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Urlaub mit Hund: Warum das SOS-Stangerl von hanfred in jeden Reisekoffer gehört

Steiermark (ots)

Sommerstress für Hunde: Autofahrten, Gewitter und fremde Orte fordern Nerven. Die hanfred SOS-Stangerl helfen – erhältlich auf hanfred.at und im Tierfachhandel.

Sommer bedeutet Abenteuer – Roadtrips, Camping oder lange Abende am See. Für Hunde ist die schönste Zeit des Jahres aber auch eine der aufregendsten.

Autofahrten, Gewitter, volle Campingplätze oder unbekannte Hotelzimmer können selbst entspannte Vierbeiner aus der Balance bringen. Mit ein wenig Vorbereitung wird der Urlaub für Mensch und Hund deutlich entspannter.

„Wir wünschen uns, dass Hunde ihre Sommerabenteuer genauso genießen können wie ihre Menschen. Dazu gehören nicht nur schöne Erlebnisse, sondern auch kleine Helfer für Momente, in denen die Welt plötzlich etwas zu aufregend wird." – Isabella Hörtner-Fraiss, Co-Gründerin hanfred

SOS für stressige Sommermomente

Die hanfred SOS-Stangerl unterstützen Hunde mit natürlichen Kräutern und Hanf dabei, auch in stressigen Momenten gelassen zu bleiben – bei Autofahrten, Gewitter, belebten Urlaubsorten oder beim ersten Alleinsein im Hotelzimmer. Weniger Stress. Mehr Sommer.

5 Tipps für einen entspannten Urlaub mit Hund

Langsam ankommen: Ein kurzer Spaziergang und vertraute Rituale helfen Hunden, neue Umgebungen zu verarbeiten. Vertrautes mitnehmen: Lieblingsdecke, Spielzeug oder der gewohnte Napf geben auch an fremden Orten Sicherheit. Ruhepausen einplanen: Rückzugsmöglichkeiten sind genauso wichtig wie gemeinsame Abenteuer. Hitzestress vermeiden: Ausreichend Wasser, Schatten und Aktivitäten in den kühleren Morgen- oder Abendstunden schonen die Energie. Für unvorhersehbare Momente vorbereitet sein: Gewitter, Stau oder ein lauter Campingplatz lassen sich nicht planen. Ein SOS-Helfer im Gepäck macht den Unterschied.

Der schönste Teil des Urlaubs

Die schönsten Momente entstehen unterwegs: nasse Pfoten am See, die Pause im Schatten, die Golden Hour nach einem langen Tag. Wenn sich Hunde wohlfühlen, werden genau diese Augenblicke möglich.

Wir kümmern uns um euer entspanntes Sommerfeeling, damit ihr euch ums Glück kümmern könnt.

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