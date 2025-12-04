dbb akademie

dbb akademie lädt zu Online-Expertentalk im Februar ein

Zwei Tage, zwölf Impulse zu Zukunftsthemen im öffentlichen Dienst

Am 4. und 5. Februar 2026 lädt die dbb akademie e. V. zum zweitägigen Online-Expertentalk ein. Mit dabei sind namhafte Referentinnen und Referenten wie Skisprung-Legende und Olympiasieger Sven Hannawald, Generationenforscherin Dr. Steffi Burkhart und Volkswirtin Katrin-Cécile Ziegler. In insgesamt zwölf kompakten 45-Minuten-Vorträgen geben Expertinnen und Experten wertvolle Impulse zu den Zukunftsthemen, die den öffentlichen Dienst bewegen: moderne Führung, Digitalisierung und KI, Gesundheitsmanagement, Kommunikation, Personalgewinnung und weitere zentrale Herausforderungen. Die Teilnahme ist kostenfrei. Interessierte können sich unter www.dbbakademie.de/expertentalks2026 anmelden.

Der Expertentalk der dbb akademie erstreckt sich über zwei Nachmittage und verbindet kompakte Fachvorträge mit Impulsen aus Praxis, Wissenschaft und Verwaltung. Teilnehmende können ihr Programm flexibel zusammenstellen und sich gezielt zu den Themen informieren, die für sie und ihre Organisation aktuell besonders relevant sind.

4. Februar: "4 gewinnt! Erfolg in Balance" - Sven Hannawald

Den Auftakt am 4. Februar macht Sven Hannawald mit seinem Vortrag

"4 gewinnt! Erfolg in Balance - Wie man Spitzenleistung erreicht, ohne sich selbst zu verlieren."

Er zeigt, wie echte mentale Stärke entsteht: Belastungen erkennen, Resilienz entwickeln und Veränderungen mutig gestalten - für ein gesundes, erfülltes Erfolgsmodell jenseits reiner Performance. Sein Vortrag bietet ehrliche Einblicke, starke Impulse und praktische Erkenntnisse für Fach- und Führungskräfte.

5. Februar: "Mensch. Haltung. Wandel." - Dr. Steffi Burkhart & Katrin-Cécile Ziegler

Der erste Talk am zweiten Tag widmet sich der Frage, wie aus einer offenen Haltung gegenüber KI konkrete und erfolgreiche Umsetzung wird.

In der Diskussionsrunde "Mensch. Haltung. Wandel. - Der wahre Motor für Digitalisierung und KI: Von der inneren Haltung zur praktischen Anwendung" sprechen Generationenforscherin Dr. Steffi Burkhart, Expertin für die Gen Y, Gen Z und die Generation Alpha, und Volkswirtin Katrin-Cécile Ziegler, Digital-Ökonomin und Expertin für KI und Ethik, darüber, warum jede digitale Transformation mit Haltung beginnt - und wie Menschlichkeit, Mut und Technologie zusammenwirken, damit echter Fortschritt entsteht.

Weitere Vorträge - Expertenwissen in je 45 Minuten

Neben diesen Keynotes dürfen sich die Teilnehmenden auf zehn weitere Vorträge zu Themen freuen, die den öffentlichen Dienst bewegen:

Vorträge am 4. Februar:

Das Beamtentum im Gegenwind - Mit moderner Verwaltung standhaft bleiben

Korruptionsprävention 2026 - Neue Regeln, klare Wege, sichere Verwaltung

Führungskompetenz im öffentlichen Dienst

Tarifrecht heute - Orientierung und Handlungsstrategien für Verwaltung und Belegschaft

Im Team erfolgreich sein - Stark durch wertschätzende Kommunikation

Vorträge am 5. Februar:

Zukunft gestalten - Generationswechsel und Nachwuchsförderung

Vorsorge statt Nachsorge - Gewaltprävention und Schutz im öffentlichen Dienst

Betriebliches Gesundheitsmanagement im Wandel

Authentisch statt Hochglanz - Personalmarketing, das Talente erreicht

Gesundheitsorientiertes Personalmanagement im öffentlichen Dienst

"Die Ergebnisse unseres Fach- und Führungskräfte-Barometers 2025 zeigen deutlich: Der Wille zur Veränderung ist im öffentlichen Dienst längst da. Jetzt kommt es darauf an, die richtigen Impulse zu setzen", so Oliver Schieck, Geschäftsführer der dbb akademie. "Mit den Expertentalks wollen wir in kompakter Form Orientierung in den Themen geben, die Fach- und Führungskräfte wirklich bewegen - von moderner Führung und Zusammenarbeit über mentale Gesundheit bis hin zu Digitalisierung und KI."

Die Online-Talks geben Interessierten einen kompakten Einblick in zentrale Themen des Fort- und Weiterbildungsprogramms der dbb akademie und zeigen, welche Inhalte dort vertieft vermittelt werden.

Termin: 4. und 5. November 2026, jeweils 14:00 bis 17:00 Uhr (online via Zoom)

Weitere Informationen und Anmeldung: https://www.dbbakademie.de/expertentalks2026/

Mehr Hintergrund liefert das Fach- und Führungskräfte-Barometer 2025, das kostenlos zum Download bereitsteht: barometer.dbbakademie.de

Über die dbb akademie e. V.

Die dbb akademie e. V. ist mit jährlich rund 700 Veranstaltungen und über 8.500 Teilnehmenden eine der führenden Anbieterinnen von Fort- und Weiterbildungen im öffentlichen Dienst. Sie steht für Qualität, Innovation und Praxisnähe. Mit einem breit gefächerten Seminarangebot unterstützt sie Fach- und Führungskräfte gezielt bei ihrer beruflichen und persönlichen Entwicklung und leistet einen bedeutenden Beitrag zur Qualifikation und Professionalisierung im öffentlichen Sektor. Dabei orientiert sich das Angebot an aktuellen Herausforderungen, technologischen Entwicklungen und gesellschaftlichen Anforderungen - praxisnah, lösungsorientiert und zukunftsgewandt.

Weitere Informationen zum Seminarprogramm 2026

