zuge der Neuausrichtung ist der bisherige Geschäftsführer Ewald Gattermayr aus dem Unternehmen ausgeschieden. "Ich danke Ewald Gattermayr für seine bisherige Arbeit und seinen Beitrag zur Entwicklung des Unternehmens und wünsche ihm für seine berufliche Zukunft alles Gute", sagt Fatmir Veselaj, CEO der Magirus Gruppe. "Mit der Integration des Tiroler Standortes setzen wir konsequent um, was wir uns vorgenommen haben. Die Verbindung aus der spezialisierten Kompetenz und der Stärke unserer Gruppe schafft eine Symbiose, die uns im Bereich Defense & Security hervorragend aufstellt."

Zukunftsmarkt Defense & Security: Spezialisierte Technik für höchste Anforderungen

Das Zukunftspotenzial dieser Sparte ist erheblich: Die Magirus Defense & Security entwickelt und fertigt spezialisierte Fahrzeuglösungen für Streitkräfte, Sicherheitsbehörden und Betreiber kritischer Infrastruktur sowie hochspezialisierte Fahrzeuge für den Einsatz in extremem Gelände. Technik, die für den Bevölkerungsschutz von ebenso großer Bedeutung ist, wie bei behördlichen Sicherheitsaufgaben. Ein Kompetenzfeld, das damit nicht nur eine logische Erweiterung des Magirus Portfolios darstellt, sondern auch wirtschaftlich ein signifikantes Wachstumspotenzial bietet.

Um dieses Potenzial konsequent zu erschließen, sind gezielte Investitionen zur Skalierung der Produktionskapazitäten in Radfeld vorgesehen. Der Standort soll nicht nur erhalten, sondern als zentraler Baustein der Magirus Gruppe im Geschäftsfeld Defense & Security gestärkt werden.

Schutz als Auftrag: Mit klarer Strategie und starker Basis

Mit der Etablierung von Magirus Defense & Security erweitert die Magirus Gruppe ihren Handlungsrahmen konsequent über Brand- und Katastrophenschutz hinaus. Der Anspruch bleibt dabei derselbe, der das Unternehmen seit über 160 Jahren antreibt: Technik zu entwickeln und zu bauen, die Menschen schützt - die Bevölkerung ebenso wie diejenigen, die tagtäglich Verantwortung im Einsatz übernehmen. Mit Defense & Security als neuen strategischen Geschäftsbereich ist Magirus für die Herausforderungen der Zukunft bestens aufgestellt.

BILDUNTERSCHRIFTEN (COPYRIGHT MAGIRUS)

Bild 1: Mitarbeitende des Geschäftsbereichs Magirus Defense & Security mit CEO Fatmir Veselaj [ Download Bild 1]

Bild 2: Magirus Defense & Security Spezialfahrzeug am Standort Radfeld [ Download Bild 2]

ÜBER MAGIRUS

Leidenschaft und Präzision, High-Tech und Handwerk. Seit 1864 steht Magirus für die Verbindung von Innovation und Tradition - im Dienst derjenigen, die unsere Gesellschaft schützen. Als Systemanbieter für Brand- und Katastrophenschutz sowie Defense & Security entwickelt Magirus integrierte Lösungen entlang der gesamten Einsatzkette - von Fahrzeugen über Technologien bis hin zu digitalen Systemen - für Feuerwehren, Einsatzorganisationen, Sicherheitsbehörden und all jene, die Verantwortung für den Schutz unserer Gesellschaft und kritischer Infrastrukturen tragen. Das Portfolio umfasst ein breites Spektrum an Einsatzfahrzeugen - von Löschfahrzeugen und Drehleitern bis hin zu spezialisierten und taktischen Fahrzeuglösungen -, ergänzt durch digitale Einsatz- und Flottenmanagementsysteme, Robotiklösungen, leistungsstarke Pumpen sowie Equipment und umfassende Serviceleistungen. Mit über 1.700 Mitarbeitenden an Standorten in Deutschland, Italien, Frankreich, Österreich und der Schweiz ist Magirus international präsent.

ÜBER MAGIRUS DEFENSE

Magirus Defense ist die Business Unit für taktische und geschützte Fahrzeuge sowie Lösungen im Bereich Defense und zivile Sicherheit. Basierend auf der langjährigen Expertise von Achleitner entwickelt und produziert Magirus Defense spezialisierte Fahrzeuglösungen für Streitkräfte, Sicherheitsbehörden und Betreiber kritischer Infrastruktur. Der Fokus liegt auf Schutz, Mobilität und Einsatzfähigkeit unter anspruchsvollsten Bedingungen. Der Hauptstandort ist Radfeld in Österreich, an dem über 110 Mitarbeitende tätig sind.

KURZVITA

Fatmir Veselaj, Chief Executive Officer (CEO) Magirus GmbH

Fatmir Veselaj ist seit Juli 2025 CEO von Magirus und verantwortet die strategische Ausrichtung sowie die Weiterentwicklung des Unternehmens. Zuvor leitete er als Chief Restructuring Officer (CRO) die ersten wichtigen Schritte zur Stabilisierung des Unternehmens ein.

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