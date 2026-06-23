KU64 Zahnärzte Dr. Ziegler & Partner

Gesund altern beginnt im Mund: KU64 führt neues Longevity-Konzept in der Zahnmedizin ein

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Berlin (ots)

Bei Longevity denken die Meisten an Ernährung, Sport oder Hautpflege. Doch auch die Mundgesundheit ist ein entscheidender Faktor für ein langes, gesundes und vitales Leben. Wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen, dass beispielsweise chronische Entzündungen im Mundraum die allgemeine Gesundheit belasten und mit systemischen Erkrankungen wie Diabetes und chronischen Schmerzen in Verbindung stehen können. Die Zahnarztpraxis KU64 in Berlin und Potsdam startet deshalb mit einem neuen Longevity-Konzept, das Zahnmedizin konsequent als präventive Gesundheitsstrategie neu definiert.

"Longevity in der Zahnmedizin bedeutet für uns, den Körper ganzheitlich zu betrachten und das Fundament für ein langes, aktives Leben bereits bei der Mundgesundheit zu legen. Es geht nicht um kurzfristige kosmetische Korrekturen, sondern um die strategische Vorsorge, damit unsere Patienten und Patientinnen bis ins hohe Alter unbeschwert essen, lachen und sich wohlfühlen können", so Clara-Constanze Meinberg, Zahnärztin und Dentosophin bei KU64.

Ganzheitlicher Ansatz für langfristige Mundgesundheit

Das Longevity-Konzept von KU64 ist als interdisziplinäre Vorsorgestrategie angelegt. Patientinnen und Patienten erhalten eine umfassende Behandlung, die weit über den zahnmedizinischen Standard hinausgeht: Beispielsweise präzise Diagnostik und moderne Prophylaxe, Behandlung craniomandibulärer Dysfunktion (CMD-Funktionsanalysen) und ästhetische Behandlungen, die immer auf einem gesunden Fundament aufbauen. Ziel ist es, Risiken frühzeitig zu erkennen, Entzündungen zu verhindern und die natürliche Zahnhartsubstanz sowie das Zahnfleisch dauerhaft zu schützen.

Das neue Angebot richtet sich an alle Menschen, die ihre Mundgesundheit proaktiv und langfristig sichern möchten. Das Longevity-Konzept umfasst je nach individueller Situation Leistungen von professioneller Zahnreinigung und Karies-Risiko-Bestimmung über Osteopathie, Dentosophie und Parodontitisbehandlung bis hin zu Wurzelkanalbehandlung, Füllungen und Zahnersatz.

Weitere Informationen zu Methode, Behandlungsablauf und Terminbuchung gibt es unter:

https://ku64.de/leistungen/ganzheitliche-zahnmedizin/longevity

Über KU64 - Die Zahnspezialisten:

KU64 gehört zu den größten und modernsten Zahnarztpraxen Deutschlands. An vier Standorten - Berlin Charlottenburg, Berlin Mitte, Berlin Wilmersdorf und Potsdam - behandelt ein interdisziplinäres Spezialistenteam das gesamte Spektrum moderner Zahnmedizin: von Prophylaxe und Kieferorthopädie über Implantologie bis hin zu komplexen chirurgischen Eingriffen. Die Praxis ist sieben Tage die Woche geöffnet und steht für patientenorientierten Service, modernste Medizintechnik und Zahnersatz in Meisterqualität aus dem eigenen Dentallabor. Dass sich dieser Anspruch auszahlt, zeigen mehr als 70 Auszeichnungen in den vergangenen 20 Jahren.

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