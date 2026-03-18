Amadeus Fire Group

KI-Kompetenzen als Engpass: Amadeus Fire und Leaders of AI starten Partnerschaft

Strategische Kooperation soll Führungskräfte systematisch für den Einsatz Künstlicher Intelligenz qualifizieren

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Frankfurt am Main (ots)

Während Unternehmen in Deutschland zunehmend in Künstliche Intelligenz investieren, bleibt der Aufbau entsprechender Kompetenzen in vielen Organisationen hinter den technologischen Ambitionen zurück. Vor diesem Hintergrund haben die Amadeus Fire Group (Prime Standard, ISIN: DE0005093108) und das Weiterbildungsunternehmen Leaders of AI eine strategische Kooperation vereinbart. Ziel der Partnerschaft ist es, die Qualifizierung von Führungskräften im Bereich KI systematischer zu entwickeln und Weiterbildung stärker mit Talentvermittlung zu verknüpfen.

Die Kooperation reagiert auf eine wachsende Lücke zwischen Technologieeinsatz und Kompetenzentwicklung. Laut einer aktuellen Untersuchung der Amadeus Fire Group im Auftrag der Initiative Allianz der Chancen sehen zwar 91 Prozent der Unternehmen KI als zentral für ihr Geschäftsmodell an, gleichzeitig plant jedoch nur rund ein Viertel kurzfristig größere Investitionen in die Weiterbildung der eigenen Belegschaft. Lediglich etwa 20 Prozent der Beschäftigten haben bislang eine KI-Schulung im Unternehmen erhalten.

"Die wirtschaftliche Wirkung von Künstlicher Intelligenz hängt wesentlich davon ab, ob Unternehmen ihre Führungskräfte in die Lage versetzen, neue Technologien strategisch einzuordnen und produktiv zu nutzen", sagt Robert von Wülfing, CEO der Amadeus Fire Group. "Mit Leaders of AI verbinden wir spezialisierte KI-Weiterbildung mit unserer Expertise in Talententwicklung und Personaldienstleistungen. Das schafft einen direkten Zugang zu Kompetenzen, die für viele Unternehmen zunehmend zum Wettbewerbsfaktor werden."

Verzahnung von Weiterbildung und Talentmarkt

Die Kooperation umfasst mehrere Bausteine. So sollen KI-Führungskräfteprogramme von Leaders of AI in das Weiterbildungsportfolio der Amadeus Fire Group integriert werden. Gleichzeitig erhalten Absolventinnen und Absolventen entsprechender Programme einen strukturierten Zugang zu Karriere- und Vermittlungsangeboten im Netzwerk der Personaldienstleistungen.

Darüber hinaus planen beide Partner gemeinsame Marktaktivitäten im B2B-Umfeld. Dazu zählen unter anderem Webinare und Veranstaltungen für Unternehmen. Die ersten Formate starten bereits in Kürze.

"Der Engpass bei der Einführung von KI liegt in vielen Unternehmen nicht primär bei der Technologie, sondern bei den organisatorischen und strategischen Fähigkeiten, sie sinnvoll einzusetzen. Sowie Führungskräften, die diese Transformation vorantreiben", sagt Dominic von Proeck, CEO von Leaders of AI. "Die Partnerschaft mit Amadeus Fire verbindet hochwertige KI-Ausbildung mit einem etablierten Zugang zum Arbeitsmarkt für Fach- und Führungskräfte."

Kompetenzaufbau als wirtschaftspolitische Herausforderung

Der Aufbau von KI-Kompetenzen gilt zunehmend als zentraler Faktor für die Wettbewerbsfähigkeit für alle Branchen des Wirtschaftsstandorts Deutschland. Untersuchungen zeigen, dass die Nutzung von KI-Technologien zwar zunimmt, viele Unternehmen jedoch noch am Beginn einer breiteren operativen Implementierung stehen. Ohne systematische Qualifizierungsstrategien drohen Investitionen in Technologie hinter ihren wirtschaftlichen Potenzialen zurückzubleiben.

"Wir sehen in vielen Unternehmen ein strukturelles Missverhältnis zwischen Technologieinvestitionen und Kompetenzentwicklung", unterstreicht Monika Wiederhold, Vorstandsmitglied der Amadeus Fire Group und verantwortlich für Corporate AI Learning in der Allianz der Chancen. "Wenn Qualifizierung nicht systematisch organisiert wird, bleiben Produktivitätseffekte begrenzt. Kooperationen wie diese können dazu beitragen, die notwendige Qualifizierungsarchitektur schneller aufzubauen."

Amadeus Fire und Leaders of AI wollen mit der Partnerschaft den Aufbau eines leistungsfähigen Ökosystems für KI-Kompetenzen in Deutschland unterstützen und Unternehmen beim Übergang von ersten Pilotprojekten hin zur breiten Anwendung von KI-Technologien begleiten.

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Über Amadeus Fire

Die börsennotierte Amadeus Fire Group (ISIN: DE0005093108, Prime Standard) mit Hauptsitz in Frankfurt am Main ist einer der führenden Anbieter für Personaldienstleistungen und berufliche Weiterbildung in Deutschland. Der Fokus liegt dabei auf der Vermittlung spezialisierter Fach- und Führungskräfte sowie auf der Aus- und Weiterbildung im kaufmännischen und im IT-Bereich. Zeitarbeit, Personalvermittlung, Interim- und Projektmanagement zählen zu den angebotenen Dienstleistungen im Segment Personal-dienstleistungen sowie geförderte, praxisorientierte Schulungen für Privatpersonen und Unternehmen im Segment der Weiterbildung.

Über Leaders of AI

Leaders of AI ist ein Weiterbildungsanbieter mit Fokus auf strategische KI-Kompetenzen für Führungskräfte und Entscheider. Ziel ist es, Organisationen beim Aufbau von Fähigkeiten zur Entwicklung und Umsetzung KI-basierter Geschäftsmodelle zu unterstützen.

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