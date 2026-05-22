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Changan Automobile annuncia una partnership strategica globale con la Nazionale di Calcio del Portogallo

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Lisbona (ots)

• «Stay in the Game» – Un impegno condiviso per l'eccellenza, l'innovazione e la resistenza.

Changan Automobile ha annunciato oggi una partnership strategica globale con la Federazione Portoghese di Calcio (FPF), diventando Partner Globale Ufficiale della Nazionale di Calcio del Portogallo. La cerimonia di annuncio si è svolta presso la Cidade do Futebol, il cuore del calcio portoghese, e segna una tappa significativa nell'impegno a lungo termine di Changan sul mercato europeo.

L'evento ha visto la partecipazione di rappresentanti di alto livello di Changan e della FPF, insieme a celebri leggende del calcio portoghese. Tra i momenti salienti, la presentazione del film di collaborazione di marca «Sounds Like Changan», la consegna cerimoniale del DEEPAL S05 Plug-In Hybrid (PHEV) alla dirigenza della FPF e il lancio ufficiale di un programma europeo di test drive di 1.000 km.

Questa collaborazione va oltre la sponsorizzazione tradizionale. Riflette un profondo allineamento di valori: resilienza, eccellenza e visione di lungo termine. Sia Changan Automobile sia la FPF incarnano la filosofia «Stay in the Game»: mantenere la concentrazione, la costanza e la determinazione di fronte a ogni sfida.

«Nel calcio, restare “in the game” significa impegno totale: in ogni contrasto, in ogni secondo di concentrazione e in ogni passaggio preciso», ha dichiarato Mi Mengdong, vicepresidente di Changan Automobile. «Per Changan significa investimento continuo, innovazione incessante e un sostegno saldo ai nostri utenti. La Nazionale portoghese ha trascorso un secolo a definire la resilienza. Changan ha trascorso 45 anni a dimostrare la forza della visione di lungo termine. Non si tratta di sponsorizzazione: è autentica sintonia.»

La cerimonia ha incluso un calcio d'inizio simbolico effettuato dai dirigenti di Changan e da leggendari calciatori portoghesi, dando ufficialmente avvio alla partnership.

Al termine della cerimonia, i partecipanti hanno sventolato insieme la bandiera di partenza, dando il via all'iniziativa europea di test drive a lunga percorrenza di Changan. Il percorso unirà Lisbona, Madrid e Torino, mettendo in mostra le capacità PHEV di Changan attraverso prove in condizioni reali su strade e climi diversi, inclusa la verifica dell'autonomia di oltre 1.000 km.

Conosciuta come «la Squadra delle Quinas» (sullo stemma della squadra figurano i cinque scudetti azzurri — le quinas — dello stemma del Portogallo), la Nazionale di Calcio del Portogallo è una delle squadre più riconosciute del calcio mondiale, con una base di tifosi che supera i 500 milioni di sostenitori in tutto il mondo.

«Questa partnership con Changan Automobile riflette la crescente rilevanza internazionale del calcio portoghese e i valori che definiscono la nostra Federazione: ambizione, innovazione, resilienza ed eccellenza. Siamo orgogliosi di unire le forze con un marchio globale che condivide la nostra visione di lungo termine e il nostro impegno per uno sviluppo continuo, in campo e fuori dal campo», afferma il Dipartimento Commerciale della FPF.

Mentre Changan Automobile accelera la propria espansione globale nell'ambito del Vast Ocean Plan, l'Europa si afferma come una priorità strategica. La collaborazione con la FPF sosterrà la pianificazione localizzata dei prodotti e il coinvolgimento del marchio in tutta la regione.

Il focus è posto sulla gamma avanzata di New Energy Vehicles (NEV) di Changan — che comprende il CHANGAN NEVO Q05, i modelli CHANGAN DEEPAL (S05/S07) e i veicoli AVATR premium e intelligenti (il SUV di lusso AVATR 11 e il futuristico Gran Coupé di lusso AVATR 12) —, portando con naturalezza l'innovazione automobilistica d'avanguardia all'appassionata comunità calcistica europea.

Chi è la Federazione Portoghese di Calcio

La Federazione Portoghese di Calcio (FPF) è l'organo di governo del calcio in Portogallo, responsabile dell'organizzazione e dello sviluppo della disciplina a tutti i livelli, comprese le nazionali e le competizioni interne.

Informazioni su Changan

Changan, uno dei maggiori gruppi automobilistici cinesi, vanta 45 anni di esperienza nella produzione di automobili e ha sede a Chongqing. Chongqing Changan Automobile Co, Ltd (Shenzhen Stock Exchange: SZSE 000625) gestisce 14 basi produttive e 40 stabilimenti nel mondo, 79 filiali e società controllate, reti di vendita e assistenza in 118 Paesi e regioni e oltre 14.000 punti vendita a livello globale. Impiega direttamente più di 80.000 persone e sostiene oltre un milione di posti di lavoro lungo l'intera catena del valore. Il portafoglio di Changan comprende marchi propri, come Changan e Avatr, oltre a joint venture quali Changan Ford e Changan Mazda. Dal 2001, Changan ha rafforzato la propria presenza in Europa con un centro di design a Torino e un centro di ricerca e sviluppo a Birmingham. A dicembre 2025 Changan ha superato i 30 milioni di unità prodotte e vendute complessivamente. Con il lancio dei suoi veicoli in Europa, nel 2025 Changan ha segnato un nuovo capitolo nella propria espansione internazionale.

https://www.changaneurope.com/it

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