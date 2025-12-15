Auto Fleet Control GmbH

Disruption in der Kfz-Flottenversicherung: Mit AFC PRIME die Prämien- und Kostenspirale durchbrechen

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Der Markt für Kfz-Flotten erlebt seit Jahren eine Preisexplosion. Allein in den letzten drei Jahren konnte ein Anstieg von 50 % verzeichnet werden. AFC reagiert auf die anhaltenden Herausforderungen mit der disruptiven Lösung PRIME: ein integriertes Steuerungskonzept, das Schadenmanagement, Risikosteuerung und Versicherungsschutz kombiniert. In einem Markt mit steigenden Kfz-Prämien liefert PRIME konkrete Szenarien zur Prämienreduktion, stabilisiert Schadenquoten und macht Einsparpotenziale für Flotten von bis zu 30 % sofort sichtbar und umsetzbar.

Die angespannte Lage auf dem Flottenversicherungsmarkt hat viele Ursachen. Teurer gewordene Ersatzteile, gestiegene Stundensätze der Autowerkstätten und die zunehmende Schadeninflation treiben die Kosten in die Höhe. Versicherer reagieren darauf mit pauschalen Tarifanpassungen - und viele Fuhrparks geraten weiter unter Druck. Starre IT-Systeme und der Fachkräftemangel führen zu schleppenden Prozessen in der Schadenabwicklung der Versicherer und verursachen zusätzlich lange Standzeiten.

Die Lösung heißt AFC PRIME (Predictive Risk, Insurance and Mobility Excellence). Sie verbindet drei Disziplinen zu einem durchgängigen Steuerungszyklus: automatisiertes Schadenmanagement, datenbasiertes Risikomanagement und flexible Versicherungsmodelle. Schäden werden konsequent in das eigene Werkstattnetzwerk gesteuert und nach den Reparaturvorgaben "niedrige Stundenverrechnungssätze unter DEKRA" und "Instandsetzen vor Erneuern" repariert. Mit diesem Vorgehen hält AFC die Schadendurchschnitte in 2025 im Vergleich zu 2024 stabil.

Im Bereich des Risikomanagements liefert PRIME Präventionsmaßnahmen, die darauf abzielen, die Schadenhäufigkeit zu senken und die Fahrersicherheit zu erhöhen. Versichert werden Haftpflichtrisiken, Großschäden und Elementarrisiken. Vorhersehbare und wiederkehrende Frequenzschäden werden in die Eigentragung genommen. Eine garantierte Schadenquote von 70 % schafft eine Win-Win-Situation für Flottenbetreiber und Versicherer: Flotten sparen und haben Planungssicherheit, während Versicherer ein positives versicherungstechnisches Ergebnis erzielen und ihre Kapitalkosten verdienen.

Geboostet wird PRIME durch digitale Tools: CompanionAI ist eine KI-basierte Web-Applikation, die dazu dient, das Schadenmanagement zu automatisieren. Fahrende erfassen Bilder und Schadengeschehen, die KI erstellt eine Schadenmeldung sowie einen Kostenvoranschlag, schlägt Reparaturtermine vor und startet den Reparaturprozess. Dies sorgt für Transparenz, beschleunigte Abläufe und reduzierte Prozesskosten. CourierIO ist eine sichere API-Schnittstelle, die für die Systemintegration genutzt werden kann.

Olaf Nauersnigg, Geschäftsführer und Werkstattleiter bei der FitCAR-e GmbH, ist begeistert: "CompanionAI verkürzt Reaktionszeiten, gibt Werkstätten belastbare Vorgaben und reduziert Standzeiten deutlich - Ersatzteile können auf Basis des sofort erstellten Kostenvoranschlags direkt aus dem Werkstattsystem bestellt werden. Der Werkstatttermin wird rasch festgelegt und der Reparaturprozess nach Herstellervorgaben angestoßen, so dass die Fahrzeuge schneller wieder einsatzfähig sind."

Daniele Baldino, CEO Auto Fleet Control GmbH, erklärt: "AFC geht mit PRIME neue innovative Wege in der Kfz-Flottenversicherung und durchbricht die Prämien- und Kostenspirale. Unser Ziel ist es, Schäden zu vermeiden, Kosten zu senken und Standzeiten zu minimieren, um so Prämien nachhaltig zu stabilisieren. In einem solchen Szenario kann eine Flotte von 200 Fahrzeugen eine jährliche Einsparung von über 60.000 Euro erzielen. PRIME stellt kein klassisches Versicherungsprodukt dar, sondern ist ein disruptiver Ansatz zur Steuerung und Absicherung von Flottenrisiken."

Ist ein Versichererwechsel allein ausreichend? "Nein. Ein reiner Wechsel hat meist nur kurzfristige Auswirkungen. Die Erfahrung der letzten 15 Jahre zeigt dies dramatisch. Ohne konsequente Schadensteuerung und ganzheitliches Risikomanagement ist eine Prämienstabilisierung oder -reduzierung nicht möglich. Die kosmetischen Ersparnisse des aktuellen Jahres werden im nächsten Jahr meist aufgezehrt. Flottenbetreiber müssen sich endlich um die strukturellen Probleme kümmern, nämlich den Schadendurchschnittskosten und den Schadenhäufigkeiten", so Daniele Baldino.

Welche deutlichen Einsparpotenziale sich konkret nachweisen lassen

"In der Modellrechnung eines Beispielkunden lag die Kasko-Bruttoprämie bei rund 155.000 Euro und der angenommene Gesamtaufwand inklusive Eigentragung bei etwa 164.000 Euro. Szenarien mit einem einheitlichen Selbstbehalt von 2.500 Euro kombiniert mit flankierendem Risikomanagement (konservativ 15 % Reduktion der Schadenfälle) zeigen in diesem Beispiel enorme jährliche Einsparungen von 29 % oder 50.000 Euro", erklärt Daniele Baldino.

Über AFC

Die Auto Fleet Control GmbH mit Sitz in Hamburg ist seit 1998 auf disruptive Lösungen im Schaden- und Risikomanagement für gewerbliche Fuhrparks jeder Größe spezialisiert und hat sich als Marktführer etabliert. Die in mehr als 25 Jahren über eine Million abgewickelter Schäden und über 140.000 betreute Fahrzeuge bilden die fundierte Datengrundlage. Hinzu kommt das erfahrungsbasierte Riskmanagement nach der RiskGuard-Methodik in Kombination mit KI-gestützten zukunftsweisenden Datenauswertungen. IT-, Prozess- und Mitarbeiterkompetenz werden entlang der gesamten Wertschöpfungskette kontinuierlich optimiert und sorgen für ein reibungsfreies Ineinandergreifen der Schadenprozesse auf der Plattform und den Einsatz neuester Technologien. Das Unternehmen verfügt über eine eigene API (CourierIO) sowie eine KI-gestützte Schadenmeldestrecke mit sofortiger Kostenkalkulation. Das deutschlandweite Werkstätten-Netzwerk gewährleistet geringe Abwicklungskosten für Schadenaufnahme und Reparatursteuerung.

Original-Content von: Auto Fleet Control GmbH, übermittelt durch news aktuell