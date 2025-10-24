CWS Workwear - neu gedacht. Schon immer.

CWS Workwear International GmbH

CWS Workwear bietet Arbeitskleidung als Servicemodell basierend auf 126 Jahren Innovation, Zuverlässigkeit und Kundenorientierung. Mit über 35.000 Kunden in 15 Ländern reduziert das Unternehmen Emissionen durch Wiederverwendung, Reparatur und ganzheitliches Lebenszyklusmanagement. Inklusion, Sicherheit und digitale Innovation prägen die nachhaltige Zukunft von CWS Workwear.

125 Jahre zirkuläre Arbeitskleidung als Service: Eine lange Geschichte von Verantwortung, Innovation und Kundenorientierung

Mit 125 Jahren Erfahrung hat CWS Workwear ein starkes Erbe aufgebaut - geprägt von Zuverlässigkeit, Innovation und Verantwortung. Täglich tragen 1,5 Millionen Menschen in 15 Ländern Kleidung von CWS Workwear, und über 35.000 Kunden vertrauen auf das Workwear-as-a-Service-Modell.

Im Zentrum von Workwear as a Service (Arbeitskleidung als Servicemodell) steht ein zirkuläres Geschäftsmodell mit klarem Fokus auf Langlebigkeit und Wiederverwendung. Durch die Steuerung des gesamten Lebenszyklus der Arbeitskleidung, vom Design und der Wäsche über Logistik bis hin zu Wartung, Reparatur und Recycling, unterstützt CWS Workwear seine Kunden dabei, Abfall zu reduzieren und Emissionen zu senken. Durch optimierte Abläufe verringert CWS Workwear aktiv seinen CO2-Fußabdruck.

Der CWS Workwear Emissionsrechner ermöglicht Unternehmen, die Umweltauswirkungen jedes Kleidungsstücks zu verfolgen - für fundierte Entscheidungen und messbare Nachhaltigkeitsziele.

CWS Workwear bietet maßgeschneiderte Services, die branchenspezifische Sicherheitsstandards erfüllen und Schutz sowie Konformität in verschiedenen Sektoren gewährleisten. Über 500 Servicefahrzeuge liefern täglich frisch gewaschene Kleidung: hygienisch und einsatzbereit, ohne zusätzlichen Aufwand für Kunden.

Über die ökologische Nachhaltigkeit hinaus engagiert sich CWS Workwear für Inklusion und Vielfalt. So beschäftigt der Waschbetrieb in Slowenien beispielsweise Menschen mit Behinderungen. Dies ist nur ein Beispiel, wie Chancengleichheit und soziale Verantwortung bei CWS Workwear gelebt wird.

Innovation treibt die Zukunft des Unternehmens voran. Im CWS Workwear Innovation Lab erforschen Mitarbeitende verschiedene Techniken, um die Lebenszeit der Kleidung zu verlängern und das Kundenerlebnis und die Umweltwirkung weiter zu verbessern.

CWS Workwear handelt kundenorientiert Denkweise. Diese Philosophie prägt sowohl die Produktentwicklung, Service- und Waschprozesse.

Wie Leonie Biesen, Lead Sustainability Workwear, treffend sagt: "Für uns ist Nachhaltigkeit nicht nur ein Ziel, sondern Teil unseres Erfolgs und unserer Existenz."

